Danh ca Hương Lan khoe ảnh hiếm của con trai út, điển trai như tài tử

Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng con trai danh ca Hương Lan vẫn nhận được sự chú ý của công chúng mỗi khi xuất hiện.
- Bị mỉa mai cưới chồng trẻ theo 'hợp đồng', Lâm Khánh Chi đáp trả gay gắt nhưng lại sai chính tả quá nhiều
- Vũ Khắc Tiệp tố hoa hậu Hải Dương ăn cướp trắng trợn
Hoạt động chủ yếu ở thị trường hải ngoại nhưng danh ca Hương Lan vẫn được khán giả quê nhà yêu mến. Bên cạnh sự nghiệp ca hát thành công, cuộc sống đời tư của nữ nghệ sĩ cũng được công chúng đặc biệt chú ý. Ở tuổi 64, bà đang có cuộc sống bình yên bên chồng và con cháu tại Mỹ.
Mới đây, Hương Lan vừa chia sẻ hình ảnh hiếm hoi của con trai út nhân dịp sinh nhật. Bà nhắn kèm lời chúc ngắn gọn nhưng đầy yêu thương: "Thương con nhiều nhiều".
Danh ca Hương Lan khá kín tiếng trong chuyện đời tư vì muốn giữ cho bản thân và gia đình khoảng trời riêng. Do đó, mọi chia sẻ của nữ danh ca về gia đình và cuộc sống được mọi người đặc biệt quan tâm.
Danh ca Hương Lan có hai người con trai. Các con của bà đều đã trưởng thành và thành đạt tại Mỹ. Con trai lớn đã lập gia đình và có một "tiểu công chúa" xinh xắn. Còn cậu út chưa lập gia đình nhưng đã có người yêu. Anh gây ấn tượng khi sở hữu vẻ ngoài điển trai, chững chạc.
Danh ca Hương Lan nổi tiếng trong nước từ trước năm 1975. Trước khi đến với ông xã kỹ sư, bà từng trải qua một lần đổ vỡ.