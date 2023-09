Catwalk 'khó đỡ' và đòi đưa ngành thời trang Việt bay xa, chàng trai chân ngắn bất ngờ được HLV The Face cho đi tiếp

Vòng thi catwalk bắt đầu lúc 4 giờ chiều với hàng loạt những bất ngờ đến từ các nhân tố bí ẩn. Đặc biệt, sự xuất hiện của một chàng trai chân ngắn với bài diễn thuyết "chất lừ" đã khiến 3 vị giám khảo đứng hình suốt hơn 1 phút. Mở đầu phần thi, nam thí sinh sải bước những đường catwalk "điệu luyện", vừa đi vừa liếc mắt nhìn 4 nhân vật chính với phong thái vô cùng tự tin. Sau đó, anh bắt đầu bài diễn thuyết trình bày lý do đi thi The Face và bày tỏ mong muốn đưa ngành thời trang Việt Nam lên một tầm cao mới.

Tuy không có ngoại hình đẹp, thậm chí là thua xa các thí sinh khác nhưng Huỳnh Quốc Tâm vẫn xuất sắc giành được 2 chữ Yes từ Minh Hằng và Thanh Hằng. Riêng siêu mẫu Võ Hoàng Yến dù cười ngặt nghẽo trước bài phát biểu thí sinh này nhưng vẫn "say No" vì lý do "Chị là người rất thực tế".

Clip thí sinh Huỳnh Quốc Tâm thuyết phục 3 vị giám khảo The Face

Thí sinh Huỳnh Quốc Tâm với màn catwalk cực gắt

Host Nam Trung thích thú với bài diễn thuyết của thí sinh đặc biệt này

Tuy chân ngắn nhưng sự tự tin đã giúp Huỳnh Quốc Tâm giành chiếc vé đi tiếp