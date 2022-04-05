Dàn sao Việt có động thái bất thường trước màn 'tái xuất' của BIGBANG: Người 'tim đập bịch bịch', người lại rơm rớm nước mắt

Hậu trường 05/04/2022 15:47

Nhiều sao Việt nổi tiếng là fan yêu thích của BIGBANG, đồng loạt vỡ òa cảm xúc 'mừng rớt nước mắt' trước màn comeback của thần tượng. Sự trở lại của BIGBANG đang tạo nên nhiều cảm xúc khó tả cho người hâm mộ.

Sau nhiều ngày chờ đợi, "ông hoàng KPOP"- BIGBANG đã chính thức trở lại với MV Still Life. Đây cũng là lần comeback đầu tiên sau 4 năm 'ở ẩn' của nhóm nhạc. MV thu hút người xem bởi những hình ảnh sinh động cùng giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Trước sự trở lại của BIGBANG, cộng đồng mạng đồng loạt vỡ òa cảm xúc, 'đứng ngồi không yên'. Nhiều sao Việt cũng gây chú ý khi đăng bài chia sẻ cảm xúc khó tả trên trang cá nhân. 

Dàn sao Việt có động thái bất thường trước màn 'tái xuất' của BIGBANG: Người 'tim đập bịch bịch', người lại rơm rớm nước mắt - Ảnh 1
BIGBANG đã chính thức trở lại với MV Still Life, tạo nên nhiều cảm xúc khó tả cho người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, Diệu Nhi đã bày tỏ thái độ vui mừng, rộn ràng sau một thời dài được lắng nghe những giai điệu vừa quen mà vừa lạ của nhóm nhạc thần tượng. "Tim đập bịch bịch, lâng lâng rộn ràng, mắt ngấn lệ tưởng đâu lần đầu đi hẹn hò với người yêu": Diệu Nhi xúc động chia sẻ, đồng thời không quên pha trò, bởi độ hài hước và 'lầy' nổi tiếng của cô nàng.

Dàn sao Việt có động thái bất thường trước màn 'tái xuất' của BIGBANG: Người 'tim đập bịch bịch', người lại rơm rớm nước mắt - Ảnh 2
Diệu Nhi đứng ngồi không yên trước sự trở lại của BIGBANG - Ảnh: FBNV 

Trên story Instagram, Tóc Tiên đăng tải hình ảnh bốn chiếc ghế trống trong MV, cô bày tỏ sự xúc động, cảm thấy chạnh lòng khi bốn thành viên BIGBANG không xuất hiện chung trong bất cứ phân cảnh nào: "Đêm qua sưng mắt vì 2521, đêm nay sưng mắt vì mấy anh, 1 khung hình chung cũng không có".

Dàn sao Việt có động thái bất thường trước màn 'tái xuất' của BIGBANG: Người 'tim đập bịch bịch', người lại rơm rớm nước mắt - Ảnh 3
 Tóc Tiên bật khóc vì màn trở lại của BIGBANG - Ảnh: Chụp màn hình

Ca sĩ Phương Ly cũng đăng bài ủng hộ thần tượng ở cả Instagram và Facebook. Nữ ca sĩ đã không kìm được nước mắt khi xem đến phân cảnh 4 chiếc ghế trống. Trước đó, Phương Ly từng nhiều lần khẳng định mình rất yêu quý BIGBANG, và là một fan cứng chính hiệu của nhóm nhạc thần tượng.

Dàn sao Việt có động thái bất thường trước màn 'tái xuất' của BIGBANG: Người 'tim đập bịch bịch', người lại rơm rớm nước mắt - Ảnh 4

Phương Ly đăng bài ủng hộ thần tượng BIGBANG, đồng thời bày tỏ tình cảm đặc biệt với G-Dragon - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Anh Tú và Châu Đăng Khoa cũng là hai fan nam đặc biệt thần tượng nhóm nhạc BIGBANG.

Dàn sao Việt có động thái bất thường trước màn 'tái xuất' của BIGBANG: Người 'tim đập bịch bịch', người lại rơm rớm nước mắt - Ảnh 5
Anh Tú cũng mang cảm xúc bồi hồi khi chứng kiến sự trở lại của BIGBANG - Ảnh: Chụp màn hình
Dàn sao Việt có động thái bất thường trước màn 'tái xuất' của BIGBANG: Người 'tim đập bịch bịch', người lại rơm rớm nước mắt - Ảnh 6
Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa vỡ òa cảm xúc trước sự trở lại của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG - Ảnh: FBNV 

Hiện tại, sự trở lại của BIGBANG đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhờ vào sức hút từ danh tiếng bao năm qua, BIGBANG và ca khúc Still Life hứa hẹn sẽ bùng nổ. Tuy nhiên, MV lần này của BIGBANG lại mang đến cho người hâm mộ nhiều cảm giác bồi hồi tiếc nuối, khi 4 thành viên không hội ngộ chung một khung hình.

Hồ Ngọc Hà khoe khoảnh khắc hài hước của Leon nhưng netizen lại khâm phục cách dạy con cực khoa học

Hồ Ngọc Hà khoe khoảnh khắc hài hước của Leon nhưng netizen lại khâm phục cách dạy con cực khoa học

Thay vì những món đồ chơi hay quần áo đắt tiền thì Hà Hồ lại chọn tặng sách cho các con.

Xem thêm
Từ khóa:   Still Life của BigBang Tóc Tiên Diệu Nhi Phương Ly BIGBANG

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 52 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?