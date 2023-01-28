Cường Đô La khoe khoảnh khắc 'tan chảy' của 2 con: Anh hai Subeo được em Suchin quấn quýt không rời

Mới đây, Cường Đô La thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ khi đăng tải loạt ảnh bé Suchin bám lấy anh hai Subeo như sam. Kèm theo đó, vị doanh nhân giàu có cho hay: "Thấy anh hai chơi game là mê lắm, không biết có hiểu gì không".

Không chỉ tập trung quan sát anh 2 chơi game, Suchin còn thích thú leo hẳn lên bàn máy tính của Subeo. Cô bé hào hứng đeo tai nghe và giả vờ gõ bàn phím liên tục. Hình ảnh đáng yêu của con gái khi hóa thân thành một "game thủ" đầy chuyên nghiệp khiến Cường Đô La phải bật cười.

Con gái Cường Đô La thích thú khi ngồi vào bàn máy tính của anh 2.

Trước khoảnh khắc đáng yêu này, nhiều fan không khỏi thích thú và tấm tắc khen khi thấy hai anh em Subeo và Suchin "tình thương mến thương". Đặc biệt là nhóc tì Suchin, cô bé như một chiếc đuôi nhỏ trông cực kỳ đáng yêu khi bám dính lấy anh hai không rời nửa bước.

Những khoảnh khắc "tình thương mến thương" của hai nhóc tì Subeo và Suchin.

Bên dưới phần bình luận, dân tình khen: "Yêu nhà này dã man! Không ngưỡng mộ vì giàu mà vì tình cảm", "Nhìn hai anh em thương yêu nhau ghê", "Vợ chồng anh Cường dạy con khéo quá, thấy các bé lúc nào cũng thương nhau"...

Nam doanh nhân không màng hình tượng, sẵn sàng chơi đùa cùng các con.

Subeo sinh năm 2010, là "trái ngọt" của Cường Đô La và nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Còn Suchin chào đời vào năm 2020 là kết tinh tình yêu giữa nam doanh nhân giàu có và người vợ hiện tại - Đàm Thu Trang. Tuy vậy nhưng Subeo và Suchin rất yêu thương nhau.

Gia đình Cường Đô La - Đàm Thu Trang không tồn tại khoảng cách con chung con riêng.

Song, không chỉ gắn kết với gia đình riêng của bố, Subeo còn là "cục vàng" trong tổ ấm của mẹ. Theo đó, mỗi khi về nhà với mẹ Hà, nhóc tì Subeo luôn được bố dượng Kim Lý và hai em song sinh Lisa - Leon hết mực yêu thương. Xem qua những hình ảnh cả gia đình "lên sóng", fan cảm nhận được niềm hạnh phúc đặc biệt.

Subeo luôn được các em bám dính không rời.

Nhóc tì Subeo bên bố dượng Kim Lý và em trai Subeo dịp Tết 2023.

Netizen thường xuyên dành nhiều lời khen cho Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà tuy "đường ai nấy đi" nhưng vẫn rất văn minh, cho thấy trách nhiệm của những người làm bố, làm mẹ tuyệt vời, không để con trai Subeo phải thiếu thốn bất kỳ thứ gì từ vật chất cho đến tình cảm gia đình.