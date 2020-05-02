Đến lượt vợ Cường Đô la khoe biệt thự mới, chỉ một góc thôi đã gây choáng vì độ xa hoa

Đây là lần đầu tiên vợ Cường Đô la đăng ảnh biệt thự đang xây dựng của vợ chồng cô. Dù chưa hoàn thiện 100%, nhưng độ hoành tráng của ngôi nhà khiến ai nấy phải xuýt xoa.

Dù không tham gia các hoạt động của showbiz Việt nhưng cặp đôi Cường Đô la và Đàm Thu Trang vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhất cử nhất động của vợ chồng "đại gia phố núi" luôn được mọi người chú ý, đặc biệt là cuộc sống đời thường.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang có 1 đám cưới cổ tích - Ảnh: FB

Mới đây, vợ Cường Đô la vừa đăng tải bức ảnh hiếm hoi tiết lộ một góc trong căn biệt thự sắp hoàn thiện của vợ chồng cô. Được biết, họ đã đầu tư nhiều tiền bạc và tâm huyết cho "ngôi nhà hạnh phúc" của mình. Thông qua bức ảnh được chân dài Lạng Sơn đăng tải, có thể thấy độ bề thế của ngôi nhà.

Chỉ 1 góc gara ô tô nhưng sự sang trọng và hoành tráng khiến nhiều người "đỏ mắt" ghen tỵ. Hai chiếc siêu xe đậu sẵn chứng minh độ giàu có "không phải dạng vừa" cùng niềm đam mê xa xỉ khó ai bì kịp của chàng doanh nhân họ Nguyễn.

Hình ảnh vừa được Đàm Thu Trang đăng tải - Ảnh: FB

Vài ngày trước, 'đại gia phố núi' chia sẻ loạt ảnh tự tay vệ sinh cho siêu xe - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, Cường Đô la cũng đăng tải bức ảnh căn biệt thự nhìn từ bên ngoài. Ngôi nhà được thiết kế sang trọng và tinh tế với tông màu trầm. Chỉ với một vài hình ảnh, nhiều người nhận định nơi ở mới của cặp đôi có giá trị không hề nhỏ.

Căn biệt thự bề thế nhìn từ bên ngoài - Ảnh: FB

Cường Đô la và Đàm Thu Trang "về chung nhà" vào giữa năm 2019. 1 năm sau đám cưới, cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngập tràn hạnh phúc. Người hâm mộ hi vọng cả hai sẽ sớm báo tin vui trong tương lai gần.

Khoe ảnh cưới còn giấu kỹ, Đàm Thu Trang nói về điểm chung lớn nhất với Cường Đô la sau 1 năm cưới Sau 1 năm kết hôn, Đàm Thu Trang chia sẻ những hình ảnh chưa từng được hé lộ trong bộ ảnh cưới trắng đen với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/den-luot-vo-cuong-do-la-khoe-biet-thu-moi-chi-mot-goc-thoi-da-gay-choang-vi-do-xa-hoa-357884.html