Đạo diễn Hữu Tiến lên tiếng làm rõ nghi vấn Puka và Khả Như 'cạch mặt': 'Tránh sao được những va chạm đời thường!'

Mối quan hệ giữa Puka và Khả Như vẫn là tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.

Puka và Khả Như có thời gian gắn bó cùng nhau từ thời mới vào nghề. Cả 2 còn thường xuyên xuất hiện chung gameshow. Tuy nhiên, trong chuỗi đám cưới của người em thân thiết Puka, Khả Như lại vắng mặt không có lý do và cũng không có động thái chúc mừng đồng nghiệp. Điều này làm dấy lên tin đồn cả 2 'nghỉ chơi' với nhau. Trong chuỗi đám cưới của người em thân thiết Puka, Khả Như lại vắng mặt không có lý do và cũng không có động thái chúc mừng đồng nghiệp Mới đây nhất, trong một sự kiện, đạo diễn - diễn viên Hữu Tiến đã có những chia sẻ đáng chú ý về mối quan hệ của Puka và Khả Như. Được biết, nam hoạt động chung sân khấu và có mối quan hệ thân thiết với hai "đàn em".

Mới đây nhất, trong một sự kiện, đạo diễn - diễn viên Hữu Tiến đã có những chia sẻ đáng chú ý về mối quan hệ của Puka và Khả Như Qua đó, đạo diễn Hữu Tiến cho biết đây chỉ là những tin đồn và khán giả đừng nên tin vào những tin đồn này. Anh cho rằng, đó chỉ là những lời mang tính chất tiêu cực hoặc trêu đùa. Hữu Tiến nói trong cuộc sống này, chúng ta không thể bắt buộc ai phải yêu thương ai. Đạo diễn Hữu Tiến cho biết đây chỉ là những tin đồn và khán giả đừng nên tin vào những tin đồn này. "Trong gia đình của mình, ngay cả cha mẹ, anh em ruột cũng sử dụng từ 'cạch mặt' thì đừng trách người ngoài. Thế nên mình dùng từ 'cạch mặt', tức không nhìn mặt nữa nhưng còn diễn chung sân khấu, còn làm nghề với nhau mà thì làm sao mà 'cạch mặt' được...

Anh em ruột, cha mẹ trong nhà thì còn này kia thì tránh sao được những va chạm đời thường. Cho nên là, mỗi người sẽ có cách thể hiện tốt nhất, nếu như yêu thương hay ghét nhau thì thể hiện sao đó... Còn chuyện 'cạch mặt' thì tôi nghĩ không tới mức độ như mọi người nghĩ đâu" - đạo diễn Hữu Tiến chia sẻ. "Còn chuyện 'cạch mặt' thì tôi nghĩ không tới mức độ như mọi người nghĩ đâu" - đạo diễn Hữu Tiến chia sẻ. Chia sẻ của Hữu Tiến thu hút nhiều sự chú ý. Trước đó, 2 nữ diễn viên từng 'đụng mặt' nhau trong đám cưới Phương Lan giữa nghi vấn nghỉ chơi. Tuy nhiên, trong những hình ảnh được ghi lại, Khả Như và Puka vẫn tương tác, cười đùa rất nhiệt tình với nhau. Qua đó, nhiều người cũng cho rằng, tin đồn Khả Như và Puka "nghỉ chơi" chỉ là những suy đoán vô căn cứ từ cộng đồng mạng.

2 nữ diễn viên vẫn tương tác nhiệt tình khi 'đụng mặt' nhau trong đám cưới Phương Lan giữa nghi vấn nghỉ chơi Đầu tháng 9 vừa qua, khi Gin Tuấn Kiệt và Puka thông báo sắp kết hôn, Khả Như còn cùng Lê Dương Bảo Lâm hát mừng "cột mốc đáng nhớ" của đàn em. Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự vui mừng, phấn khích khi "thuyền" Puka - Gin Tuấn Kiệt cuối cùng cũng "cập bến", còn xung phong làm MC cho tiệc cưới của cặp đôi. Đầu tháng 9 vừa qua, khi Gin Tuấn Kiệt và Puka thông báo sắp kết hôn, Khả Như còn cùng Lê Dương Bảo Lâm hát mừng "cột mốc đáng nhớ" của đàn em Hiện, 2 sao nữ vẫn chưa lên tiếng làm rõ tin đồn rạn nứt này. Cư dân mạng vẫn mong cả 2 xoá bỏ hiểu lầm và có thể thân thiết như trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dao-dien-huu-tien-len-tieng-lam-ro-nghi-van-puka-va-kha-nhu-cach-mat-tranh-sao-duoc-nhung-va-cham-doi-thuong-638327.html