Cứ bị 'nhai đi nhai lại' chuyện chi gần 500 triệu thẩm mỹ, Việt Anh đáp trả cực cay cú

Hậu trường 19/08/2019 15:45

Bị một dân mạng mỉa mai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, diễn viên Việt Anh đáp trả gay gắt. Đây không phải là lần đầu Phan Hải "Người phán xử" bị soi mói về nhan sắc sau 2 tháng "dao kéo".

Sau khi cuộc hôn nhân thứ 2 "gãy gánh giữa đường", diễn viên Việt Anh quyết định sang Hàn Quốc "trùng tu nhan sắc". Mỹ nam phim Người phán xử hi vọng lần "dao kéo" này sẽ giúp gương mặt mình có nhiều thay đổi tích cực.

Tuy nhiên, ngay khi công khai những hình ảnh đầu tiên, Việt Anh đã bị chê gương mặt cứng đơ kém tự nhiên, mất đi vẻ soái ca vốn có. Dù đã 2 tháng trôi qua, nhiều người vẫn không ngừng chê bai, dè bỉu nhan sắc.

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Một trong những bức ảnh khiến Việt Anh nhận về vô số lời chê bai - Ảnh: FB

Thậm chí mới đây, khi đăng tải bài viết rao bán xe trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng bị một dân mạng vào mỉa mai không tiếc lời.

Trước bình luận kém duyên của dân mạng: "Nói chung là cứ không dao kéo phẫu thuật gì thì đẹp trai, dễ thương", Việt Anh lập tức đáp trả cực ngắn gọn nhưng vô cùng gay gắt: "Lượn". Thậm chí nam chính phim Người phán xử còn block người này khỏi Facebook của mình ngay sau đó.

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Ngay cả khi rao bán xe cũng bị mỉa mai...
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... không im lặng cho qua, Việt Anh đáp trả gay gắt và block người này ngay - Ảnh: FB

Phản ứng khá gay gắt của chồng cũ Hương Trần khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Bởi trước đó, anh cố ý phớt lờ dù nhận về không ít bình luận chê bai thiếu tế nhị của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, việc cứ bị nhắc đi nhắc lại mãi một chuyện khiến Việt Anh khó chịu.

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Sau 2 tháng thẩm mỹ, diện mạo mới nhất được anh đăng tải công khai trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, nam diễn viên cũng lên tiếng trước truyền thông về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Sau nhiều năm làm nghề, anh thấy bản thân không còn trẻ nên việc cải thiện nhan sắc không có gì làm lạ. Việt Anh muốn trẻ trung hơn khi xuất hiện trên màn ảnh.

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Từ khóa:   Việt Anh

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