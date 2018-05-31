Đang trên máy bay, Hà Hồ vẫn điên tiết nói lời thâm thúy khi bị Minh Hằng qua mặt ngồi 'ghế nóng' The Face

Hậu trường 31/05/2018 13:15

Sau khi hay tin Minh Hằng là huấn luyện viên The Face năm nay, Hồ Ngọc Hà có phản ứng lạ gây xôn xao trên mạng xã hội.

Chiều 30/5, 3 huấn luyện viên chính thức của The Face năm nay là Thanh Hằng - Võ Hoàng Yến - Minh Hằng đã chính thức lộ diện tại buổi casting đầu tiên. Tuy nhiên, cho đến hiện tại thì việc Minh Hằng trở thành mentor vẫn đang là đề tài gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên Gọi giấc mơ về không đủ trình làm giám khảo, đồng thời nghi ngờ cô thế vị trí của Hồ Ngọc Hà.

Đang trên máy bay, Hà Hồ vẫn điên tiết nói lời thâm thúy khi bị Minh Hằng qua mặt ngồi 'ghế nóng' The Face - Ảnh 1
Minh Hằng tại buổi casting The Face chiều 30/5 - Ảnh: Khánh Hòa

Trước thông tin này, mới đây "Nữ hoàng giải trí" cũng đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Bằng giọng điệu khá bình thản, Hồ Ngọc Hà tự khen mình giỏi và tỉnh táo. Nhiều người đoán rằng, nữ ca sĩ đang cảm thấy may mắn khi không nhận lời làm huấn luyện  viên The Face năm nay, tránh được chuyện đụng độ với Minh Hằng trên "ghế nóng".

Đang trên máy bay, Hà Hồ vẫn điên tiết nói lời thâm thúy khi bị Minh Hằng qua mặt ngồi 'ghế nóng' The Face - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà đăng status ẩn ý khi Minh Hằng được ngồi "ghế nóng" The Face - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, Hồ Ngọc Hà cũng tâm sự với bạn bè rằng đang ngồi trên máy bay nhưng quá bức xúc nên phải lên tiếng. Cô còn tiết lộ từng từ chối chuyện này nhiều lần trước đây như ngầm khẳng định sẽ không bao giờ ngồi ngang hàng với Minh Hằng. 

"Thấy em tỉnh không anh? 5 lần 7 lượt không là không, không rảnh", Hà Hồ trả lời bình luận của một người bạn.

Đang trên máy bay, Hà Hồ vẫn điên tiết nói lời thâm thúy khi bị Minh Hằng qua mặt ngồi 'ghế nóng' The Face - Ảnh 3
Đang trên máy bay, Hà Hồ vẫn điên tiết nói lời thâm thúy khi bị Minh Hằng qua mặt ngồi 'ghế nóng' The Face - Ảnh 4
Hà Hồ bình luận sôi nổi với bạn bè về câu chuyện vừa trải qua - Ảnh: FBNV
Đang trên máy bay, Hà Hồ vẫn điên tiết nói lời thâm thúy khi bị Minh Hằng qua mặt ngồi 'ghế nóng' The Face - Ảnh 5
Fan đoán ra 'Nữ hoàng giải trí' đang nói đến The Face 2018 - Ảnh: FBNV

Cách đây 1 năm, câu chuyện Minh Hằng tố Hồ Ngọc Hà chèn ép tại The Face gây ồn ào showbiz suốt một thời gian dài. Thời điểm đó, nữ diễn viên Gọi giấc mơ về tuy không nêu đích danh đàn chị nhưng nhiều lần gật đầu thừa nhận mỗi khi phóng viên đề cập đến "Nữ hoàng giải trí".

Minh Hằng bộc bạch rằng, cô có thể không cần làm HLV The Face nhưng đau lòng trước cách cư xử đột ngột của Hồ Ngọc Hà. Được biết, bạn gái Kim Lý từng hát bè giúp Minh Hằng tại một sân khấu hải ngoại, mặt khác cả hai phối hợp khá ăn ý khi đi diễn chung ở nhiều chương trình. Do đó, khi nghe câu nói "Ai cũng được trừ Minh Hằng", nữ ca sĩ đã sốc đến không nói nên lời.

Đang trên máy bay, Hà Hồ vẫn điên tiết nói lời thâm thúy khi bị Minh Hằng qua mặt ngồi 'ghế nóng' The Face - Ảnh 6
Mối quan hệ giữa Hà Hồ và Minh Hằng ngày càng căng thẳng - Ảnh: Internet

Clip Hà Hồ đón sinh nhật ở Mỹ cách đây ít tháng

Catwalk 'khó đỡ' và đòi đưa ngành thời trang Việt bay xa, chàng trai chân ngắn bất ngờ được HLV The Face cho đi tiếp

Catwalk 'khó đỡ' và đòi đưa ngành thời trang Việt bay xa, chàng trai chân ngắn bất ngờ được HLV The Face cho đi tiếp

Dù có ngoại hình thua kém các thí sinh khác rất nhiều nhưng Huỳnh Quốc Tâm vẫn được 2 huấn luyện viên The Face "say Yes" nhờ bài diễn thuyết 'bá đạo'.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Minh Hằng Minh Hằng ngồi ghế nóng The Face Hồ Ngọc Hà đáp trả The Face 2018

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42