Dàn sao Việt có động thái bất thường trước màn 'tái xuất' của BIGBANG: Người 'tim đập bịch bịch', người lại rơm rớm nước mắt

Nhiều sao Việt nổi tiếng là fan yêu thích của BIGBANG, đồng loạt vỡ òa cảm xúc 'mừng rớt nước mắt' trước màn comeback của thần tượng. Sự trở lại của BIGBANG đang tạo nên nhiều cảm xúc khó tả cho người hâm mộ.
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Sau nhiều ngày chờ đợi, "ông hoàng KPOP"- BIGBANG đã chính thức trở lại với MV Still Life. Đây cũng là lần comeback đầu tiên sau 4 năm 'ở ẩn' của nhóm nhạc. MV thu hút người xem bởi những hình ảnh sinh động cùng giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Trước sự trở lại của BIGBANG, cộng đồng mạng đồng loạt vỡ òa cảm xúc, 'đứng ngồi không yên'. Nhiều sao Việt cũng gây chú ý khi đăng bài chia sẻ cảm xúc khó tả trên trang cá nhân.
Theo đó, Diệu Nhi đã bày tỏ thái độ vui mừng, rộn ràng sau một thời dài được lắng nghe những giai điệu vừa quen mà vừa lạ của nhóm nhạc thần tượng. "Tim đập bịch bịch, lâng lâng rộn ràng, mắt ngấn lệ tưởng đâu lần đầu đi hẹn hò với người yêu": Diệu Nhi xúc động chia sẻ, đồng thời không quên pha trò, bởi độ hài hước và 'lầy' nổi tiếng của cô nàng.
Trên story Instagram, Tóc Tiên đăng tải hình ảnh bốn chiếc ghế trống trong MV, cô bày tỏ sự xúc động, cảm thấy chạnh lòng khi bốn thành viên BIGBANG không xuất hiện chung trong bất cứ phân cảnh nào: "Đêm qua sưng mắt vì 2521, đêm nay sưng mắt vì mấy anh, 1 khung hình chung cũng không có".
Ca sĩ Phương Ly cũng đăng bài ủng hộ thần tượng ở cả Instagram và Facebook. Nữ ca sĩ đã không kìm được nước mắt khi xem đến phân cảnh 4 chiếc ghế trống. Trước đó, Phương Ly từng nhiều lần khẳng định mình rất yêu quý BIGBANG, và là một fan cứng chính hiệu của nhóm nhạc thần tượng.
Ngoài ra, Anh Tú và Châu Đăng Khoa cũng là hai fan nam đặc biệt thần tượng nhóm nhạc BIGBANG.
Hiện tại, sự trở lại của BIGBANG đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhờ vào sức hút từ danh tiếng bao năm qua, BIGBANG và ca khúc Still Life hứa hẹn sẽ bùng nổ. Tuy nhiên, MV lần này của BIGBANG lại mang đến cho người hâm mộ nhiều cảm giác bồi hồi tiếc nuối, khi 4 thành viên không hội ngộ chung một khung hình.