Con gái Lưu Thiên Hương xinh đẹp xuất thần, nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai đây rồi!

Ở tuổi 17, Vy Uyên - con gái của Lưu Thiên Hương sở hữu vóc dáng cao ráo cùng nhan sắc xinh đẹp.

Lưu Thiên Hương được biết đến là một nhạc sĩ nổi tiếng, có em gái là ca sĩ Lưu Hương Giang. Dù dành nhiều tâm huyết và thời gian cho công việc là thế nhưng Lưu Thiên Hương vẫn có một gia đình rất hạnh phúc và viên mãn. Nữ nhạc sĩ kết hôn vào năm 2004 với nhạc sĩ phối khí Sơn Hải. Năm 2005, cô hạ sinh con gái đầu lòng đặt tên là Vy Uyên, tên thân mật ở nhà là Mimi.

Năm nay, Vy Uyên đã lên 17 tuổi và sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. Với gương mặt khả ái và vóc dáng cân đối, con gái Lưu Thiên Hương được nhiều người khuyên nên tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai. Mới đây, Mimi tiếp tục gây sốt với bộ ảnh khoe nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng nóng bỏng. Phong thái tự tin, chững chạc, đặc biệt là đôi chân thon dài của thiếu nữ 17 tuổi hút trọn ánh mắt người nhìn.

Mimi rất chăm "thả dáng" với những bộ cánh hợp thời và chịu khó cập nhập thường xuyên hình ảnh đời thường của mình trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV Gu ăn mặc của Mimi được đánh giá cao. Cô nàng thường chọn những trang phục có thể khoe hết lợi thế cơ thể. Đôi chân dài thẳng tắp của Mimi là ước mơ của nhiều cô gái. Ảnh: FBNV Mimi tiết lộ dự định theo đuổi con đường sự nghiệp âm nhạc như mẹ. Cô nàng muốn trở thành sinh viên Nhạc viện TP HCM. Với những lợi thế sẵn có về hia đình lẫn ngoại hình, đây không phải là trở ngại lớn với Mimi. Ảnh: FBNV Lưu Thiên Hương cũng mong muốn con gái theo nghệ thuật để nối dõi truyền thống của gia đình. Bản thân Mimi Lưu cũng ý thức về việc chăm chút ngoại hình “Thế nên tôi rất mong sau này Mimi vừa làm nghệ thuật, vừa cần cố gắng đẹp như hoa hậu”, cô chia sẻ. Ảnh: FBNV Con gái của Lưu Hương Giang biết đủ và cân bằng được tổng thể để vừa gợi cảm nhưng vẫn đầy duyên dáng, phù hợp với độ tuổi của bản thân. Điều này thể hiện rõ nét trong cách lựa chọn bikini của MiMi, tất cả items đều là bodysuit, tuy ôm sát nhưng không để hở quá nhiều, tạo cảm giác kín đáo và đầy tinh tế. Ảnh: FBNV Mimi có gu ăn mặc sành điệu. Ảnh: FBNV Có thể nói việc sớm định hình được phong cách cá nhân cũng như hình ảnh bản thân, sẽ giúp ái nữ nhà Lưu Thiên Hương có được độ nhận diện cao với công chúng. Từ đó sẽ thuận lợi hơn trong con đường tấn công showbiz như cô bé mong muốn trở thành một ca sĩ đa năng trong tương lai. Từ nhỏ, Mimi đã được người mẹ giỏi giang truyền thụ kiến thức âm nhạc. Đây chính là bệ phóng vững chắc để cô gái trẻ phát triển con đường nghệ thuật. Ảnh: FBNV Dù bận rộn với công việc nghệ thuật song Lưu Thiên Hương vẫn dành thời gian để chỉ bảo con gái từ cách đi đứng, ăn nói… đặc biệt là trong thời điểm hiện tại. “Khi đi quay hình, tôi thường xuyên Facetime lúc rời công việc để nắm được thời gian con học tập và rèn luyện”, nhà sản xuất âm nhạc tâm sự. 2 mẹ con thường xuyên chụp ảnh nhí nhố cùng nhau. Ảnh: FBNV Lưu Thiên Hương sinh năm 1980, là nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Cô có cuộc hôn nhân kín tiếng cùng nhạc sĩ Sơn Hải. Được biết cả hai quen biết nhau từ lúc học trung học, thế nhưng đến khi trưởng thành và hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sỹ, Lưu Thiên Hương và Sơn Hải mới chính thức bén duyên khi hợp tác trong một show diễn lớn tại Hà Nội.

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