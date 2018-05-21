Đi diễn ở Nhật, Văn Mai Hương chếnh choáng khi bị du học sinh nam nhảy bổ lên sân khấu cưỡng hôn

Hậu trường 21/05/2018 16:45

Nam thanh niên sau khi lên sân khấu cưỡng hôn Văn Mai Hương đã bị lực lượng bảo vệ lôi ra ngoài.

Văn Mai Hương và nhiều nghệ sĩ Việt đang có chuyến lưu diễn Nhật Bản nhân mùa festival Việt Nam 2018. Tối 20/5, giọng ca Nếu như anh đến mang nhiều ca khúc hit đến biểu diễn phục vụ khán giả ở công viên Yoyogi thuộc khu Shibuya Tokyo - nơi tập trung nhiều du học sinh Việt Nam.

Tuy nhiên, khi nữ ca sĩ đang giao lưu trên sân khấu thì một nam thanh niên nhảy lên xin chụp ảnh selfie cùng. Ngay sau đó, vị khán giả quá khích này bất ngờ cưỡng hôn Văn Mai Hương khiến cô không kịp trở tay. Lúng túng trước hành động của du học sinh nam nhưng người đẹp vẫn cố giữ bình tĩnh để tiếp tục giao lưu với khán giả.

Đi diễn ở Nhật, Văn Mai Hương chếnh choáng khi bị du học sinh nam nhảy bổ lên sân khấu cưỡng hôn - Ảnh 1
Văn Mai Hương lúng túng khi một nam thanh niên lên sân khấu chụp ảnh và bất ngờ hôn mình - Ảnh: Cắt từ clip

"Thưa quý vị, lần đầu tiên trong cuộc đời có nam thanh niên phi lên sân khấu và hôn một cô gái, nhưng cô ấy không biết anh ta là ai?", nữ ca sĩ nói.

Tuy vậy, nam thanh niên trên vẫn không ý thức được hành động thiếu lịch sự của mình, liên tục cười to vì sung sướng. Sau đó, anh ta bị lực lượng bảo vệ đưa xuống sân khấu. Nhiều người cho rằng, việc làm của nam thanh niên trong clip gây ảnh hưởng đến hình ảnh người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Qua tìm hiểu, hành động cưỡng hôn nghệ sĩ ở Nhật Bản sẽ bị xếp vào tội quấy rối, có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Đi diễn ở Nhật, Văn Mai Hương chếnh choáng khi bị du học sinh nam nhảy bổ lên sân khấu cưỡng hôn - Ảnh 2
Dù rất khó chịu nhưng Văn Mai Hương vẫn lịch sự hỏi tên nam thanh niên và tiếp tục giao lưu với fan - Ảnh: Cắt từ clip

Clip Văn Mai Hương bị du học sinh nam cưỡng hôn

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Nữ ca sĩ vẫn chưa hết hoang mang khi bất ngờ bị cướp ngay khu vực gần nhà.

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