Dàn khách mời ‘hót hòn họt’ trong đám cưới của Phan Thành và Primmy Trương

Sau khi rước dâu sáng ngày 29/1, đám cưới của Phan Thành và Primmy Trương đã được tổ chức tại không gian vô cùng ấm cúng và sang trọng.

Đến chúc phúc cho cặp đôi là dàn khách mời cực hot: Hoa hậu Khánh Vân, vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô La… Đặc biệt sự hội ngộ của nhóm 365 đã khiến dân mạng thích thú vì sự bảnh bao, phong độ. Đàm Thu Trang cũng không kém cạnh với khí chất phu nhân nhà hào môn sánh bước bên Cường Đô La cực kỳ xứng đôi.