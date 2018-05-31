Catwalk 'khó đỡ' và đòi đưa ngành thời trang Việt bay xa, chàng trai chân ngắn bất ngờ được HLV The Face cho đi tiếp

Dù có ngoại hình thua kém các thí sinh khác rất nhiều nhưng Huỳnh Quốc Tâm vẫn được 2 huấn luyện viên The Face "say Yes" nhờ bài diễn thuyết 'bá đạo'.
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Sáng 30/5, buổi casting đầu tiên của chương trình The Face 2018 đã diễn ra tại một trung tâm hội nghị ở TP.HCM. Xuất hiện tại vòng sơ tuyển, nhiều thí sinh thu hút sự chú ý của truyền thông bởi diện mạo nổi bật. Bên cạnh các gương mặt trẻ tuổi, nhiều nhân vật khá nổi danh trên mạng xã hội như nhà thiết kế Trương Thanh Long, Á hậu Kiko Chan, Linh Khiếu, Lâm Á Hân... cũng đến tham gia casting.
Vòng thi catwalk bắt đầu lúc 4 giờ chiều với hàng loạt những bất ngờ đến từ các nhân tố bí ẩn. Đặc biệt, sự xuất hiện của một chàng trai chân ngắn với bài diễn thuyết "chất lừ" đã khiến 3 vị giám khảo đứng hình suốt hơn 1 phút. Mở đầu phần thi, nam thí sinh sải bước những đường catwalk "điệu luyện", vừa đi vừa liếc mắt nhìn 4 nhân vật chính với phong thái vô cùng tự tin. Sau đó, anh bắt đầu bài diễn thuyết trình bày lý do đi thi The Face và bày tỏ mong muốn đưa ngành thời trang Việt Nam lên một tầm cao mới.
"Hôm nay đến đây, có thể em bị loại nhưng em vẫn muốn nói hết ước mơ của mình. Chỉ cần anh chị cho em cơ hội, em sẽ đưa ngành thời trang Việt Nam lên một tầm cao mới.
Em muốn trở thành một người mẫu, để trở thành gương mặt đại diện cho tất cả các thương hiệu Việt Nam, làm ăn chân chính... để nền kinh tế của Việt Nam ngày càng phát triển... Chị Hằng và chị Trang Lê có nói một câu 'Không gì là không thể?", thí sinh Quốc Tâm trình bày.
Tuy không có ngoại hình đẹp, thậm chí là thua xa các thí sinh khác nhưng Huỳnh Quốc Tâm vẫn xuất sắc giành được 2 chữ Yes từ Minh Hằng và Thanh Hằng. Riêng siêu mẫu Võ Hoàng Yến dù cười ngặt nghẽo trước bài phát biểu thí sinh này nhưng vẫn "say No" vì lý do "Chị là người rất thực tế".
Clip thí sinh Huỳnh Quốc Tâm thuyết phục 3 vị giám khảo The Face