Đại gia đình Lý Hải - Minh Hà nhận mưa lời khen khi khoe ảnh các con về thăm quê nội

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà chia sẻ loạt hình ảnh đáng yêu và không kém phần quậy phá của các con khi được đưa về nội chơi.
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Trên trang cá nhân, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vừa khoe loạt hình ảnh cả gia đình tranh thủ thời gian rảnh rỗi về quê thăm ông bà.
Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh của gia đình Lý Hải - Minh Hà nhận được nhiều bình luận ngưỡng mộ từ người hâm mộ.
Một khán giả hài hước nói: "Hà chỉ đẻ thuê thôi đấy, tất cả các con đều giống đằng nội. Quá nhất là em út".
"Giống ai cũng được, giống người nhà là tốt rồi", bà xã Lý Hải vui vẻ đáp.