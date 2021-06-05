Con trai ruột Hoài Linh lên tiếng về bình luận nói khán giả là 'lũ vô ơn', Nam Thư cũng bị 'réo gọi'

Rạng sáng ngày 5/6, Võ Lê Thành Vinh, con trai ruột NS Hoài Linh đã lên tiếng về bình luận "vô ơn" và gửi lời xin lỗi đến diễn viên Nam Thư trên trang cá nhân.

Nửa tháng trở lại đây, mạng xã hội liên tục xôn xao vì những thông tin liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện. Không chỉ công kích Hoài Linh, nhiều cư dân mạng quá khích còn vào tận trang cá nhân của những người thân trong gia đình Hoài Linh để "xóc xỉa", trong đó có con trai ruột Võ Lê Thành Vinh. Mới đây, cư dân mạng lại xôn xao khi hình ảnh Võ Lê Thành Vinh có những lời lẽ không hay khi trả lời bình luận của diễn viên Nam Thư - người từng đứng ra bênh vực NS Hoài Linh. Cụ thể, khi đàn anh đã giải ngân xong số tiền 15,2 tỷ đồng, Nam Thư thả bình luận: “Cuối cùng cũng đã giải ngân xong, nhẹ nhõm”. Lúc này, tài khoản có tên "Vo Le Thanh Vinh" phản hồi ngay bên dưới lời bình luận này: “Phải như thế mới vừa lòng lũ vô ơn chị ơi. Bố em một đời lao tâm cống hiến, nay đã mệt rồi. Hết dịch bố sẽ về Mỹ ở luôn”.

Tin nhắn đang lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức, rạng sáng ngày 5/6 (3P.M giờ Mỹ), Võ Lê Thành Vinh đã lên tiếng khẳng định “không và chưa bao giờ bình luận như thế”, đồng thời chia sẻ một video giải thích cặn kẽ rõ ràng về loạt bình luận không có thật này. Anh viết trên trang cá nhân: “Thật sự rất bức xúc khi thấy hình ảnh được cho là bình luận của tôi với những từ ngữ tiêu cực, được lan truyền trên các hội nhóm và mạng xã hội. Xin khẳng định, tôi không và chưa bao giờ bình luận như thế. Ảnh chụp đó hoàn toàn là sản phẩm của photoshop. Tôi có đủ kiến thức để biết mình nên nói và bình luận gì trên các trang mạng xã hội.

Nếu ai đó cho rằng đó là bình luận của tôi, hãy chụp thêm màn hình và tag tôi vào nội dung đó. Tôi sẽ trực tiếp đối chứng và làm rõ vấn đề này. Mong mọi người tìm hiểu kỹ trước những thông tin gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến danh dự người khác như thế này”. Chia sẻ sáng nay của Thành Vinh - Ảnh chụp màn hình Ngoài ra, Thành Vinh còn gửi lời xin lỗi đến nữ diễn viên Nam Thư vì vô tình bị vướng vào vụ ồn ào không đáng có. Sau bài viết, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông, gửi lời động viên đến Võ Lê Thành Vinh. Tuy nhiên, một số người khác tiếp tục chỉ trích, thêm phần công kích anh và không quên lôi bà Phương Hằng vào trận chiến: “Ôi vừa đọc có nhóm của bà Hằng bảo kiểu gì cũng là bị hack hoặc photoshop vào nick xem mặt mũi như thế nào thì y như rằng là thật ạ”. Ngay sau đó, Võ Lê Thành Vinh thẳng thắn đáp trả: “Phiền em vào xem thông tin trong clip trước khi cmt. Không có 1 câu chữ nào trong nội dung lẫn tiêu đề liên quan hết hacker hết em ạh. Trường hợp của em càng nên phải xem để mình biết lựa chọn fake news hay accurate news mà cập nhật”. Một bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Màn hỏi xoáy đáp xoay này vẫn chưa khiến một số cá nhân hài lòng, một số cư dân mạng khác thì "gật gù" vì trước đến nay, Thành Vinh ít có những phát ngôn nào gây sốc trên mạng xã hội.

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