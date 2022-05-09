Điểm danh 2 ông chồng 'quốc dân' vung tay cực mạnh của showbiz Việt: Tặng vợ xế hộp tiền tỷ nhân ngày đặc biệt, riêng một người có hành động 'lạ' với 'nóc nhà' khiến dân tình chú ý

Nam ca sĩ Lam Trường đã dành tặng hẳn xế hộp có mức giá 5 tỷ đồng. Chiếc xế hộp siêu khủng này được bã xã của nam ca sĩ - Yến Phương chia sẻ trên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái ngọt ngào: ""Thanks daddy Lam Truong. What a big Mother's Day gift this year" (Tạm dịch: Cảm ơn bố yêu Lam Trường. Đây quả thật là một món quà lớn trong Ngày Của Mẹ vào năm nay).

Nhân dịp Ngày của Mẹ (8/5), những khoảng khắc ngọt ngào, đáng yêu đều được ghi lại trên khắp mạng xã hội nhằm tôn vinh sự hi sinh thầm lặng của người mẹ.

Một ít phút sau khi Yến Phương đăng tải dòng trạng thái đặc biệt. Một cặp đôi đình đám khác cũng gây sốt không kém với câu chuyện tương tự.

Có thể xem đây như một lời cảm ơn chân thành đến người vợ của Lam Trường khi vợ của anh đã sinh cho anh cô công chúa đáng yêu như thế.

Chiều cùng ngày (9/5), Cường Đô La đăng tải bài viết trên trang mạng xã hội Facebook, anh cho biết đang ở công ty thì nhận được tin nhắn của vợ yêu - Đàm Thu Trang. Dòng nội dung cô viết rằng Thu Trang vô cùng thích thú với chiếc xe của chồng với hình ảnh đang ngồi trên xe, caption đầy cảm thán: "Đi khá thích đấy", "Xe xịn ghê".

Hiểu ý bà xã, Cường Đô La "chốt đơn" ngay và luôn 1 câu cực gắt: "Hợp với Thu Trang đấy, tặng Thu Trang luôn"

Cường Đô La cho biết vợ anh rất thích mẫu xe này - Ảnh: chụp màn hình

Thế nhưng, đại gia phố núi vẫn hài hước với một hành động lạ sau đó, Cường Đô La hỏi ý kiến dân tình rằng: "Theo các bạn mình có nên tặng luôn để xin vợ mua chiếc khác không cả nhà"

Theo thông tin được biết, xế hộp mà Đàm Thu Trang được nhận được ước tính lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Không lòng vòng, Đàm Thu Trang bảo rằng: "Xe xịn ghê" - Ảnh: chụp màn hình

Đại gia phố núi quyết định "chốt đơn" xế hộp hơn 20 tỷ đồng cho vợ - Ảnh: chụp màn hình

Quả thật, các sao nam Vbiz thật biết "chiều chuộng" người phụ nữ của mình khi không ngần ngại bỏ ra một số tiền cực khủng để bày tỏ tình cảm.

Vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Trước đó, không ít sao nam Việt đình đám chi số tiền cực khủng "mua xế hộp tặng vợ" nhân dịp đặc biệt, có thể kể đến: Mạnh Trường, Chi Bảo, Khắc Việt, Đăng Khôi, Lê Dương Bảo Lâm.