Con trai có hành động thể hiện tình cảm dành cho NSND Công Lý nhận được nhiều lời khen, đáng chú ý là thái độ vợ mới của nam nghệ sĩ!

Hậu trường 22/05/2023 09:43

Có thể thấy dù không sống cùng nhau, song con trai vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho NSND Công Lý.

Sau khi ly hôn, NS Công Lý và MC Thảo Vân là một trong những cặp sao Việt hiếm hoi giữ được hòa khí và không ngần ngại chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Dù hiện tại cả 2 đều đã có cuộc sống riêng nhưng vẫn dành thời gian cùng nhau chăm sóc, yêu thương con trai chung.

Con trai có hành động thể hiện tình cảm dành cho NSND Công Lý nhận được nhiều lời khen, đáng chú ý là thái độ vợ mới của nam nghệ sĩ! - Ảnh 1
Sau khi ly hôn, NS Công Lý và MC Thảo Vân là một trong những cặp sao Việt hiếm hoi giữ được hòa khí và không ngần ngại chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Thảo Vân bất ngờ chia sẻ câu chuyện xúc động của bé Tít - con chung của cô và NSND Công Lý. Theo đó, nữ MC bày tỏ bất ngờ trước hành động của con trai dành cho bố. Cô viết: "Tối qua đi làm về thấy chị kể hôm nay em sang ăn tối với bố. Xong mẹ hỏi có kế hoạch từ trước sao, Tít bảo không, muốn chạy qua ăn với bố thôi... Thật sự thấy thương quá, và vui, ấm áp…".

Con trai có hành động thể hiện tình cảm dành cho NSND Công Lý nhận được nhiều lời khen, đáng chú ý là thái độ vợ mới của nam nghệ sĩ! - Ảnh 2
Nữ MC bày tỏ bất ngờ trước hành động của con trai dành cho bố

Có thể thấy dù không sống cùng nhau, song con trai vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho NSND Công Lý. Đáng chú ý, phía dưới phần bình luận, Ngọc Hà - vợ hiện tại của NSND Công Lý cũng thoải mái chia sẻ đầy hài hước. Cô cho biết: "Hai bạn xơi hai chiếc pizza ấm áp chị ạ. Bố trách sao không mời bố tới trường đó ạ. Hihihi". 

Con trai có hành động thể hiện tình cảm dành cho NSND Công Lý nhận được nhiều lời khen, đáng chú ý là thái độ vợ mới của nam nghệ sĩ! - Ảnh 3
Phía dưới phần bình luận, Ngọc Hà - vợ hiện tại của NSND Công Lý cũng thoải mái chia sẻ đầy hài hước

Ngay sau đó, MC Thảo Vân cũng đáp lời, giải thích lý do vì sao không mời NSND Công Lý đến dự lễ trưởng thành của bé Tít cách đây ít hôm: "Muốn mời bố lắm mà sợ bố mệt em ạ".

Con trai có hành động thể hiện tình cảm dành cho NSND Công Lý nhận được nhiều lời khen, đáng chú ý là thái độ vợ mới của nam nghệ sĩ! - Ảnh 4
Ngọc Hà cũng rất thân thiết với con riêng của ông xã

Có thể thấy, suốt thời gian qua, nghệ sĩ Công Lý tích cực điều trị bệnh nên bé Tít và vợ cũ Thảo Vân cũng cảm thấy khá lo lắng co tình hình sức khỏe của anh. Theo nhận xét của Thảo Vân, Tít là chàng trai sống rất tình cảm và thương mẹ. Cậu thường có những hành động và cử chỉ tinh tế để thể hiện sự quan tâm đến mẹ. Thảo Vân luôn hướng con trai đến cuộc sống tự lập, dành sự yêu thương đến những người xung quanh. Cách dạy con của MC Thảo Vân khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Con trai có hành động thể hiện tình cảm dành cho NSND Công Lý nhận được nhiều lời khen, đáng chú ý là thái độ vợ mới của nam nghệ sĩ! - Ảnh 5
Con trai có hành động thể hiện tình cảm dành cho NSND Công Lý nhận được nhiều lời khen, đáng chú ý là thái độ vợ mới của nam nghệ sĩ! - Ảnh 6
Theo nhận xét của Thảo Vân, Tít là chàng trai sống rất tình cảm và thương mẹ

Cách đây ít năm, MC Thảo Vân đã khoe khéo công việc đầu tiên mà con trai làm với mục đích kiếm tiền. Theo đó, cậu bạn đã trở thành shipper chuyên giao hàng cho mẹ trong thời gian rảnh. Hiện tại, khi con đã ở tuổi trưởng thành, có nhiều niềm vui mới nhưng con trai MC Thảo Vân vẫn luôn thích chia sẻ với mẹNhiều đoạn tin nhắn dễ thương của 2 mẹ con được chính chủ đưa lên trang cá nhân khiến khán giả cảm thấy thích thú.

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Từ khóa:   NS Công Lý Công Lý - Thảo Vân con trai Công Lý

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