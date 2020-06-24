Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ về ba ruột, nhớ lại cảm xúc khi ông qua đời 26 năm trước

Hậu trường 24/06/2020 11:56

Hơn 20 năm trôi qua nhưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn không thể nào quên được ngày ba ruột qua đời. Anh lái xe đi trong mưa với cảm xúc lẫn lộn.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải hình ảnh cùng người nhà tổ chức đám giỗ cho ba ruột. 26 năm sau ngày ông qua đời, "ông hoàng nhạc Việt" vẫn nhớ như in ngày đau buồn đó.

Đàm Vĩnh Hưng viết: "Cố ý đợi đúng giờ mới up. Vì giờ này cách đây 26 năm. Tôi hay tin Ba mình đã mất! Vừa đi làm về đến nhà thì được báo tin... Tôi lập tức phóng chiếc xe cà tàng ra đường và lao về hướng Trung chánh - Ấp Vạn Hạnh - Nơi Ba đang nằm đó. Không bao giờ quên được cái cảm giác của mình khi chạy trong mưa... mà sao con đường dài đến thế? Ba Phước nằm im trên ghế bố và Hạnh ngồi khóc bên cạnh... Má lớn và anh con trai cũng khóc, còn chưa kịp mua vải để cắt thành tang. Ba đắp mền im lặng".

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Đàm Vĩnh Hưng ngậm ngùi nhớ về ngày ba qua đời - Ảnh: FB

Nam ca sĩ kể lại cảm xúc đau đớn xen lẫn sự hoang mang vì nghèo, không có tiền lo tang lễ: "Tôi rối bời không biết phải bắt đầu từ cái gì! Một thằng con trai 23 tuổi không hề có kinh nghiệm gì về đám tang. Đã thế còn nghèo tan nát. Muốn làm cái gì cũng phải nghĩ đến tiền đâu ra? Làm liều đặt cái hòm rẻ nhất rồi trông chờ vào tiền phúng điếu để thanh toán sau... May mà lúc đó có người cậu thứ 10 về nước thăm gia đình! Tình hình được xoay chuyển nhẹ nhõm. 3 ngày trời không đêm nào là không mưa! Đến sáng khi đưa Ba đi trời cũng mưa... "Dòng người" theo sau đúng 7 người...".

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Gia đình nam ca sĩ tụ họp trong ngày giỗ - Ảnh: FB

Những năm trước, vì công việc nên anh không thể làm giỗ cho ba tươm tất. Tuy nhiên năm nay, ngày giỗ của ba ruột Đàm Vĩnh Hưng được trọn vẹn khi con cháu tụ họp đầy đủ.

Anh vui mừng chia sẻ: "Nhiều năm qua đám giỗ Ba luôn ở phương xa với tấm hình trong điện thoại, ít trái cây hay hộp cơm mua ngay tại nơi biểu diễn thôi... Năm nay thì khác!".

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"Quay về chuyện với anh Đàm Vĩnh Hưng, tôi thấy việc khán giả cứ gán ghép chúng tôi là bình thường, không có gì phiền lòng để phải giãn ra", Dương Triệu Vũ cho biết.

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