Điểm danh 2 ông chồng 'quốc dân' vung tay cực mạnh của showbiz Việt: Tặng vợ xế hộp tiền tỷ nhân ngày đặc biệt, riêng một người có hành động 'lạ' với 'nóc nhà' khiến dân tình chú ý

Hậu trường 09/05/2022 17:14

Không biết ngày đặc biệt gì mà các đấng mày râu có thể "vung tay quá trán", "hào phóng tiền bạc", dành tặng hẳn một xế hộp cao cấp cho người vợ của mình, đặc biệt là Cường Đô La.

Nhân dịp Ngày của Mẹ (8/5), những khoảng khắc ngọt ngào, đáng yêu đều được ghi lại trên khắp mạng xã hội nhằm tôn vinh sự hi sinh thầm lặng của người mẹ. 

Ca sĩ Lam Trường - Tặng ngay xế hộp 5 tỷ cho bà xã

Nam ca sĩ Lam Trường đã dành tặng hẳn xế hộp có mức giá 5 tỷ đồng. Chiếc xế hộp siêu khủng này được bã xã của nam ca sĩ - Yến Phương chia sẻ trên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái ngọt ngào: ""Thanks daddy Lam Truong. What a big Mother's Day gift this year"  (Tạm dịch: Cảm ơn bố yêu Lam Trường. Đây quả thật là một món quà lớn trong Ngày Của Mẹ vào năm nay).

Điểm danh 2 ông chồng 'quốc dân' vung tay cực mạnh của showbiz Việt: Tặng vợ xế hộp tiền tỷ nhân ngày đặc biệt, riêng một người có hành động 'lạ' với 'nóc nhà' khiến dân tình chú ý - Ảnh 1
Yến Phương được tặng xế hộp khủng từ ông xã Lam Trường - Ảnh: Internet

Có thể xem đây như một lời cảm ơn chân thành đến người vợ của Lam Trường khi vợ của anh đã sinh cho anh cô công chúa đáng yêu như thế.

Điểm danh 2 ông chồng 'quốc dân' vung tay cực mạnh của showbiz Việt: Tặng vợ xế hộp tiền tỷ nhân ngày đặc biệt, riêng một người có hành động 'lạ' với 'nóc nhà' khiến dân tình chú ý - Ảnh 2
Vợ chồng nam ca sĩ Lam Trường và Yến Phương - Ảnh: Internet

Cường Đô La - Tin nhắn đặc biệt đến từ Đàm Thu Trang

Một ít phút sau khi Yến Phương đăng tải dòng trạng thái đặc biệt. Một cặp đôi đình đám khác cũng gây sốt không kém với câu chuyện tương tự. 

Chiều cùng ngày (9/5), Cường Đô La đăng tải bài viết trên trang mạng xã hội Facebook, anh cho biết đang ở công ty thì nhận được tin nhắn của vợ yêu - Đàm Thu Trang. Dòng nội dung cô viết rằng Thu Trang vô cùng thích thú với chiếc xe của chồng với hình ảnh đang ngồi trên xe, caption đầy cảm thán: "Đi khá thích đấy", "Xe xịn ghê".

Hiểu ý bà xã, Cường Đô La "chốt đơn" ngay và luôn 1 câu cực gắt: "Hợp với Thu Trang đấy, tặng Thu Trang luôn"

Điểm danh 2 ông chồng 'quốc dân' vung tay cực mạnh của showbiz Việt: Tặng vợ xế hộp tiền tỷ nhân ngày đặc biệt, riêng một người có hành động 'lạ' với 'nóc nhà' khiến dân tình chú ý - Ảnh 3
Cường Đô La cho biết vợ anh rất thích mẫu xe này - Ảnh: chụp màn hình

 Thế nhưng, đại gia phố núi vẫn hài hước với một hành động lạ sau đó, Cường Đô La hỏi ý kiến dân tình rằng: "Theo các bạn mình có nên tặng luôn để xin vợ mua chiếc khác không cả nhà"

Theo thông tin được biết, xế hộp mà Đàm Thu Trang được nhận được ước tính lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Điểm danh 2 ông chồng 'quốc dân' vung tay cực mạnh của showbiz Việt: Tặng vợ xế hộp tiền tỷ nhân ngày đặc biệt, riêng một người có hành động 'lạ' với 'nóc nhà' khiến dân tình chú ý - Ảnh 4
Không lòng vòng, Đàm Thu Trang bảo rằng: "Xe xịn ghê" - Ảnh: chụp màn hình
Điểm danh 2 ông chồng 'quốc dân' vung tay cực mạnh của showbiz Việt: Tặng vợ xế hộp tiền tỷ nhân ngày đặc biệt, riêng một người có hành động 'lạ' với 'nóc nhà' khiến dân tình chú ý - Ảnh 5
Đại gia phố núi quyết định "chốt đơn" xế hộp hơn 20 tỷ đồng cho vợ - Ảnh: chụp màn hình

Quả thật, các sao nam Vbiz thật biết "chiều chuộng" người phụ nữ của mình khi không ngần ngại bỏ ra một số tiền cực khủng để bày tỏ tình cảm.

Điểm danh 2 ông chồng 'quốc dân' vung tay cực mạnh của showbiz Việt: Tặng vợ xế hộp tiền tỷ nhân ngày đặc biệt, riêng một người có hành động 'lạ' với 'nóc nhà' khiến dân tình chú ý - Ảnh 6
Vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Trước đó, không ít sao nam Việt đình đám chi số tiền cực khủng "mua xế hộp tặng vợ" nhân dịp đặc biệt, có thể kể đến: Mạnh Trường, Chi Bảo, Khắc Việt, Đăng Khôi, Lê Dương Bảo Lâm.

Cường Đô La khoe ảnh quý tử vui vẻ bên hội bạn ngày cuối tuần, mẹ ruột Đàm Thu Trang liền nói câu này!

Cường Đô La khoe ảnh quý tử vui vẻ bên hội bạn ngày cuối tuần, mẹ ruột Đàm Thu Trang liền nói câu này!

Chỉ 1 câu nói, mẹ ruột Đàm Thu Trang đã thể hiện thái độ với con riêng của Cường Đô La.

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô la Cường Đô La và Đàm Thu Trang người mẫu Đàm Thu Trang Lam Trường Lam Trường và Yến Phương Lam Trường và vợ trẻ

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 17 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 47 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?