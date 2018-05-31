Đang trên máy bay, Hà Hồ vẫn điên tiết nói lời thâm thúy khi bị Minh Hằng qua mặt ngồi 'ghế nóng' The Face

Sau khi hay tin Minh Hằng là huấn luyện viên The Face năm nay, Hồ Ngọc Hà có phản ứng lạ gây xôn xao trên mạng xã hội.

Chiều 30/5, 3 huấn luyện viên chính thức của The Face năm nay là Thanh Hằng - Võ Hoàng Yến - Minh Hằng đã chính thức lộ diện tại buổi casting đầu tiên. Tuy nhiên, cho đến hiện tại thì việc Minh Hằng trở thành mentor vẫn đang là đề tài gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên Gọi giấc mơ về không đủ trình làm giám khảo, đồng thời nghi ngờ cô thế vị trí của Hồ Ngọc Hà. Minh Hằng tại buổi casting The Face chiều 30/5 - Ảnh: Khánh Hòa Trước thông tin này, mới đây "Nữ hoàng giải trí" cũng đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Bằng giọng điệu khá bình thản, Hồ Ngọc Hà tự khen mình giỏi và tỉnh táo. Nhiều người đoán rằng, nữ ca sĩ đang cảm thấy may mắn khi không nhận lời làm huấn luyện viên The Face năm nay, tránh được chuyện đụng độ với Minh Hằng trên "ghế nóng".

Hồ Ngọc Hà đăng status ẩn ý khi Minh Hằng được ngồi "ghế nóng" The Face - Ảnh: FBNV Dưới phần bình luận, Hồ Ngọc Hà cũng tâm sự với bạn bè rằng đang ngồi trên máy bay nhưng quá bức xúc nên phải lên tiếng. Cô còn tiết lộ từng từ chối chuyện này nhiều lần trước đây như ngầm khẳng định sẽ không bao giờ ngồi ngang hàng với Minh Hằng. "Thấy em tỉnh không anh? 5 lần 7 lượt không là không, không rảnh", Hà Hồ trả lời bình luận của một người bạn.

Hà Hồ bình luận sôi nổi với bạn bè về câu chuyện vừa trải qua - Ảnh: FBNV Fan đoán ra 'Nữ hoàng giải trí' đang nói đến The Face 2018 - Ảnh: FBNV Cách đây 1 năm, câu chuyện Minh Hằng tố Hồ Ngọc Hà chèn ép tại The Face gây ồn ào showbiz suốt một thời gian dài. Thời điểm đó, nữ diễn viên Gọi giấc mơ về tuy không nêu đích danh đàn chị nhưng nhiều lần gật đầu thừa nhận mỗi khi phóng viên đề cập đến "Nữ hoàng giải trí". Minh Hằng bộc bạch rằng, cô có thể không cần làm HLV The Face nhưng đau lòng trước cách cư xử đột ngột của Hồ Ngọc Hà. Được biết, bạn gái Kim Lý từng hát bè giúp Minh Hằng tại một sân khấu hải ngoại, mặt khác cả hai phối hợp khá ăn ý khi đi diễn chung ở nhiều chương trình. Do đó, khi nghe câu nói "Ai cũng được trừ Minh Hằng", nữ ca sĩ đã sốc đến không nói nên lời. Mối quan hệ giữa Hà Hồ và Minh Hằng ngày càng căng thẳng - Ảnh: Internet Clip Hà Hồ đón sinh nhật ở Mỹ cách đây ít tháng

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