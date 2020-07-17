Bất ngờ với hình ảnh con trai Lê Phương lội sình bắt cá, người dính đầy bùn đất

Diễn viên Lê Phương luôn dạy dỗ bé Cà Pháo theo hướng tự nhiên, dạy con trai khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương gây chú ý khi đăng ảnh con trai Cà Pháo tham gia hoạt động ngoại khóa tại trường. Trong ảnh, cậu bé cười vui vẻ khi lội sình, dùng nơm bắt cá cùng bạn bè, thầy cô giáo.

Con trai Lê Phương hào hứng tham gia các hoạt động ngoại khóa - Ảnh: FB

Cậu bé không ngại bẩn lội xuống bùn bắt cá - Ảnh: FB

Dù gia đình có điều kiện kinh tế nhưng Lê Phương vẫn nuôi dạy con theo hướng tự nhiên. Nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" cho quý tử tham gia nhiều hoạt động khám phá thiên nhiên thay vì tiếp xúc nhiều với điện thoại và các thiết bị điện tử.

Cô chia sẻ: "Nhìn những hình ảnh này, thấy Hai Pháo hăng hái dạn dĩ mà Mẹ vui lắm... Chắc là có kinh nghiệm lăn lộn ruộng đìa ở Cồn Chim - mà bây giờ lanh lẹ, tay cầm con cá chắc nịch với vẻ mặt đầy phấn khích trông cũng rất gì và này nọ!

Chỉ vậy thôi mà Mẹ cũng hãnh diện quá! Đúng là tâm lý người làm Mẹ, Con làm được chuyện gì dù nhỏ thôi cũng đã đủ phấn khích tự hào!".

Lê Phương thường xuyên cho con trai tham gia các hoạt động ngoài trời, khám phá thế giới tự nhiên - Ảnh: FB

Cô thường tổ chức các chuyến đi chơi cho cả gia đình - Ảnh: FB

Hiện vợ chồng Lê Phương cùng con gái đang sống tại TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đó, bé Cà Pháo đang sống cùng ông bà ngoại tại Trà Vinh. Thời gian sắp tới, nữ diễn viên dự định đưa con trai lên Sài Gòn để tiện bề chăm sóc.

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