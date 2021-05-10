'Đại gia bạc tỷ' nhưng 30 tuổi vẫn ế, không ngại 'test hàng' để chứng tỏ 'sinh lực' trước nữ quản lý xinh đẹp

Được mai mối, ai cũng mong muốn gặp được người như ý, nhưng trường hợp của thầy giáo Xuân Tùng thì thật là hy hữu khi gặp đúng người mình từng theo đuổi nhưng chưa nhận được phản hồi tại Ghép Đôi Thần Tốc. Là người có kinh nghiệm nhiều mai mai mối, Cát Tường cũng phải giật mình trước tình huống đầy duyên số của cặp đôi.

Phan Yến – cô gái được “dự ghép” với Xuân Tùng đã thể hiện bản thân thuộc tuýp truyền thống nhưng rất năng động, có cá tính riêng. Đặc biệt, đi cùng Phan Yến có “đội quân” tới 10 người lấn át khí thế ngay từ đầu càng khiến mọi người thích thú. Qua lời giới thiệu của bạn gái, Xuân Tùng bày tỏ ngay sự nghi ngờ bên kia có thể là người anh từng nhắn tin làm quen, theo đuổi trên Facebook vì nhiều thông tin quá tương đồng. “Em cứ có cảm giác không biết phải bạn Yến em quen trên phần hẹn hò của Facebook không? Em mới nhìn bạn trong ảnh với có nhắn tin ‘Không biết khi nào mới gặp được em’ nhưng bạn chỉ xem không trả lời. Gặp lại bạn ấy ở đây chắc chắn là cái duyên” – Xuân Tùng chia sẻ.

Gây ấn tượng ngay từ phút đầu bởi vẻ ngoài điển trai và thân hình vạm vỡ, thầy giáo U40 Xuân Tùng khiến bà mối Cát Tường khen nức nở, thậm chí có màn “test hàng” nhanh khiến ai cũng phải bật cười. “Tốt gỗ” tốt cả “nước sơn”, ý chí xây dựng sự nghiệp của bạn trai là điều ai nghe cũng phải nể phục. Xuân Tùng cho biết hiện là giáo viên thể dục, kiêm HLV bóng đá và còn sở hữu riêng hai xe ôtô để kinh doanh. Sau 5 mối tình lận đận, anh chàng đến Ghép Đôi Thần Tốc quyết tâm tìm một nửa yêu thương, không ngờ lại gặp đúng “mối tình online” dang dở trước đó.

Bất ngờ hơn, Xuân Tùng mô tả đúng từng chi tiết về ngoại hình khiến nhà gái phải lên tiếng xác nhận chính là người bạn trai đề cập đến. Buổi gặp gỡ định mệnh của cặp đôi khiến ai cũng giật mình ngỡ ngàng vì quá khó tin. Với nhiều năm kinh nghiệm se duyên, đây được coi như trường hợp hy hữu đầu tiên bà mối Cát Tường gặp phải: “Đúng là duyên số mới được như vậy chứ chương trình đâu biết các bạn có kết bạn với nhau.” – nữ MC phấn khích bày tỏ.

Hoàn hảo từ ngoại hình, sự nghiệp nhưng Xuân Tùng lại không nhận được thiện cảm từ phía đại diện nhà gái khi lỡ tiết lộ mình có chút nóng tính. Ngay lập tức, anh chàng lên tiếng đính chính: “Đối với những người yêu trước đây, em chưa một lần nổi nóng, dù là người đó sai em vẫn là người xin lỗi đầu tiên. Em mồ côi cha từ nhỏ, phải tự lập, bươn chải đủ mọi ngành nghề từ phụ hồ, công nhân, làm tất cả mọi thứ rồi mới làm giáo viên. Em lúc nào cũng suy nghĩ sau này dù khổ thế nào cũng không để người phụ nữ của mình phải rơi lệ”. Cảm động trước câu chuyện của Xuân Tùng, MC Cát Tường hết lời bảo vệ anh chàng và quyết tâm giúp cặp đôi không một lần nữa bỏ lỡ duyên trời định.

