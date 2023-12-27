Mở đầu lễ cưới, vợ chồng Quách Thành Danh cùng song ca bài Lâu đài tình ái. Liền sau đó, 4 con lên sân khấu đồng ca bài Rồi tới luôn chúc phúc cha mẹ. Đặc biệt, khoảnh khắc nam ca sĩ bế bé út Tuấn Nhiên - con trai mắc bệnh tim bẩm sinh xuất hiện trên sân khấu gây chú ý bởi tính cách vui vẻ, nhún nhảy theo tiếng nhạc rộn ràng.

Sau 12 năm chung sống và có với nhau 5 nhóc tì, ngày 26/12 vừa qua, ca sĩ Quách Thành Danh và bà xã kém 8 tuổi Thanh Ngọc đã chính thức tổ chức lễ cưới tại biệt thư tư nhân rộng 1000m2, tọa lạc ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

"Hôm nay là ngày đặc biệt với tôi. 12 năm qua, chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm, có lúc muốn "tan đàn xẻ nghé" nhưng duyên số đã sắp đặt chúng tôi ở bên nhau. Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là gia đình vĩ đại của tôi" - Quách Thành Danh nói.

Phát biểu tại bữa tiệc, nam ca sĩ gửi lời cảm ơn gia đình, quan khách, đồng nghiệp tới chung vui. Vợ chồng Quách Thành Danh cũng dành lời tri ân đến mẹ nuôi (cũng là mẹ chồng ca sĩ Giang Hồng Ngọc) luôn ủng hộ họ trong mọi hành trình của cuộc sống.

"Hôm nay là ngày đặc biệt với tôi. 12 năm qua, chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm, có lúc muốn "tan đàn xẻ nghé" nhưng duyên số đã sắp đặt chúng tôi ở bên nhau" - Quách Thành Danh nói.

Thanh Ngọc - vợ nam ca sĩ rưng rưng xúc động khi nói lời yêu thương dành cho ông xã: "Em cảm ơn anh vì 12 năm luôn chịu đựng em. Em là người khó tính, khó chiều, hay nổi nóng, nhưng anh vẫn bao dung cho em. Anh là người đứng sau em trong mọi tình huống.

Anh từng nói rằng cuộc đời này em không cần phải lo sợ điều gì, vì nếu trời có sập xuống thì đã có anh đỡ cho em. Em cảm ơn vì mọi điều anh dành cho mẹ con em. Hy vọng anh sẽ mãi như vậy, không bao giờ thay đổi".

Thanh Ngọc - vợ nam ca sĩ rưng rưng xúc động khi nói lời yêu thương dành cho ông xã: "Em cảm ơn anh vì 12 năm luôn chịu đựng em"

Căn villa tổ chức lễ cưới được Quách Thành Danh xây dựng hồi tháng 6/2022 với tổng trị giá hơn 30 tỷ. "Đây là món quà đặc biệt tôi muốn dành cho bà xã để cảm ơn em đã lặng lẽ hy sinh cho tôi. Món quà này không chỉ ngôi nhà, mà là một đám cưới thật hoành tráng được tổ chức trong tổ ấm" - ca sĩ nói.

Nhiều năm qua, công chúng biết đến ca sĩ Quách Thành Danh có tổ ấm hạnh phúc bên vợ Bảo Ngọc và 5 con "đủ nếp đủ tẻ" nhưng chưa tổ chức một lễ cưới chính thức khiến anh luôn day dứt. Theo anh, người phụ nữ nào cũng mơ ước một lần khoác lên mình chiếc váy cưới và vợ anh không ngoại lệ.

Nhiều năm qua, công chúng biết đến ca sĩ Quách Thành Danh có tổ ấm hạnh phúc bên vợ Bảo Ngọc và 5 con "đủ nếp đủ tẻ" nhưng chưa tổ chức một lễ cưới chính thức khiến anh luôn day dứ

Năm 2019, gia đình Quách Thành Danh định sang Mỹ định cư thế nhưng chỉ 2 năm sau, vợ chồng đã vội vã thu xếp để trở về Việt Nam vì không quen nếp sống ở trời Tây. Khi đi cặp đôi chỉ có 4 con, nhưng lúc về lại quê hương đã có thêm con trai út.

Nam ca sĩ từng cho biết, anh và vợ gặp nhiều khó khăn, áp lực bởi con út mắc bệnh hiểm nghèo, phải phẫu thuật khi mới lọt lòng. Thời điểm đó, nam ca sĩ và vợ tích cực "giành giật" sự sống cho con trai, với chi phí chạy chữa lên đến hàng chục tỷ đồng. May mắn thay, khoản tiền này được bảo hiểm chi trả gần như toàn bộ.

Khi lên 4 tuổi, sức khỏe con trai út của nam ca sĩ đã ổn định hơn. Giọng ca Tôi là tôi cũng cho biết theo thời gian, anh và vợ đã nắm được nghiệp vụ y tế, để hỗ trợ, xử lý tình hình sức khỏe của con khi cần thiết.

Nam ca sĩ từng cho biết, anh và vợ gặp nhiều khó khăn, áp lực bởi con út mắc bệnh hiểm nghèo, phải phẫu thuật khi mới lọt lòng

Hiện tại, dù bận rộn đến mấy nhưng anh luôn tranh thủ về nhà nấu ăn cho các con vì biết các bé thích những món do cha chế biến. Quách Thành Danh cho hay: "Bây giờ trước khi đi diễn khoảng 2 ngày, tôi nấu 8-9 món để sẵn trong tủ lạnh, tới giờ cô giúp việc chỉ cần lấy ra và hâm nóng lại cho các con ăn".

Cuộc sống gia đình hiện tại của anh có thể nói là viên mãn, hạnh phúc. Nam ca sĩ cũng cho biết thêm, anh không gặp nhiều áp lực kinh tế vì đi hát từ khi còn trẻ, tích lũy được số tiền tương đối ổn định.