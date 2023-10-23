Cuộc sống ít người biết của 'Táo kinh tế' Quang Thắng: Xa vợ con, buồn tủi một mình sau đêm diễn, lủi thủi với bốn bức tường

Nhắc đến ‘ Táo kinh tế ’ Quang Thắng, người ta thường nhớ đến ‘chiếc mũi to’ và những câu chuyện hài hước của anh. Ngoài đời, nam nghệ sĩ được nhận xét dễ gần, thân thiện. Nam nghệ sĩ nổi tiếng từ thập niên 1990 cùng với dàn nghệ sĩ trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần và Táo Quân – Gặp Nhau Cuối Năm như: Công Lý, Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung…

Sau nhiều năm đi về giữa Hà Nội và Hải Phòng, vào năm 2019, khi Đoàn kịch Hải Phòng sáp nhập với trung tâm văn hoá, nghệ sĩ Quang Thắng đã chính thức ‘đầu quân’ về Nhà hát kịch Hà Nội để có nhiều cơ hội hơn trong công việc. Được biết, nơi đây có nhiều nghệ sĩ nối tiếng như: NSND Hoàng Cúc, NSND Tiến Đạt, NSND Minh Hòa, NSND Trung Hiếu, NSND Công Lý, NSND Thu Hà…

Thời điểm khi chuyển ra Hà Nội, NSƯT Quang Thắng cũng đón vợ con theo cùng. Nam nghệ sĩ đã mua một căn nhà nhỏ, rộng khoảng 30m2 tại quận Long Biên để sinh sống. Tuy nhiên, ở được một thời gian thì vợ con anh lại trở về Hải Phòng sinh sống vì không quen với cuộc sống đông đúc, chật chội ở thủ đô.

Thời điểm khi chuyển ra Hà Nội, NSƯT Quang Thắng cũng đón vợ con theo cùng nhưng sau đó vợ con anh lại trở về quê nhà Hải Phòng sinh sống vì không quen nhịp sống ở thủ đô

Quang Thắng cho biết: "Khi chuyển cả gia đình lên Hà Nội, bà xã không đặt nặng vấn đề công việc. Chủ yếu là để gia đình được đoàn tụ, tôi cũng đỡ đần được vợ con, không phải sống cảnh một chốn đôi quê. Nhưng ở một thời gian thì vợ tôi mới nhận ra là không quen với cuộc sống ở đây. Vợ tôi sợ nhất cảnh tắc đường, đông đúc, chật chội.

Ngoài đường đã thế, về nhà cũng chật, vì chỉ có hơn 30m2 cho 5 nhân khẩu. Trong khi đang quen sống rộng rãi ở Hải Phòng (được biết, ngôi nhà ở Hải Phòng của anh có 4 tầng khang trang). Rồi ở Hải Phòng, hải sản lúc nào cũng tươi, đi chợ lại rẻ hơn ở đây… Nói chung là nhiều thứ cộng lại khiến chúng tôi quyết định đưa các con về Hải Phòng, mình tôi ở Hà Nội".

Sống xa vợ con, Quang Thắng không ít lần cảm thấy buồn tủi, cô đơn. Anh cho biết những đêm đi tập chương trình về, trong khi đồng nghiệp được về với gia đình, một mình anh lại lủi thủi với bốn bức tường. Vốn là người thích nấu ăn và nấu ăn rất ngon nhưng từ khi lên Hà Nội, Quang Thắng chỉ ăn uống qua loa, có khi húp tạm tô mì để ăn trước giờ diễn.

Sống xa vợ con, Quang Thắng không ít lần cảm thấy buồn tủi, cô đơn

Thế nên nhiều năm nay, Quang Thắng đi đi về về giữa Hà Nội và Hải Phòng. Bận đến mấy, anh cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để về với vợ con. Trước đây, khi chưa có xe riêng, anh thường ra bến xe, kể cả những lúc hết chuyến, anh cũng ra quốc lộ bắt xe container để về.

Quang Thắng cho biết: "Vợ tôi rất nể tôi ở điều đó. Đã bảo về là về, không có chuyện: Em ơi không còn xe đâu, sáng mai anh về sớm nhé! Tôi sẵn sàng về nhà lúc 2-3h sáng, hôm sau tôi lại đi làm sớm".

Là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Quang Thắng là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh ít khi chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội nhưng mỗi khi nhắc đến vợ con, anh đều thể hiện niềm hạnh phúc ngập tràn.

