Cùng là ca sĩ chuyển giới nhưng Lâm Khánh Chi tuyên bố nghỉ chơi với Hương Giang Idol vì lý do này

Hậu trường 22/09/2017 11:42

Mới đây, "người đẹp chuyển giới" Lâm Khánh Chi khiến nhiều người ngỡ ngàng khi công khai lý do nghỉ chơi với Hương Giang Idol.

Cùng là người đẹp chuyển giới nổi tiếng của làng giải trí Việt, nhưng Lâm Khánh Chi và Hương Giang Idol lại không hề thân thiết, thậm chí ít khi xuất hiện cùng nhau.

Mới đây, người đẹp họ Lâm lại trở thành tâm điểm của dư luận khi chia sẻ những khúc mắc với đồng nghiệp. Ngoài ca sĩ Phương Thanh, Khánh Chi cũng nhắc đến mối quan hệ không mấy hòa hợp với Hương Giang Idol.

Cùng là ca sĩ chuyển giới nhưng Lâm Khánh Chi tuyên bố nghỉ chơi với Hương Giang Idol vì lý do này - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi tuyên bố không chơi với Hương Giang Idol vì cô hỗn láo, thiếu lễ phép - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ chia sẻ không hề ghét đàn em nhưng vì cách cư xử không đẹp, quá vô lễ và hỗn hào nên cô không chơi: “Cách cư xử của Hương Giang quá dở, cô ấy bị vô lễ và hỗn không riêng với tôi mà với ai cũng vậy nên 'Công chúa' mới không chơi".

Ngoài ra "Người đẹp chuyển giới" cũng thể hiện rõ quan điểm của bản thân. Cô thường không có thói quen bắt chuyện, nếu có dịp làm việc với nhau, đàn em chào thì cô vui vẻ trả lời. Còn nếu họ ngó lơ thì cô cũng không quan tâm: “Không chào, không nhìn thì mắc mớ gì tôi phải nhìn nó”.

Cùng là ca sĩ chuyển giới nhưng Lâm Khánh Chi tuyên bố nghỉ chơi với Hương Giang Idol vì lý do này - Ảnh 2
Hai nữ ca sĩ chụp hình lưu niệm khi chưa xảy ra xích mích - Ảnh: Internet

Trước đó vào tháng 6/ 2016, hai người đẹp chuyển giới từng gây “bão” dư luận khi Lâm Khánh Chi tung ra đoạn ghi âm “tố” Hương Giang dùng những lời chợ búa, xúc phạm mình.

Đáp lại, Hương Giang Idol phủ nhận và dọa sẽ kiện đàn chị tội vu khống. Tuy nhiên, sau thời gian lời qua tiếng lại vẫn không thấy vụ kiện nào diễn ra và ồn ào dần bị lãng quên.

Cùng là ca sĩ chuyển giới nhưng Lâm Khánh Chi tuyên bố nghỉ chơi với Hương Giang Idol vì lý do này - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi khẳng định không hề ghét ca sĩ đàn em - Ảnh: Internet

Không hối hận vì phẫu thuật chuyển giới, Lâm Khánh Chi khẳng định: 'Cơ thể tôi hoàn hảo 100%'

Không hối hận vì phẫu thuật chuyển giới, Lâm Khánh Chi khẳng định: 'Cơ thể tôi hoàn hảo 100%'

Rất tự tin với nhan sắc hiện tại của mình, Lâm Khánh Chi khẳng định tất cả mọi thứ trên cơ thể mình đều hoàn hảo 100% và vẻ đẹp của cô không thua kém bất kỳ ai trong làng giải trí Việt.

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