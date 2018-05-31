Catwalk 'khó đỡ' và đòi đưa ngành thời trang Việt bay xa, chàng trai chân ngắn bất ngờ được HLV The Face cho đi tiếp

Sáng 30/5, buổi casting đầu tiên của chương trình The Face 2018 đã diễn ra tại một trung tâm hội nghị ở TP.HCM. Xuất hiện tại vòng sơ tuyển, nhiều thí sinh thu hút sự chú ý của truyền thông bởi diện mạo nổi bật. Bên cạnh các gương mặt trẻ tuổi, nhiều nhân vật khá nổi danh trên mạng xã hội như nhà thiết kế Trương Thanh Long, Á hậu Kiko Chan, Linh Khiếu, Lâm Á Hân... cũng đến tham gia casting.

Vòng thi catwalk bắt đầu lúc 4 giờ chiều với hàng loạt những bất ngờ đến từ các nhân tố bí ẩn. Đặc biệt, sự xuất hiện của một chàng trai chân ngắn với bài diễn thuyết "chất lừ" đã khiến 3 vị giám khảo đứng hình suốt hơn 1 phút. Mở đầu phần thi, nam thí sinh sải bước những đường catwalk "điệu luyện", vừa đi vừa liếc mắt nhìn 4 nhân vật chính với phong thái vô cùng tự tin. Sau đó, anh bắt đầu bài diễn thuyết trình bày lý do đi thi The Face và bày tỏ mong muốn đưa ngành thời trang Việt Nam lên một tầm cao mới.