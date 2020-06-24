Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải hình ảnh cùng người nhà tổ chức đám giỗ cho ba ruột. 26 năm sau ngày ông qua đời, "ông hoàng nhạc Việt" vẫn nhớ như in ngày đau buồn đó.

Đàm Vĩnh Hưng viết: "Cố ý đợi đúng giờ mới up. Vì giờ này cách đây 26 năm. Tôi hay tin Ba mình đã mất! Vừa đi làm về đến nhà thì được báo tin... Tôi lập tức phóng chiếc xe cà tàng ra đường và lao về hướng Trung chánh - Ấp Vạn Hạnh - Nơi Ba đang nằm đó. Không bao giờ quên được cái cảm giác của mình khi chạy trong mưa... mà sao con đường dài đến thế? Ba Phước nằm im trên ghế bố và Hạnh ngồi khóc bên cạnh... Má lớn và anh con trai cũng khóc, còn chưa kịp mua vải để cắt thành tang. Ba đắp mền im lặng".