Cuộc sống của con trai Lê Phương sau khi lên ở cùng mẹ, nhìn loạt ảnh sau là biết ngay

Hậu trường 29/07/2020 15:05

Sau nhiều năm để con trai cho ông bà ngoại chăm sóc tại Trà Vinh, mới đây diễn viên Lê Phương đã đưa Cà Pháo lên thành phố đoàn tụ.

Vừa qua, diễn viên Lê Phương chia sẻ hình ảnh bé Cà Pháo tạm biệt ông bà ngoại để lên Sài Gòn sống cùng ba mẹ và em gái. Cô quyết định đưa con lên thành phố khi vừa kết thúc năm học để cậu bé thích ứng với môi trường và tìm trường cho kịp năm học mới. Lê Phương từng có ý định đưa con lên đoàn tụ từ lâu, nhưng đến nay mới thực hiện được.

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Cà Pháo rưng rưng ôm tạm biệt ông bà để lên sống cùng ba mẹ - Ảnh: FB

Vừa lên TP. Hồ Chí Minh, Lê Phương đã đưa con trai đi chơi, gặp gỡ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Cậu bé vui vẻ chụp ảnh cùng những người bạn của mẹ.

Bà mẹ hai con chia sẻ: "Ba mẹ đưa hai anh em đi chơi. Gặp các cô chú trong chuyến đi Trường Sa, ai cũng vui vì mầm yêu thương đã đơm Bông kết Pháo".

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Vừa lên sống cùng mẹ, Cà Pháo đã được dẫn đi chơi - Ảnh: FB

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Cậu bé cười vui vẻ bên cạnh ca sĩ Phi Hùng - Ảnh: FB

Trong một hình ảnh khác vừa được đăng tải, Lê Phương tổ chức tiệc mừng con gái tròn 11 tháng tuổi tại nhà. Dù xa bạn bè và ông bà ngoại để lên Sài Gòn sống nhưng Cà Pháo thích ứng rất nhanh.

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Lê Phương làm tiệc mừng bé Bông tròn 11 tháng tuổi - Ảnh: FB

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Tổ ấm hạnh phúc của Lê Phương - Ảnh: FB

Cà Pháo là con chung của Lê Phương và diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Để con trai sống tại Trà Vinh cùng ông bà cho tiện việc học, mỗi khi có thời gian rảnh, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đều về thăm con. 

Lê Phương chính thức đưa con trai lên sống cùng, xúc động giây phút Cà Pháo rưng rưng tạm biệt ông bà

Lê Phương chính thức đưa con trai lên sống cùng, xúc động giây phút Cà Pháo rưng rưng tạm biệt ông bà

Sau nhiều năm sống xa con, diễn viên Lê Phương hạnh phúc báo tin đã đón con trai Cà Pháo lên TP. Hồ Chí Minh sống cùng.

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