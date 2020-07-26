Lê Phương cùng ông xã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai Cà Pháo

Mới đây, nữ diễn viên Lê Phương và ông xã Trung Kiên đã quyết định tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho Cà Pháo để con trai có thời gian vui chơi cùng bạn bè.
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Vừa qua, Lê Phương đã cùng ông xã Trung Kiên về quê Trà Vinh để dự lễ bế giảng của con trai Cà Pháo. Bên cạnh đó, nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” còn tranh thủ tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho quý tử để cậu bé vui cùng các bạn và thầy cô.
Trên trang Facebook cá nhân của mình, Lê Phương chia sẻ nhiều hình ảnh của Cà Pháo trong bữa tiệc sinh nhật kèm dòng trạng thái: “Sau Lễ tổng kết, ba mẹ tổ chức mừng sinh nhật sớm, và cũng là tiệc chia tay các bạn lớp 2.2 thương mến. Ba mẹ chỉ mong con luôn vui, khỏe mạnh và hạnh phúc!
Tuổi thơ với những ký ức ngọt ngào, lớn lên trở thành chàng trai thiện lương tươi sáng nhé con yêu”.
Qua loạt ảnh chia sẻ, bé Cà Pháo được cư dân mạng nhận xét cao lớn phổng phao hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Ngoài ra, Lê Phương cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi về nhan sắc trong kiểu tóc mới.
Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ để lại nhiều bình luận chúc mừng sinh nhật con trai Lê Phương: “Chúc con sinh nhật vui vẻ nghen”, “Chúc Pháo thêm tuổi mới biết nghe lời ba mẹ”, “Chúc con sinh nhật vui vẻ, ngoan và học giỏi là điểm tựa cho mẹ Lê Phương”, “Ngày càng cao lớn, điển trai nha con”…