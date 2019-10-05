Con thứ năm mới được 7 tháng, 'Hoa hậu nghiện đẻ' Oanh Yến vui mừng báo tin mang thai lần 6

Hậu trường 05/10/2019 15:48

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Oanh Yến nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ khi báo tin đang mang thai lần 6.

Hồi đầu năm nay, Hoa hậu Oanh Yến hân hoan chào đón con thứ 5 ra đời khỏe mạnh. Thông tin này khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ, bởi trước đó Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015 không hé lộ gì về chuyện mang bầu. 

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Oanh Yến hạnh phúc bên chồng và 5 con - Ảnh: FB

Mới đây, chân dài 33 tuổi khiến cư dân mạng một lần nữa choáng váng khi tiết lộ đang mang thai ở tháng thứ 3. Do thai còn quá nhỏ nên chưa biết là trai hay gái. Oanh Yến cho biết cô và ông xã rất vui khi có con thứ 6. Cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đông đảo bạn bè và người hâm mộ.

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Ảnh đời thường của nàng hậu bên chồng con - Ảnh: FB

Dù khá vất vả khi chăm sóc 5 con nhỏ nhưng Oanh Yến vẫn rất hài lòng với cuộc sống của mình. Hiện tại cô có 4 người giúp việc phụ chăm con. Ngoài ra chồng đại gia cũng thường xuyên giúp đỡ vợ chăm sóc các thiên thần nhỏ. Theo chia sẻ, từ khi kết hôn, Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới 2019 không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào và sau khi con thứ 6 ra đời, cô sẽ ngưng đẻ.

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Theo chia sẻ, chồng doanh nhân là người muốn cô sinh thêm con cho vui nhà vui cửa - Ảnh: FB

Hồ Oanh Yến sinh năm 1986 tại Vũng Tàu, xuất thân là người mẫu và từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước. Cô từng lọt Top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, giành vương miện Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015 tại Philippines và danh hiệu Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới 2019.

Xinh đẹp và thành công nhưng đường tình duyên của chân dài này khá truân chuyên. Năm 2014, cô thông báo làm mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con trai. Năm 2018, nàng hậu lại gây xôn xao khi thông báo đã sinh con thứ 4. Cô từng vướng ồn ào quen đại gia đã có gia đình, doanh nhân giàu có nhưng tất cả đều không thành. Mãi đến thời gian gần đây, chân dài này mới công khai chồng doanh nhân giàu có sau 3 năm giấu kín.

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