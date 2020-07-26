Lê Phương cùng ông xã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai Cà Pháo

Hậu trường 26/07/2020 16:08

Mới đây, nữ diễn viên Lê Phương và ông xã Trung Kiên đã quyết định tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho Cà Pháo để con trai có thời gian vui chơi cùng bạn bè.

Vừa qua, Lê Phương đã cùng ông xã Trung Kiên về quê Trà Vinh để dự lễ bế giảng của con trai Cà Pháo. Bên cạnh đó, nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” còn tranh thủ tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho quý tử để cậu bé vui cùng các bạn và thầy cô.

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Lê Phương và chồng trẻ trong lễ bế giảng năm học của con trai - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Lê Phương chia sẻ nhiều hình ảnh của Cà Pháo trong bữa tiệc sinh nhật kèm dòng trạng thái: “Sau Lễ tổng kết, ba mẹ tổ chức mừng sinh nhật sớm, và cũng là tiệc chia tay các bạn lớp 2.2 thương mến. Ba mẹ chỉ mong con luôn vui, khỏe mạnh và hạnh phúc!

Tuổi thơ với những ký ức ngọt ngào, lớn lên trở thành chàng trai thiện lương tươi sáng nhé con yêu”.

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Nữ diễn viên tranh thủ tổ chức sinh nhật sớm cho con trai - Ảnh: FB

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Cà Pháo vui vẻ trong tiệc sinh nhật - Ảnh: FB

Qua loạt ảnh chia sẻ, bé Cà Pháo được cư dân mạng nhận xét cao lớn phổng phao hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Ngoài ra, Lê Phương cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi về nhan sắc trong kiểu tóc mới.

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Nhan sắc rạng rỡ của bà mẹ 2 con hậu giảm cân - Ảnh: FB
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Được biết, Cà Pháo sẽ sớm chuyển trường lên Sài Gòn để đoàn tụ cùng gia đình – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ để lại nhiều bình luận chúc mừng sinh nhật con trai Lê Phương: “Chúc con sinh nhật vui vẻ nghen”, “Chúc Pháo thêm tuổi mới biết nghe lời ba mẹ”, “Chúc con sinh nhật vui vẻ, ngoan và học giỏi là điểm tựa cho mẹ Lê Phương”, “Ngày càng cao lớn, điển trai nha con”…

Bất ngờ với hình ảnh con trai Lê Phương lội sình bắt cá, người dính đầy bùn đất

Bất ngờ với hình ảnh con trai Lê Phương lội sình bắt cá, người dính đầy bùn đất

Diễn viên Lê Phương luôn dạy dỗ bé Cà Pháo theo hướng tự nhiên, dạy con trai khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống.

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