Ngồi phía ghế đỏ, anh chàng Văn Phúc quá hồi hộp nên có phần rụt rè hơn so với Xuân Tùng. Bị bà mối Cát Tường nghi ngờ về thể chất và muốn “test hàng”, Văn Phúc không ngại ngần thể hiện ngay màn hít đất cực phong độ ngay trên sân khấu khiến ai cũng trầm trồ. Văn Phúc cho biết hiện là trợ lý giám đốc, trong tay có sẵn gần 4 tỷ làm vốn chuẩn bị lập công ty riêng. Tiết lộ của anh chàng khiến ông bà mối giật mình tới đứng không vững, không ngờ sau vẻ ngoài thư sinh đó lại là một người tài trí, sở hữu khối tài sản khủng đến vậy. Không kém cạnh bạn trai, bạn gái “dự ghép” Phương Quỳnh cũng có riêng cho mình một học viện âm nhạc học tại TP.HCM. Phương Quỳnh sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ, lại còn ghi điểm mạnh ở khả năng hoạt ngôn và năng khiếu đàn hát tài tình.

Cát Tường nghi ngờ về thể chất và muốn 'test hàng'

Cả hai cặp “dự ghép” nhanh chóng tìm được nhiều điểm chung; ai cũng kỳ vọng sẽ có một cái kết viên mãn ở cuối chương trình. Không để mọi người thất vọng, những khoảnh khắc “tình bể bình” đến bất ngờ của hai cặp đôi khiến khán giả liên tục “đẩy thuyền”.



Cặp đôi Văn Phúc - Phương Quỳnh

Ngay từ giây phút “cửa sổ trái tim” mở ra, trên khuôn mặt Xuân Tùng lộ rõ sự rạng rỡ khi được gặp mặt người con gái mình từng theo đuổi. Về nguyên nhân làm lơ tin nhắn của Xuân Tùng, Phan Yến giải thích: “Công việc của em bận rộn cả ngày lẫn đêm. Em cũng có nghĩ tới nhưng ngại khoảng cách.” Không muốn một lần nữa vụt mất cơ hội, Xuân Tùng ngay lập tức lên tiếng trấn an bạn: “Với anh từ Thủ Dầu một tới Gò Vấp là không xa. Là một người đàn ông, anh sẽ không để cho bạn gái mình lo điều này mà chủ động đi lên đi xuống nhiều lần. Chỉ cần Yến sắp xếp được thời gian thì cỡ nào anh cũng tới.” Câu nói của anh chàng ngay lập tức ghi trọn điểm và thiện cảm với đàng gái, được khán giả vỗ tay nhiệt tình ủng hộ.

Trái với sự chủ động của Xuân Tùng, Văn Phúc bị bà mối hối thúc liên hồi mới lấy hết can đảm bước lên tặng quà cho cả hai bạn gái. Để giúp bầu không khí hẹn hò thêm phần lãng mạn, Phương Quỳnh tự tin thể hiện khả năng đàn hát hút hồn với bản tình ca “Lời yêu thương” cực ngọt, khiến Văn Phúc không một giây rời mắt. Ánh mắt ngọt ngào cả hai ngầm trao nhau dường như là tín hiệu rất tốt cho một cái kết đẹp. Duy chỉ có một điều ông mai bà mối lo lắng là khoảng cách Sài Gòn – Bình Dương của cả hai sẽ là trở ngại lớn tới quyết định cuối cùng. Về điều này, cả Văn Phúc và Phương Quỳnh lại khá tự tin. “Xa hay không là ở lòng người chứ không phải khoảng cách. Tình yêu nó giống như một cái cây phải chăm sóc thì mới gặt hái được trái ngọt.” – Phương Quỳnh bày tỏ.

Qua những chia sẻ chân thành, mỗi người chơi đều được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc có nghi ngờ, có rung động,... tất cả đều sẽ ảnh hưởng tới quyết định kết đôi cuối cùng. Bất ngờ, sau 3 tiếng đếm, cả 4 chiếc ghế đều sáng đèn báo hiệu có tới hai cặp thành đôi. Đây là lần đầu tiên sau 4 số phát sóng, ông mai bà mối thành công se duyên cho cả 4 người tham gia, lại còn đúng với dự ghép ban đầu. Kết quả khiến hai MC vỡ òa hạnh phúc.

Lại một lần nữa, hành trình kết đôi của Cát Tường và Hứa Minh Đạt tại Ghép Đôi Thần Tốc - Kết Đôi Như Ý mang tới một cái kết trọn vẹn, ý nghĩa. Đây sẽ là động lực cho các bạn trẻ độc thân mạnh dạn, chủ động tìm kiếm tình yêu đời mình. Chương trình phát sóng vào 22h30 Chủ Nhật hằng tuần trên HTV7, kênh YouTube MCV Media và siêu ứng dụng NetLove.