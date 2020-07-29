Cuộc sống của con trai Lê Phương sau khi lên ở cùng mẹ, nhìn loạt ảnh sau là biết ngay

Sau nhiều năm để con trai cho ông bà ngoại chăm sóc tại Trà Vinh, mới đây diễn viên Lê Phương đã đưa Cà Pháo lên thành phố đoàn tụ.
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Vừa qua, diễn viên Lê Phương chia sẻ hình ảnh bé Cà Pháo tạm biệt ông bà ngoại để lên Sài Gòn sống cùng ba mẹ và em gái. Cô quyết định đưa con lên thành phố khi vừa kết thúc năm học để cậu bé thích ứng với môi trường và tìm trường cho kịp năm học mới. Lê Phương từng có ý định đưa con lên đoàn tụ từ lâu, nhưng đến nay mới thực hiện được.
Vừa lên TP. Hồ Chí Minh, Lê Phương đã đưa con trai đi chơi, gặp gỡ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Cậu bé vui vẻ chụp ảnh cùng những người bạn của mẹ.
Bà mẹ hai con chia sẻ: "Ba mẹ đưa hai anh em đi chơi. Gặp các cô chú trong chuyến đi Trường Sa, ai cũng vui vì mầm yêu thương đã đơm Bông kết Pháo".
Trong một hình ảnh khác vừa được đăng tải, Lê Phương tổ chức tiệc mừng con gái tròn 11 tháng tuổi tại nhà. Dù xa bạn bè và ông bà ngoại để lên Sài Gòn sống nhưng Cà Pháo thích ứng rất nhanh.
Cà Pháo là con chung của Lê Phương và diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Để con trai sống tại Trà Vinh cùng ông bà cho tiện việc học, mỗi khi có thời gian rảnh, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đều về thăm con.