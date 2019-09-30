Con trai bị xô ngã phải nhập viện khâu hơn 20 mũi, Hiếu Hiền phẫn nộ: ‘Ba sẽ đòi lại công bằng cho con’

Hậu trường 30/09/2019 16:54

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Hiếu Hiền tỏ ra vô cùng giận dữ và bức xúc khi con trai bị bạn xô ngã phải khâu hơn 20 mũi trên mặt.

Mới đây, nam diễn viên Hiếu Hiền bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc khi con trai bị bạn xô ngã đến mức nhập viện: “Nhìn con bị như vậy làm sao ba chịu nổi đây hả? Bây giờ nhìn con bị bạn xô té và phải may hai mươi mấy mũi như vầy thì ba phải làm sao?”.

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Bài đăng của nam diễn viên Hiếu Hiền - Ảnh: FB
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Con trai Hiếu Hiền bị thương vì bạn xô ngã - Ảnh: FB
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Vết thương khá sâu...
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...và phải khâu hơn 20 mũi - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy bé Panda - con trai Hiếu Hiền bị thương khá nặng. Cậu bé trông vô cùng đau đớn khi phần trán rách sâu và chảy nhiều máu. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người không khỏi xót xa.

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Nhiều người xót xa và tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của Panda - Ảnh: FB

Không nén được tức giận khi con trai phải chịu đau đớn, Hiếu Hiền khẳng định sẽ làm cho ra lẽ: “Ba sẽ vô trường tìm gặp bạn đã xô con ngã rồi mời ba của bạn ấy ra nói chuyện như thế nào?... Hãy tin ba đi, ba không bênh vực con nhưng ba sẽ đòi lại công bằng cho con vì đụng tới các con của ba là đang đụng tới trái tim của ba đó!”.

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Hiếu Hiền cho biết sẽ không bỏ qua sự việc này - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết khuyên nam diễn viên nên bình tĩnh xử lý sự việc, tránh để “giận quá mất khôn”. Diễn viên hài Tiến Luật bình luận: “Trời ơi! Bình tĩnh anh ơi. Để chị vô nói chuyện rồi anh hãy vào”. Vợ chồng diễn viên Ngọc Lan – Thanh Bình cũng đã nhanh chóng gửi lời hỏi thăm đến bé Panda.

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Bình luận của bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng tỏ ra vô cùng lo lắng và liên tục hỏi thăm tình hình sức khoẻ của con trai Hiếu Hiền: “Thương cháu! Cháu đỡ hơn chưa anh”, “Thương con quá, mong con mau lành”, “Thương quá mong con nhanh hết đau”, “Cháu sao rồi anh ơi?”…

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