Bận đến mấy, Quang Thắng cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để về với vợ con

Được biết, vợ của Quang Thắng nhỏ hơn anh 11 tuổi. Thời ấy, Quang Thắng mới đầu quân vào Nhà hát Tháng 8 ở Hải Phòng, còn bà xã của anh mới là cô nữ sinh lớp 10. Cơ quan anh đối diện nhà bà xã nên anh thường xuyên thấy cô đi học về. Vì không muốn ảnh hưởng tới việc học tập nên đợi khi vợ học lớp 12, Quang Thắng mới ngỏ lời yêu thương. Sau khi vợ tốt nghiệp đại học cả hai mới chính thức nên duyên vợ chồng.

Quang Thắng từng chia sẻ: “Vợ không phải là mối tình đầu tiên của tôi nhưng lại là người con gái kìm cương được con ngựa như tôi”.

Không chỉ yêu thương gia đình, vợ Quang Thắng còn được chồng khen ngợi ở đức tính biết hi sinh. Được biết, vợ của nam nghệ sĩ từng làm việc tại Thư viện Hải Phòng nhưng bị buộc thôi việc vì cố sinh cho anh cậu con trai út.

"Tôi có 3 đứa con. Gia đình tôi vốn độc đinh, từ đời bố tôi nên nếu không có con trai coi như đến đời tôi là chấm dứt. Thế nên, tôi cố một phen cho các cụ vui lòng. Vợ tôi bị buộc phải thôi việc, ở nhà trông con" – Quang Thắng cho biết.

Sau khi quyết định nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, bà xã của Quang Thắng đã toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Vì thường xuyên phải đi diễn nên vợ anh giữ trách nhiệm lớn trong việc quán xuyến nhà cửa, con cái. Tuy vậy, mọi quyết định trong gia đình đều phải có sự đồng thuận của cả hai vợ chồng.

Không chỉ yêu thương gia đình, vợ Quang Thắng còn được chồng khen ngợi ở đức tính biết hi sinh

Đáp lại tình cảm của vợ, Quang Thắng luôn tôn trọng và hết mực yêu thương bạn đời của mình. Mỗi lần đi diễn, anh đều gom hết tiền bạc đưa cho vợ. Mọi việc trong ngoài, nam nghệ sĩ đều hỏi ý kiến vợ và giúp vợ việc nhà khi có thời gian.

Mọi việc trong ngoài, Quang Thắng đều hỏi ý kiến vợ và giúp vợ việc nhà khi có thời gian

Quang Thắng chia sẻ: “Thôi thì mình không giàu có nhưng cảm thấy đủ, cảm thấy hạnh phúc với công việc là được. Tôi cũng không mong ước gì hơn là luôn có sức khỏe để làm nghề, để được sống trọn với đam mê. Tôi cảm thấy may mắn khi hình thức của mình không giống một ngôi sao nhưng có duyên nên được khán giả yêu mến”.

Chia sẻ vì sao các Táo đều có vợ đến xem chương trình Táo quân còn riêng vợ Táo Kinh Tế - Quang Thắng thì không. Nam nghệ sĩ đã chia sẻ với báo Tổ Quốc: "Thời điểm quay Táo quân là những ngày c.ận k.ề cái Tết, nhà tôi lại có đến tận 3 đứa nếu vợ lên thì sẽ không chăm sóc, quản lý được hết, điểm quay lại ở Hà Nội. Chính vì thế thay vì xem trực tiếp thì vợ và các con tôi đều xem trên ti vi vào ngày phát sóng".

Nam nghệ sĩ cho biết thêm, bước sang tuổi 55, dù tất bật với các dự án nghệ thuật nhưng anh luôn có điểm tựa là gia đình ấm êm, vợ đảm, con ngoan.

Gia đình chính là điểm tựa trong sự nghiệp nghệ thuật của Quang Thắng

Nghệ sĩ quê gốc Hải Phòng cũng tự nhận mình là người 'vô hại' và giản dị. Dù là nghệ sĩ nhưng anh lại thấy ngại khi bị mọi người để ý. Từ khi chuyển công tác lên Nhà hát Kịch Hà Nội, anh tự chăm sóc bản thân. Hằng ngày, nam nghệ sĩ đi chợ, nấu cơm, cuối tuần rảnh thì về thăm bố mẹ, vợ con.

Quang Thắng từng tiết lộ 8 năm nữa anh mới về hưu nên khi còn được đứng trên sân khấu, anh vẫn sẽ diễn hết mình với nhân vật

'Táo kinh tế' cũng từng cho hay với truyền thông rằng 8 năm nữa anh mới về hưu nên khi còn được đứng trên sân khấu, anh vẫn sẽ diễn hết mình với nhân vật. Ở phim truyền hình, anh cũng ghi dấu ấn với một số vai nhờ nét diễn duyên dáng của mình.