Dân tình thổn thức khi Hoa hậu H’Hen Niê làm hành động ngọt ngào này

Trở lại TP. HCM sau hai ngày về thăm quê hương, Hoa hậu H’Hen Niê khiến trái tim khán giả cả nước “tan chảy” với hành động ngọt ngào này.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê vừa đăng tải hình ảnh cười rạng rỡ bên bà kèm dòng trạng thái ngọt ngào khiến công chúng cả nước không khỏi xúc động: “Hai bà cháu bắn tim cho mọi người nhé. Ai nhận tim đi".

H'Hen Niê khoe khoảnh khắc vui vẻ bên người bà của mình - Ảnh: FBNV

Hành động dễ thương của bà cháu H'Hen Niê khiến không ít khán giả phải lập tức "thả tim". Ngoài nhan sắc xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ, người đẹp Ê Đê còn nhận được công chúng quý mến và ngưỡng mộ bởi sự chân thành và thân thiện của mình.

Người đẹp Tây Nguyên đang được khán giả yêu quý hết mực - Ảnh: FBNV

Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê không chỉ chiếm được tình cảm của khán giả mà nhiều người nổi tiếng cũng đặt kỳ vọng vào cô gái giàu nghị lực này.

Hiện tại, người đẹp Tây Nguyên cố gắng xây dựng cho mình một hình tượng đẹp trong mắt công chúng. Cô đang bắt tay thực hiện các dự án thiện nguyện để hoàn thành tốt vai trò hoa hậu sau chuyến thăm quê hương vừa qua.

Hiện tại, H'Hen Niê đang tích cực tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa - Ảnh: Internet

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