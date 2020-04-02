Trương Bảo Như nói về ba ruột Mai Phương trong suốt nhiều tháng con bệnh

Hậu trường 02/04/2020 11:10

Chia sẻ của Trương Bảo Như sau tang lễ của bạn thân nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Cô nhắc đến bố mẹ Mai Phương và mong mọi người đừng công kích ông bà.

Bên cạnh Ốc Thanh VânTrương Bảo Như cũng là người bạn rất thân của diễn viên Mai Phương. Nữ ca sĩ đồng hành cùng cố nghệ sĩ suốt gần 2 năm điều trị và túc trực bên cô trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Sau khi cùng gia đình lo chu toàn tang lễ cho Mai Phương, Trương Bảo Như vừa đăng tải dòng tâm sự nhắn gửi đến công chúng.

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Ca sĩ Bảo Như bên cạnh Mai Phương từ khi cô mắc bệnh đến lúc mất - Ảnh: FB

Nữ nghệ sĩ muốn quay lại cuộc sống bình thương, chăm lo cho con và gia đình sau chuyện buồn. Bên cạnh đó, cô bày tỏ sự đồng cảm với nỗi đau mất con của bố mẹ Mai Phương nên hi vọng mọi người đừng công kích ông bà thêm nữa.

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Nữ ca sĩ muốn trở lại cuộc sống bình thường và hi vọng mọi người đừng làm đảo lộn - Ảnh: FB

Trương Bảo Như chia sẻ: "Tôi đã làm hết sức với vai trò của một người bạn đến những phút cuối cùng. Tôi mong muốn được bình yên trở về cuộc sống thường ngày, chăm lo cho con và gia đình nhất là trong lúc dịch bệnh.

Nỗi đau mất con nó đau đớn lắm! Người lớn tuổi, đặc biệt là ba của Phương cũng đã quá sức trong mấy tháng trời ròng rã ở bệnh viện. Nên cho họ được nghỉ ngơi, có một đêm ngủ thật yên giấc.

Cũng mong mọi người nhớ rằng trong số những người ở lại còn có bé con. Càng nhắc lại chuyện này chỉ càng làm tổn thương bé lâu dài. Những việc khác không còn là trách nhiệm của chúng tôi nữa. Và tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa để bạn tôi được siêu thoát".

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Trương Bảo Như và Mai Phương có tình bạn đẹp 10 năm. Cả hai còn xưng hô vợ chồng vô cùng thân thiết - Ảnh: FB

Về phía Ốc Thanh Vân, cô cho biết bé Lavie vẫn đang được chăm sóc tốt sau khi mẹ qua đời. Bà mẹ ba con mong mọi người đừng chỉ trích bố mẹ cố nghệ sĩ thêm nữa: “Mình không muốn ông bà bị công kích đâu, và chắc chắn Phương cũng không muốn, dù sự giận dữ là có lí do. Họ lớn tuổi rồi, họ cũng mệt rồi!”.

Ốc Thanh Vân mong mọi người không công kích gia đình Mai Phương, tiết lộ tình trạng hiện tại của Lavie

Ốc Thanh Vân mong mọi người không công kích gia đình Mai Phương, tiết lộ tình trạng hiện tại của Lavie

Trên trang Facebook cá nhân, MC Ốc Thanh Vân mong nữ diễn viên Mai Phương được ra đi thanh thản và khẳng định sẽ lo lắng, bảo vệ cho Lavie.

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