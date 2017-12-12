Khó thể ngờ con trai đầu nhà Lý Hải - Minh Hà cao lớn, đẹp trai như thế này đây

Giải trí 12/12/2017 14:02

Không xuất hiện một thời gian, con trai đầu nhà Lý Hải, bé Rio, đã cao lớn, đẹp trai, giống bố y như đúc khiến fan thích thú trong lần tái xuất.

Cuộc sống của Lý Hải và bà xã Minh Hà ngày càng hạnh phúc, vẹn tròn, từ tình yêu cho đến sự nghiệp. Sau 7 năm chung sống, tài sản quý giá nhất mà cặp đôi tích cóp được chính là 4 thiên thần nhỏ đáng yêu khiến công chúng ngưỡng mộ, ao ước.

Mới đây, trên trang Facebook, cặp đôi Lý Hải - Minh Hà lại tiếp tục khiến khán giả trầm trồ khen ngợi khi bất ngờ khi khoe ảnh con trai cả: cậu nhóc Rio cao lớn, đẹp trai - kèm theo dòng trạng thái hóm hỉnh: “Bây giờ nhà tôi đã có 2 người đàn ông tính tình y như nhau. Thôi kệ có ông con trai tính như ba nó vẫn tốt hơn là có ông con trai không biết giống tính ai".

Khó thể ngờ con trai đầu nhà Lý Hải - Minh Hà cao lớn, đẹp trai như thế này đây - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, Lý Hải chia sẻ ảnh chụp chung với con trai lớn - Ảnh: FBNV

Khó thể ngờ con trai đầu nhà Lý Hải - Minh Hà cao lớn, đẹp trai như thế này đây - Ảnh 2
Bên dưới bài viết, nhiều khán giả tỏ ra thích thú và để lại bình luận khen ngợi bé Rio - Ảnh: FBNV

Rio sinh năm 2011, tên đầy đủ là Nguyễn Hạo Nhiên, hiện đang chuẩn bị bước vào lớp 1. Minh Hà từng tiết lộ đầy thú vị, vì là anh cả trong nhà, Rio khá chững chạc, thông minh, biết giúp bố mẹ và chăm sóc các em.

Khó thể ngờ con trai đầu nhà Lý Hải - Minh Hà cao lớn, đẹp trai như thế này đây - Ảnh 3
Nhìn vào hình ảnh, dễ dàng nhận ra bé Rio khá cao và nhiều nét giống bố Lý Hải - Ảnh: FBNV

Khó thể ngờ con trai đầu nhà Lý Hải - Minh Hà cao lớn, đẹp trai như thế này đây - Ảnh 4
Cậu bé đã biết tạo dáng sành điệu khi đứng trước ống kính - Ảnh: FBNV

Khó thể ngờ con trai đầu nhà Lý Hải - Minh Hà cao lớn, đẹp trai như thế này đây - Ảnh 5
Cận cảnh 4 nhóc tỳ đáng yêu nhà Lý Hải và Minh Hà - Ảnh: Internet

Khó thể ngờ con trai đầu nhà Lý Hải - Minh Hà cao lớn, đẹp trai như thế này đây - Ảnh 6
Hiện cặp đôi đang có cuộc sống hạnh phúc và ngọt ngào bên các con - Ảnh: Internet

'Học lỏm' vợ Lý Hải lấy thịt nha đam chà lên tóc 10 phút, kết quả bất ngờ khiến hội con gái ầm ầm làm theo

'Học lỏm' vợ Lý Hải lấy thịt nha đam chà lên tóc 10 phút, kết quả bất ngờ khiến hội con gái ầm ầm làm theo

Mặc dù trải qua 4 lần sinh nở nhưng vợ Lý Hải luôn khiến nhiều bạn trẻ phải xuýt xoa về mái tóc mềm mượt, chắc khỏe một cách tự nhiên.

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