Dàn sao phim 'Người phán xử' đình đám một thời sau 5 năm: Người vướng lùm xùm, người 'lên hương'

Hậu trường 05/07/2022 11:02

Sau 5 năm bộ phim 'Người phán xử' lên sóng và làm mưa làm gió khắp các diễn đàn, cuộc sống hiện tại của dàn diễn viên hiện tại đã ít nhiều có sự thay đổi.

Nhắc đến những phim truyền hình Việt Nam đình đám không thể không nhắc đến 'Người phán xử', bộ phim thành công nhất năm 2017 với đề tài điều tra, hình sự đầy hấp dẫn và kịch tính. Không chỉ ghi dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả, Người phán xử còn giúp một loạt dàn sao đóng phim trở nên nổi tiếng, ghi dấu ấn trong lòng khán giả Việt ở chặng đường nghệ thuật sau này.

Dàn sao phim 'Người phán xử' đình đám một thời sau 5 năm: Người vướng lùm xùm, người 'lên hương' - Ảnh 1
Poster phim 'Người phán xử' - Ảnh: Internet

Diễn viên Hồng Đăng

Diễn viên Hồng Đăng được đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” vào vai nhân vật Lê Thành - con trai riêng của ông trùm Phan Quân. Còn nhớ thời điểm bộ phim lên sóng, Hồng Đăng “gây thương nhớ” cho biết bao cô gái với tạo hình là một chàng trai bảnh bao, bình tĩnh nhưng cũng đầy bí ẩn.

Sau Người phán xử, Hồng Đăng tiếp tục ghi dấu ấn ở các vai diễn khác trong những phim truyền hình chiếu khung "giờ vàng" của VTV. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn sở hữu một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn bên bà xã cùng hai cô công chúa. 

Dàn sao phim 'Người phán xử' đình đám một thời sau 5 năm: Người vướng lùm xùm, người 'lên hương' - Ảnh 2
Diễn viên Hồng Đăng được đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” vào vai nhân vật Lê Thành - con trai riêng của ông trùm Phan Quân - Ảnh minh họa: Internet

Nhận xét về chồng, Anh Đào cho biết Hồng Đăng là người đàn ông chín chắn, can đảm và luôn tạo được sự tin tưởng tuyệt đối với 3 mẹ con, không bao giờ mang áp lực công việc khi về nhà. Mỗi khi có thời gian rảnh anh đều dành trọn cho gia đình.

Tuy nhiên mới đây nhất, Hồng Đăng lại vướng phải ồn ào bê bối đời tư ở nước ngoài. Tuy danh tính chính xác chưa được xác định, song sự việc cũng ảnh hưởng phần nào đến hình ảnh cũng như những dự án mà Hồng Đăng đang tham gia. 

Cố NSND Hoàng Dũng

Cố NSND Hoàng Dũng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước, ông ghi dấu ấn trong nhiều thể loại vai diễn nặng kí và biến hóa đầy đa dạng, từ tình cảm gia đình cho đến điều tra, trinh sát. Song có lẽ vai diễn ấn tượng nhất của cố nghệ sĩ lại là nhân vật Phan Quân trong bộ phim đình đám 'Người phán xử'.

Với hình ảnh một ông trùm, hình ảnh của 'ông trùm' Hoàng Dũng đã in sâu vào tiềm thức của nhiều khán giả. Đặc biệt trong phim, NSND Hoàng Dũng cũng để lại câu nói thương hiệu được lưu truyền mãi về sau này: "Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác có hay không, không quan trọng".

Dàn sao phim 'Người phán xử' đình đám một thời sau 5 năm: Người vướng lùm xùm, người 'lên hương' - Ảnh 3
Hình ảnh của 'ông trùm' Hoàng Dũng đã in sâu vào tiềm thức của nhiều khán giả - Ảnh minh họa: Internet

 Tuy nhiên đầu năm 2021, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và xót xa trước thông tin NSND Hoàng Dũng qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Dù vĩnh viễn ra đi, tuy nhiên những hình ảnh, vai diễn của cố nghệ sĩ vẫn luôn là kỷ niệm đẹp và là hình ảnh không bao giờ phai trong lòng khán giả.

Diễn viên Việt Anh

Một trong những nhân vật đóng góp rất lớn vào thành công của Người phán xử chính là Phan Hải - con trai ông trùm Phan Quân do diễn viên Việt Anh thủ vai.

Với ngoại hình điển trai, góc cạnh và đầy vẻ nam tính, Việt Anh cũng một 9 một 10 thành công khiến biết bao khán giả nữ say đắm. Sau Người phán xử, Việt Anh tiếp tục tham gia một số dự án phim truyền hình đình đám khác như Hướng dương ngược nắng, Sinh tử, Mê cung,…

Dàn sao phim 'Người phán xử' đình đám một thời sau 5 năm: Người vướng lùm xùm, người 'lên hương' - Ảnh 4
Hiện tại, Việt Anh vẫn cô đơn lẻ bóng và khá kín tiếng chuyện đời tư trước giới truyền thông - Ảnh minh họa: Internet

Về cuộc sống đời tư, Việt Anh vẫn cô đơn lẻ bóng và khá kín tiếng chuyện đời tư trước giới truyền thông. Thời gian gần đây, nam diễn viên bị đồn hẹn hò với diễn viên Quỳnh Nga, thế nhưng cả hai đã lên tiếng phủ nhận.

Diễn viên Bảo Thanh

Trong phim Người phán xử, Bảo Thanh đảm nhận vai phụ là Mỹ Hạnh - có cuộc đời đầy bi thương. Dù là cháu gái của ông trùm Phan Quân, thế nhưng cô buộc phải lấy kẻ đã làm nhục mình làm chồng.

Sau Người phán xử, Bảo Thanh tiếp tục đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình ăn khách Sống chung với mẹ chồng và tạo nên một "cơn sốt" trên màn ảnh Việt một thời gian dài. Tuy nhiên "điểm sáng" trong sự nghiệp diễn xuất của Bảo Thanh phải kể đến nhân vật Anh Thư trong bộ phim quốc dân Về nhà đi con mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Dàn sao phim 'Người phán xử' đình đám một thời sau 5 năm: Người vướng lùm xùm, người 'lên hương' - Ảnh 5
Hiện tại, Bảo Thanh đang có cuộc sống gia đình viên mãn bên cạnh chồng doanh nhân và hạnh phúc vì đủ nếp đủ tẻ - Ảnh: Internet

Khi đang là gương mặt triển vọng và gặt hái được nhiều thành công, cô bất ngờ tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất để sinh con gái thứ hai. Hiện tại, Bảo Thanh đang có cuộc sống gia đình viên mãn bên cạnh chồng doanh nhân và hạnh phúc vì đủ nếp đủ tẻ. Cô và ông xã Đức Thắng kết hôn năm 2011, lúc đó cô mới ngoài 20 tuổi. Năm ngoái, ông xã tặng Bảo Thanh xế hộp có giá trị lên tới 2,4 tỷ đồng.

Thông tin tang lễ võ sư Vũ Hải - 'Người Phán Xử', bạn thân nghẹn ngào tiết lộ lời dặn dò cuối cùng của nam diễn viên trên giường bệnh

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Từ khóa:   Người phán xử diễn viên Việt Anh Hồng Đăng

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