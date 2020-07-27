Lê Phương chính thức đưa con trai lên sống cùng, xúc động giây phút Cà Pháo rưng rưng tạm biệt ông bà

Hậu trường 27/07/2020 16:17

Sau nhiều năm sống xa con, diễn viên Lê Phương hạnh phúc báo tin đã đón con trai Cà Pháo lên TP. Hồ Chí Minh sống cùng.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương vui mừng báo tin đã đưa con trai Cà Pháo lên Sài Gòn đoàn tụ. Lê Phương hào hứng chia sẻ: "Tạm biệt Ông Bà, Quân lên thành phố "định cư" với Ba Mẹ! Gia đình Pháo Bông đoàn viên... Biết ơn Ông Bà đã vất vả nuôi dưỡng! Cảm ơn Ông Bà Ngoại với tất cả yêu thương!".

Đặc biệt, khoảnh khắc Cà Pháo rưng rưng ôm tạm biệt ông bà ngoại trước khi rời Trà Vinh để lên TP. Hồ Chí Minh với ba mẹ và em gái khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

dien vien le phuong
Cà Pháo tạm biệt ông bà ngoại để lên thành phố sống cùng ba mẹ - Ảnh: FB

Trước đó, ngày 25/7 vừa qua, Lê Phương và Trung Kiên đã về Trà Vinh tham dự lễ tổng kết năm học của con trai. Sau đó, vợ chồng nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho quý tử, đồng thời tạm biệt các bạn và thầy cô. Hiện Cà Pháo đang theo học tại một trường quốc tế tại Trà Vinh và sang năm học mới, con trai Lê Phương sẽ nhập học tại Sài Gòn.

dien vien le phuong 1

dien vien le phuong 2
Vẻ ngoài cao lớn của con trai Lê Phương khi chuẩn bị lên lớp 3 - Ảnh: FB

dien vien le phuong 4

dien vien le phuong 5
Trung Kiên và Lê Phương về Trà Vinh dự lễ tổng kết của con trai - Ảnh: FB

Suốt nhiều năm qua, Cà Pháo được ông bà ngoại chăm sóc tại Trà Vinh. Dù sống và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh nhưng vợ chồng nghệ sĩ vẫn thường xuyên về quê thăm con và ba mẹ. Lê Phương từng có ý định đưa quý tử lên thành phố để gia đình đoàn tụ nhưng vì thương ông bà mến cháu nên còn chần chừ. Giờ đây, ước nguyện của nữ diễn viên đã thành hiện thực.

Lê Phương cùng ông xã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai Cà Pháo

Lê Phương cùng ông xã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai Cà Pháo

Mới đây, nữ diễn viên Lê Phương và ông xã Trung Kiên đã quyết định tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho Cà Pháo để con trai có thời gian vui chơi cùng bạn bè.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương con trai Lê Phương bé Cà Pháo

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026