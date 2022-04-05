Dàn sao Việt có động thái bất thường trước màn 'tái xuất' của BIGBANG: Người 'tim đập bịch bịch', người lại rơm rớm nước mắt

Sau nhiều ngày chờ đợi, "ông hoàng KPOP"- BIGBANG đã chính thức trở lại với MV Still Life. Đây cũng là lần comeback đầu tiên sau 4 năm 'ở ẩn' của nhóm nhạc. MV thu hút người xem bởi những hình ảnh sinh động cùng giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Trước sự trở lại của BIGBANG, cộng đồng mạng đồng loạt vỡ òa cảm xúc, 'đứng ngồi không yên'. Nhiều sao Việt cũng gây chú ý khi đăng bài chia sẻ cảm xúc khó tả trên trang cá nhân.

BIGBANG đã chính thức trở lại với MV Still Life, tạo nên nhiều cảm xúc khó tả cho người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, Diệu Nhi đã bày tỏ thái độ vui mừng, rộn ràng sau một thời dài được lắng nghe những giai điệu vừa quen mà vừa lạ của nhóm nhạc thần tượng. "Tim đập bịch bịch, lâng lâng rộn ràng, mắt ngấn lệ tưởng đâu lần đầu đi hẹn hò với người yêu": Diệu Nhi xúc động chia sẻ, đồng thời không quên pha trò, bởi độ hài hước và 'lầy' nổi tiếng của cô nàng.