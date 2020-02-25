Đến lượt vợ Tuấn Hưng lên tiếng về tin đồn ly hôn vì lối sống chơi bời của chồng

Hậu trường 25/02/2020 16:10

Trên trang cá nhân của mình, vợ Tuấn Hưng - Trần Thu Hương đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn hôn nhân đổ vỡ.

Ít ngày qua, dư luận hoang mang khi xuất hiện thông tin vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng - Thu Hương sắp ly hôn. Nguyên nhân là do vợ Tuấn Hưng không chịu nổi lối sống chơi bời của chồng. Trước thông tin thất thiệt về gia đình mình, giọng ca "Nắm lấy tay anh" đã lên tiếng phủ nhận. Ông bố 3 con dùng lời lẽ gay gắt chỉ trích những người cố ý tung tin đồn vô căn cứ.

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Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Tuấn Hưng sau 6 năm 'về chung nhà' - Ảnh: FB
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Vào những dịp đặc biệt, nam ca sĩ đều thể hiện sự lãng mạn với vợ - Ảnh: FB

Sau phản ứng của chồng, Thu Hương cũng thẳng thắn lên tiếng về chuyện ly hôn: "Vâng, thông tin chính xác đây nha các bác hihi. Đừng xem tin bịa đặt linh tinh, vợ chồng chúng em vẫn đang yêu nhau lắm, chồng em luôn đằng sau hỗ trợ cho công việc của em rất nhiều, em có được ngày hôm nay cũng là 1 phần nhờ chồng em đấy các bác ạ, giải quyết cho em bao nhiêu việc đấy và vợ chồng em sắp tới còn cùng nhau lên nhiều dự án công việc!!! Hình ảnh của vợ chồng em đã gắn liền thành 1 cặp rồi nên sẽ cố gắng ngày càng tốt đẹp hơn để không làm phụ lòng những người hâm mộ và khán giả đã luôn yêu mến ủng hộ gia đình em trong suốt thời gian qua ạ!".

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3 nhóc tỳ kháu khỉnh nhà ca sĩ Tuấn Hưng - Ảnh: FB

Tuấn Hưng và Thu Hương kết hôn vào năm 2014. Sau 6 năm chung sống, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi ngày càng bền chặt khi 3 nhóc tỳ đáng yêu chào đời. Đặc biệt, những thay đổi tích cực của nam ca sĩ từ ngày lên chức bố cũng khiến nhiều người bất ngờ. Từng được nhận xét là chàng "ngựa hoang" đào hoa nhất nhì showbiz Việt, giờ đây ca sĩ Tuấn Hưng nổi tiếng là người chồng, người cha mẫu mực, hết lòng yêu chiều vợ con.

Không cần để dân mạng đoán già đoán non, Tuấn Hưng nói rõ về tin đồn vợ đòi ly hôn vì quá ăn chơi

Không cần để dân mạng đoán già đoán non, Tuấn Hưng nói rõ về tin đồn vợ đòi ly hôn vì quá ăn chơi

Ca sĩ Tuấn Hưng phủ nhận tin đồn hôn nhân đang trên bờ vực đổ vỡ và chuyện bà xã Thu Hương đòi ly hôn vì lối sống chơi bời của chồng.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng và Thu Hương ca sĩ Tuấn Hưng Tuấn Hưng

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