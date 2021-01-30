Dàn khách mời ‘hót hòn họt’ trong đám cưới của Phan Thành và Primmy Trương

Vào ngày 29/1 vừa qua, siêu đám cưới của Phan Thành và Primmy Trương đã diễn ra vô cùng hoành tráng, đặc biệt là dàn khách mời “hót hòn họt” khiến dân mạng xuýt xoa.
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Sau khi rước dâu sáng ngày 29/1, đám cưới của Phan Thành và Primmy Trương đã được tổ chức tại không gian vô cùng ấm cúng và sang trọng.
Đến chúc phúc cho cặp đôi là dàn khách mời cực hot: Hoa hậu Khánh Vân, vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô La… Đặc biệt sự hội ngộ của nhóm 365 đã khiến dân mạng thích thú vì sự bảnh bao, phong độ. Đàm Thu Trang cũng không kém cạnh với khí chất phu nhân nhà hào môn sánh bước bên Cường Đô La cực kỳ xứng đôi.
Một số hình ảnh siêu đám cưới của người mẫu Primmy Trương và thiếu gia Phan Thành được nhiếp ảnh gia Linh Lê Chí đăng tải:
Được biết, để có một lễ cưới hoành tráng cặp đôi đã chi trả hơn 20 tỷ đồng. Siêu đám cưới đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng suốt những ngày vừa qua.