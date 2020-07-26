Lê Phương cùng ông xã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai Cà Pháo

Vừa qua, Lê Phương đã cùng ông xã Trung Kiên về quê Trà Vinh để dự lễ bế giảng của con trai Cà Pháo. Bên cạnh đó, nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” còn tranh thủ tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho quý tử để cậu bé vui cùng các bạn và thầy cô.

Lê Phương và chồng trẻ trong lễ bế giảng năm học của con trai - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Lê Phương chia sẻ nhiều hình ảnh của Cà Pháo trong bữa tiệc sinh nhật kèm dòng trạng thái: “Sau Lễ tổng kết, ba mẹ tổ chức mừng sinh nhật sớm, và cũng là tiệc chia tay các bạn lớp 2.2 thương mến. Ba mẹ chỉ mong con luôn vui, khỏe mạnh và hạnh phúc!