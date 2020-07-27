Lê Phương chính thức đưa con trai lên sống cùng, xúc động giây phút Cà Pháo rưng rưng tạm biệt ông bà

Sau nhiều năm sống xa con, diễn viên Lê Phương hạnh phúc báo tin đã đón con trai Cà Pháo lên TP. Hồ Chí Minh sống cùng.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương vui mừng báo tin đã đưa con trai Cà Pháo lên Sài Gòn đoàn tụ. Lê Phương hào hứng chia sẻ: "Tạm biệt Ông Bà, Quân lên thành phố "định cư" với Ba Mẹ! Gia đình Pháo Bông đoàn viên... Biết ơn Ông Bà đã vất vả nuôi dưỡng! Cảm ơn Ông Bà Ngoại với tất cả yêu thương!".

Đặc biệt, khoảnh khắc Cà Pháo rưng rưng ôm tạm biệt ông bà ngoại trước khi rời Trà Vinh để lên TP. Hồ Chí Minh với ba mẹ và em gái khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

Cà Pháo tạm biệt ông bà ngoại để lên thành phố sống cùng ba mẹ - Ảnh: FB

Trước đó, ngày 25/7 vừa qua, Lê Phương và Trung Kiên đã về Trà Vinh tham dự lễ tổng kết năm học của con trai. Sau đó, vợ chồng nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho quý tử, đồng thời tạm biệt các bạn và thầy cô. Hiện Cà Pháo đang theo học tại một trường quốc tế tại Trà Vinh và sang năm học mới, con trai Lê Phương sẽ nhập học tại Sài Gòn.

Vẻ ngoài cao lớn của con trai Lê Phương khi chuẩn bị lên lớp 3 - Ảnh: FB

Trung Kiên và Lê Phương về Trà Vinh dự lễ tổng kết của con trai - Ảnh: FB

Suốt nhiều năm qua, Cà Pháo được ông bà ngoại chăm sóc tại Trà Vinh. Dù sống và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh nhưng vợ chồng nghệ sĩ vẫn thường xuyên về quê thăm con và ba mẹ. Lê Phương từng có ý định đưa quý tử lên thành phố để gia đình đoàn tụ nhưng vì thương ông bà mến cháu nên còn chần chừ. Giờ đây, ước nguyện của nữ diễn viên đã thành hiện thực.

Lê Phương cùng ông xã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai Cà Pháo Mới đây, nữ diễn viên Lê Phương và ông xã Trung Kiên đã quyết định tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho Cà Pháo để con trai có thời gian vui chơi cùng bạn bè.

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