Cuộc sống của con trai Lê Phương sau khi lên ở cùng mẹ, nhìn loạt ảnh sau là biết ngay

Vừa qua, diễn viên Lê Phương chia sẻ hình ảnh bé Cà Pháo tạm biệt ông bà ngoại để lên Sài Gòn sống cùng ba mẹ và em gái. Cô quyết định đưa con lên thành phố khi vừa kết thúc năm học để cậu bé thích ứng với môi trường và tìm trường cho kịp năm học mới. Lê Phương từng có ý định đưa con lên đoàn tụ từ lâu, nhưng đến nay mới thực hiện được.

Cà Pháo rưng rưng ôm tạm biệt ông bà để lên sống cùng ba mẹ - Ảnh: FB

Vừa lên TP. Hồ Chí Minh, Lê Phương đã đưa con trai đi chơi, gặp gỡ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Cậu bé vui vẻ chụp ảnh cùng những người bạn của mẹ.