Đến thăm mộ Anh Vũ ngày giỗ đầu, Minh Luân xót xa gọi tên Mai Phương

Dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng diễn viên Minh Luân vẫn tranh thủ đến thăm mộ cố nghệ sĩ Anh Vũ trong ngày giỗ đầu.
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Trên trang cá nhân, Minh Luân thu hút sự chú ý khi chia sẻ ảnh đến thăm mộ cố nghệ sĩ Anh Vũ. Anh mua hoa quả và một mình đến thăm mộ người anh thân thiết trong ngày giỗ đầu. Nam diễn viên cho biết, anh và nhiều đồng nghiệp có dự định sẽ tổ chức tiệc tại đây để tưởng nhớ nam nghệ sĩ quá cố. Tuy nhiên, vì dịch Covid-19 nên mọi dự định đều không thể thực hiện được.
Diễn viên Minh Luân viết tâm sự đầy xót xa: "Hôm qua, vừa tiễn người em đi... Hôm nay, giỗ đầu anh lại tới. Anh Vũ ơi? Em Mai Phương hỡi? Sao vội đi biền biệt... mãi không về? Hôm nay ngày giỗ của Anh Vũ, em đã có dự định làm 3-4 bàn, che rạp nhỏ nhỏ tại nơi đây để làm giỗ đầu cho anh. Nhưng vì dịch bệnh nên đành huỷ kế hoạch, thậm chí mấy anh em như: Em, Thanh Duy, Kha Ly, Quách Cung Phong, Hữu Tín Xpro, Minh Cao... còn phải chia thời gian ra để đến viếng anh. Anh Vũ hiểu và thông cảm cho tụi em nhé và nay em có mang đến mấy món Anh Vũ thích, mong anh ấm lòng yên nghỉ nơi đất Phật!".
Minh Luân là một người em rất thân với nghệ sĩ hài Anh Vũ lúc anh còn sống. Khi cố nghệ sĩ đột ngột qua đời tại Mỹ, nam diễn viên là người hỗ trợ rất nhiều trong việc đưa thi hài đàn anh về nước. Đặc biệt, Minh Luân còn hợp tác với NSND Hồng Vân lập sân khấu theo ước nguyện của người đàn anh quá cố.