Quách Thành Danh tổ chức đám cưới với vợ kém 8 tuổi sau 12 năm gắn bó và có 5 thiên thần nhỏ

Hậu trường 07/12/2023 15:10

Vợ chồng nam ca sĩ sẽ tổ chức hôn lễ tại nhà riêng là villa 1.200 m2 ở huyện Bình Chánh, giới hạn khách mời khoảng 20 bàn để giữ sự riêng tư.

Sau 12 năm chung sống, ca sĩ Quách Thành Danh và bà xã kém 8 tuổi Thanh Ngọc quyết định tổ chức lễ cưới vào ngày 26/12 sắp tới. Theo như chia sẻ với Ngoisao, vợ chồng nam ca sĩ sẽ tổ chức hôn lễ tại nhà riêng là villa 1.200 m2 ở huyện Bình Chánh, giới hạn khách mời khoảng 20 bàn để giữ sự riêng tư.

Quách Thành Danh tổ chức đám cưới với vợ kém 8 tuổi sau 12 năm gắn bó và có 5 thiên thần nhỏ - Ảnh 1
Ca sĩ Quách Thành Danh và bà xã kém 8 tuổi Thanh Ngọc quyết định tổ chức lễ cưới vào ngày 26/12 sắp tới

Vợ Quách Thành Danh cho biết, gia đình đã bắt đầu chuẩn bị sự kiện từ tháng 11: "Chúng tôi cầu toàn, mong mọi thứ hoàn hảo nên rất vất vả trong khâu lựa chọn. Anh Danh gần như không có thời gian nghỉ vì lo ý tưởng trang trí, đặt cỗ, lên danh sách khách mời".

Tiệc cưới của Quách Thành Danh hướng đến sự thoải mái, ấm cúng. Nhân dịp này, vợ chồng Quách Thành Danh cũng muốn bày tỏ tình cảm, sự tri ân đến những người đã gắn bó với gia đình suốt thời gian dài.

Quách Thành Danh tổ chức đám cưới với vợ kém 8 tuổi sau 12 năm gắn bó và có 5 thiên thần nhỏ - Ảnh 2
Tiệc cưới của Quách Thành Danh hướng đến sự thoải mái, ấm cúng

Căn villa tổ chức lễ cưới được Quách Thành Danh xây dựng hồi tháng 6/2022 với tổng trị giá hơn 30 tỷ. "Đây là món quà đặc biệt tôi muốn dành cho bà xã để cảm ơn em đã lặng lẽ hy sinh cho tôi. Món quà này không chỉ ngôi nhà, mà là một đám cưới thật hoành tráng được tổ chức trong tổ ấm" - ca sĩ nói.

Nhiều năm qua, công chúng biết đến ca sĩ Quách Thành Danh có tổ ấm hạnh phúc bên vợ Bảo Ngọc và 5 con "đủ nếp đủ tẻ" nhưng chưa tổ chức một lễ cưới chính thức khiến anh luôn day dứt. Theo anh, người phụ nữ nào cũng mơ ước một lần khoác lên mình chiếc váy cưới và vợ anh không ngoại lệ.

Quách Thành Danh tổ chức đám cưới với vợ kém 8 tuổi sau 12 năm gắn bó và có 5 thiên thần nhỏ - Ảnh 3
Nhiều năm qua, công chúng biết đến ca sĩ Quách Thành Danh có tổ ấm hạnh phúc bên vợ Bảo Ngọc và 5 con "đủ nếp đủ tẻ"

Năm 2019, gia đình Quách Thành Danh định sang Mỹ định cư thế nhưng chỉ 2 năm sau, vợ chồng đã vội vã thu xếp để trở về Việt Nam vì không quen nếp sống ở trời Tây. Khi đi cặp đôi chỉ có 4 con, nhưng lúc về lại quê hương đã có thêm con trai út. 

Nam ca sĩ từng cho biết, anh và vợ gặp nhiều khó khăn, áp lực bởi con út mắc bệnh hiểm nghèo, phải phẫu thuật khi mới lọt lòng. Thời điểm đó, nam ca sĩ và vợ tích cực "giành giật" sự sống cho con trai, với chi phí chạy chữa lên đến hàng chục tỷ đồng. May mắn thay, khoản tiền này được bảo hiểm chi trả gần như toàn bộ.

Quách Thành Danh tổ chức đám cưới với vợ kém 8 tuổi sau 12 năm gắn bó và có 5 thiên thần nhỏ - Ảnh 4
Nam ca sĩ từng cho biết, anh và vợ gặp nhiều khó khăn, áp lực bởi con út mắc bệnh hiểm nghèo, phải phẫu thuật khi mới lọt lòng

Khi lên 4 tuổi, sức khỏe con trai út của nam ca sĩ đã ổn định hơn. Giọng ca Tôi là tôi cũng cho biết theo thời gian, anh và vợ đã nắm được nghiệp vụ y tế, để hỗ trợ, xử lý tình hình sức khỏe của con khi cần thiết.

Hiện tại, dù bận rộn đến mấy nhưng anh luôn tranh thủ về nhà nấu ăn cho các con vì biết các bé thích những món do cha chế biến. Quách Thành Danh cho hay: "Bây giờ trước khi đi diễn khoảng 2 ngày, tôi nấu 8-9 món để sẵn trong tủ lạnh, tới giờ cô giúp việc chỉ cần lấy ra và hâm nóng lại cho các con ăn".

Quách Thành Danh tổ chức đám cưới với vợ kém 8 tuổi sau 12 năm gắn bó và có 5 thiên thần nhỏ - Ảnh 5
Cuộc sống gia đình hiện tại của anh có thể nói là viên mãn, hạnh phúc, không bị áp lực quá nhiều về kinh tế

Cuộc sống gia đình hiện tại của anh có thể nói là viên mãn, hạnh phúc. Nam ca sĩ cũng cho biết thêm, anh không gặp nhiều áp lực kinh tế vì đi hát từ khi còn trẻ, tích lũy được số tiền tương đối ổn định.

20 năm sau khủng hoảng ở ẩn, Quách Thành Danh xây hẳn biệt thự 30 tỷ tặng vợ, sẵn sàng trở về Việt Nam

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Quách Thành Danh lên kế hoạch xây dựng căn biệt thự hoành tráng và dự định sẽ sớm đón vợ trở về Việt Nam sau thời gian ngắn sinh sống tại Mỹ.

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