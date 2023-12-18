Đạo diễn Hữu Tiến lên tiếng làm rõ nghi vấn Puka và Khả Như 'cạch mặt': 'Tránh sao được những va chạm đời thường!'

Hậu trường 18/12/2023 18:37

Mối quan hệ giữa Puka và Khả Như vẫn là tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.

Puka và Khả Như có thời gian gắn bó cùng nhau từ thời mới vào nghề. Cả 2 còn thường xuyên xuất hiện chung gameshow. Tuy nhiên, trong chuỗi đám cưới của người em thân thiết Puka, Khả Như lại vắng mặt không có lý do và cũng không có động thái chúc mừng đồng nghiệp. Điều này làm dấy lên tin đồn cả 2 'nghỉ chơi' với nhau.

Đạo diễn Hữu Tiến lên tiếng làm rõ nghi vấn Puka và Khả Như 'cạch mặt': 'Tránh sao được những va chạm đời thường!' - Ảnh 1
Trong chuỗi đám cưới của người em thân thiết Puka, Khả Như lại vắng mặt không có lý do và cũng không có động thái chúc mừng đồng nghiệp

Mới đây nhất, trong một sự kiện, đạo diễn - diễn viên Hữu Tiến đã có những chia sẻ đáng chú ý về mối quan hệ của Puka và Khả Như. Được biết, nam hoạt động chung sân khấu và có mối quan hệ thân thiết với hai "đàn em". 

Đạo diễn Hữu Tiến lên tiếng làm rõ nghi vấn Puka và Khả Như 'cạch mặt': 'Tránh sao được những va chạm đời thường!' - Ảnh 2
Mới đây nhất, trong một sự kiện, đạo diễn - diễn viên Hữu Tiến đã có những chia sẻ đáng chú ý về mối quan hệ của Puka và Khả Như

Qua đó, đạo diễn Hữu Tiến cho biết đây chỉ là những tin đồn và khán giả đừng nên tin vào những tin đồn này. Anh cho rằng, đó chỉ là những lời mang tính chất tiêu cực hoặc trêu đùa. Hữu Tiến nói trong cuộc sống này, chúng ta không thể bắt buộc ai phải yêu thương ai.

Đạo diễn Hữu Tiến lên tiếng làm rõ nghi vấn Puka và Khả Như 'cạch mặt': 'Tránh sao được những va chạm đời thường!' - Ảnh 3
Đạo diễn Hữu Tiến cho biết đây chỉ là những tin đồn và khán giả đừng nên tin vào những tin đồn này.

"Trong gia đình của mình, ngay cả cha mẹ, anh em ruột cũng sử dụng từ 'cạch mặt' thì đừng trách người ngoài. Thế nên mình dùng từ 'cạch mặt', tức không nhìn mặt nữa nhưng còn diễn chung sân khấu, còn làm nghề với nhau mà thì làm sao mà 'cạch mặt' được...

Anh em ruột, cha mẹ trong nhà thì còn này kia thì tránh sao được những va chạm đời thường. Cho nên là, mỗi người sẽ có cách thể hiện tốt nhất, nếu như yêu thương hay ghét nhau thì thể hiện sao đó... Còn chuyện 'cạch mặt' thì tôi nghĩ không tới mức độ như mọi người nghĩ đâu" - đạo diễn Hữu Tiến chia sẻ.

Đạo diễn Hữu Tiến lên tiếng làm rõ nghi vấn Puka và Khả Như 'cạch mặt': 'Tránh sao được những va chạm đời thường!' - Ảnh 4
"Còn chuyện 'cạch mặt' thì tôi nghĩ không tới mức độ như mọi người nghĩ đâu" - đạo diễn Hữu Tiến chia sẻ.

Chia sẻ của Hữu Tiến thu hút nhiều sự chú ý. Trước đó, 2 nữ diễn viên từng 'đụng mặt' nhau trong đám cưới Phương Lan giữa nghi vấn nghỉ chơi. Tuy nhiên, trong những hình ảnh được ghi lại, Khả Như và Puka vẫn tương tác, cười đùa rất nhiệt tình với nhau. Qua đó, nhiều người cũng cho rằng, tin đồn Khả Như và Puka "nghỉ chơi" chỉ là những suy đoán vô căn cứ từ cộng đồng mạng. 

Đạo diễn Hữu Tiến lên tiếng làm rõ nghi vấn Puka và Khả Như 'cạch mặt': 'Tránh sao được những va chạm đời thường!' - Ảnh 5
2 nữ diễn viên vẫn tương tác nhiệt tình khi 'đụng mặt' nhau trong đám cưới Phương Lan giữa nghi vấn nghỉ chơi

Đầu tháng 9 vừa qua, khi Gin Tuấn Kiệt và Puka thông báo sắp kết hôn, Khả Như còn cùng Lê Dương Bảo Lâm hát mừng "cột mốc đáng nhớ" của đàn em. Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự vui mừng, phấn khích khi "thuyền" Puka - Gin Tuấn Kiệt cuối cùng cũng "cập bến", còn xung phong làm MC cho tiệc cưới của cặp đôi.

Đạo diễn Hữu Tiến lên tiếng làm rõ nghi vấn Puka và Khả Như 'cạch mặt': 'Tránh sao được những va chạm đời thường!' - Ảnh 6
Đầu tháng 9 vừa qua, khi Gin Tuấn Kiệt và Puka thông báo sắp kết hôn, Khả Như còn cùng Lê Dương Bảo Lâm hát mừng "cột mốc đáng nhớ" của đàn em

Hiện, 2 sao nữ vẫn chưa lên tiếng làm rõ tin đồn rạn nứt này. Cư dân mạng vẫn mong cả 2 xoá bỏ hiểu lầm và có thể thân thiết như trước.

 

 

Từ khóa:   Khả Như - Puka Khả Như - Puka nghỉ chơi Puka

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 38 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 40 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 43 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 45 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?