Điểm danh 2 ông chồng 'quốc dân' vung tay cực mạnh của showbiz Việt: Tặng vợ xế hộp tiền tỷ nhân ngày đặc biệt, riêng một người có hành động 'lạ' với 'nóc nhà' khiến dân tình chú ý

Nhân dịp Ngày của Mẹ (8/5), những khoảng khắc ngọt ngào, đáng yêu đều được ghi lại trên khắp mạng xã hội nhằm tôn vinh sự hi sinh thầm lặng của người mẹ.

Ca sĩ Lam Trường - Tặng ngay xế hộp 5 tỷ cho bà xã

Nam ca sĩ Lam Trường đã dành tặng hẳn xế hộp có mức giá 5 tỷ đồng. Chiếc xế hộp siêu khủng này được bã xã của nam ca sĩ - Yến Phương chia sẻ trên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái ngọt ngào: ""Thanks daddy Lam Truong. What a big Mother's Day gift this year" (Tạm dịch: Cảm ơn bố yêu Lam Trường. Đây quả thật là một món quà lớn trong Ngày Của Mẹ vào năm nay).