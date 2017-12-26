Đại gia đình Lý Hải - Minh Hà nhận mưa lời khen khi khoe ảnh các con về thăm quê nội

Hậu trường 26/12/2017 19:04

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà chia sẻ loạt hình ảnh đáng yêu và không kém phần quậy phá của các con khi được đưa về nội chơi.

Trên trang cá nhân, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vừa khoe loạt hình ảnh cả gia đình tranh thủ thời gian rảnh rỗi về quê thăm ông bà.

Đại gia đình Lý Hải - Minh Hà nhận mưa lời khen khi khoe ảnh các con về thăm quê nội - Ảnh 1
Dù bận rộn với công việc nhưng Lý Hải và Minh Hà đều cố gắng thu xếp thời gian để đưa các con về quê thăm hỏi sức khỏe ông bà - Ảnh: FBNV
Đại gia đình Lý Hải - Minh Hà nhận mưa lời khen khi khoe ảnh các con về thăm quê nội - Ảnh 2
Hai nàng công chúa của nam ca sĩ được bố mẹ diện trang phục khá nam tính với áo sơ mi và quần jeans - Ảnh: FBNV
Đại gia đình Lý Hải - Minh Hà nhận mưa lời khen khi khoe ảnh các con về thăm quê nội - Ảnh 3
Thích thú khi được về quê, cả hai chơi đùa liên tục nên ngủ quên lúc nào không hay - Ảnh: FBNV
Đại gia đình Lý Hải - Minh Hà nhận mưa lời khen khi khoe ảnh các con về thăm quê nội - Ảnh 4
Cả 4 thiên thần nhỏ của Lý Hải - Minh Hà càng lớn càng đáng yêu và sở hữu một lượng lớn fan trên Facebook. Ảnh: FBNV
Đại gia đình Lý Hải - Minh Hà nhận mưa lời khen khi khoe ảnh các con về thăm quê nội - Ảnh 5
Mio - con trai út của nam ca sĩ - nay đã có thể tự mình bước đi nên cũng vô cùng nhiệt tình tham gia vào các cuộc vui với anh chị. Ảnh: FBNV
Đại gia đình Lý Hải - Minh Hà nhận mưa lời khen khi khoe ảnh các con về thăm quê nội - Ảnh 6
Vợ chồng nam ca sĩ từng chia sẻ rất chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng cho các con, giúp các bé phát triển toàn diện bằng cách trải nghiệm cuộc sống trong những chuyến đi du lịch - Ảnh: FBNV
Đại gia đình Lý Hải - Minh Hà nhận mưa lời khen khi khoe ảnh các con về thăm quê nội - Ảnh 7
Bên cạnh đó, nhiều khán giả ngưỡng mộ Minh Hà với thân hình thon gọn như thiếu nữ dù đã có 4 con - Ảnh: FBNV
Đại gia đình Lý Hải - Minh Hà nhận mưa lời khen khi khoe ảnh các con về thăm quê nội - Ảnh 8
Tình cảm tốt đẹp giữa Minh Hà và mẹ chồng - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh của gia đình Lý Hải - Minh Hà nhận được nhiều bình luận ngưỡng mộ từ người hâm mộ.

Một khán giả hài hước nói: "Hà chỉ đẻ thuê thôi đấy, tất cả các con đều giống đằng nội. Quá nhất là em út".

"Giống ai cũng được, giống người nhà là tốt rồi", bà xã Lý Hải vui vẻ đáp.

Đại gia đình Lý Hải - Minh Hà nhận mưa lời khen khi khoe ảnh các con về thăm quê nội - Ảnh 9
Khán giả đề lại nhiều lời chúc cho gia đình Lý Hải và Minh Hà - Ảnh: FBNV
Khó thể ngờ con trai đầu nhà Lý Hải - Minh Hà cao lớn, đẹp trai như thế này đây

Khó thể ngờ con trai đầu nhà Lý Hải - Minh Hà cao lớn, đẹp trai như thế này đây

Không xuất hiện một thời gian, con trai đầu nhà Lý Hải, bé Rio, đã cao lớn, đẹp trai, giống bố y như đúc khiến fan thích thú trong lần tái xuất.

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