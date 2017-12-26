Đại gia đình Lý Hải - Minh Hà nhận mưa lời khen khi khoe ảnh các con về thăm quê nội

Trên trang cá nhân, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vừa khoe loạt hình ảnh cả gia đình tranh thủ thời gian rảnh rỗi về quê thăm ông bà.

Dù bận rộn với công việc nhưng Lý Hải và Minh Hà đều cố gắng thu xếp thời gian để đưa các con về quê thăm hỏi sức khỏe ông bà - Ảnh: FBNV

Hai nàng công chúa của nam ca sĩ được bố mẹ diện trang phục khá nam tính với áo sơ mi và quần jeans - Ảnh: FBNV

Thích thú khi được về quê, cả hai chơi đùa liên tục nên ngủ quên lúc nào không hay - Ảnh: FBNV

Cả 4 thiên thần nhỏ của Lý Hải - Minh Hà càng lớn càng đáng yêu và sở hữu một lượng lớn fan trên Facebook. Ảnh: FBNV

Mio - con trai út của nam ca sĩ - nay đã có thể tự mình bước đi nên cũng vô cùng nhiệt tình tham gia vào các cuộc vui với anh chị. Ảnh: FBNV

Vợ chồng nam ca sĩ từng chia sẻ rất chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng cho các con, giúp các bé phát triển toàn diện bằng cách trải nghiệm cuộc sống trong những chuyến đi du lịch - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nhiều khán giả ngưỡng mộ Minh Hà với thân hình thon gọn như thiếu nữ dù đã có 4 con - Ảnh: FBNV

Tình cảm tốt đẹp giữa Minh Hà và mẹ chồng - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh của gia đình Lý Hải - Minh Hà nhận được nhiều bình luận ngưỡng mộ từ người hâm mộ.