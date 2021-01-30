Dàn khách mời ‘hót hòn họt’ trong đám cưới của Phan Thành và Primmy Trương

Hậu trường 30/01/2021 09:28

Vào ngày 29/1 vừa qua, siêu đám cưới của Phan Thành và Primmy Trương đã diễn ra vô cùng hoành tráng, đặc biệt là dàn khách mời “hót hòn họt” khiến dân mạng xuýt xoa.

Sau khi rước dâu sáng ngày 29/1, đám cưới của Phan Thành và Primmy Trương đã được tổ chức tại không gian vô cùng ấm cúng và sang trọng. 

Đến chúc phúc cho cặp đôi là dàn khách mời cực hot: Hoa hậu Khánh Vân, vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô La… Đặc biệt sự hội ngộ của nhóm 365 đã khiến dân mạng thích thú vì sự bảnh bao, phong độ. Đàm Thu Trang cũng không kém cạnh với khí chất phu nhân nhà hào môn sánh bước bên Cường Đô La cực kỳ xứng đôi.

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Hình ảnh vợ chồng Cường Đô La vội vã đến dự siêu đám cưới - Ảnh: Internet
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Vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang trong đám cưới của Phan Thành và Primmy Trương - Ảnh: Internet
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Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng không kém phần xinh đẹp trong chiếc váy hồng duyên dáng - Ảnh: FB
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Cô Hoa hậu vô cùng đáng yêu trong lễ cưới - Ảnh: FB
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Nhóm 365 có dịp hội ngộ trong siêu đám cưới khiến dân mạng điên đảo vì độ lịch lãm, bảnh bao - Ảnh: FB
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Dương Triệu Vũ cũng có mặt để chúc phúc cho cặp đôi - Ảnh: Internet
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Hoa hậu Khánh Vân đeo khẩu trang đến dự đám cưới bạn thân - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh siêu đám cưới của người mẫu Primmy Trương và thiếu gia Phan Thành được nhiếp ảnh gia Linh Lê Chí đăng tải:

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Cô dâu Primmy Trương vô cùng xinh đẹp trong bộ áo dài đỏ thướt tha - Ảnh: Linh Lê Chí

Được biết, để có một lễ cưới hoành tráng cặp đôi đã chi trả hơn 20 tỷ đồng. Siêu đám cưới đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng suốt những ngày vừa qua.

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