Trưa nay, nữ diễn viên Hoàng Yến đã xuất hiện trên livestream để xác nhận về lời tố cáo ngoại tình của chồng cũ. "Cô Xuyến" liên tục khóc lóc và nhờ CĐM gọi chồng doanh nhân vào xem cho bằng được.

Ngay sau khi có bài đăng đầy ẩn ý về chuyện phụ nữ bị bạo hành vào sáng nay, nữ diễn viên Hoàng Yến tiếp tục gây chú ý khi livestream với nội dung: "Ai muốn nghe tôi xác nhận việc Cao Xuân Thắng nói tôi ngoại tình thì vào đây. Gọi giúp tôi Cao Xuân Thắng vào luôn". Hoàng Yến livestream để bàn về lời tố cáo ngoại tình - Ảnh chụp màn hình Nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng và mũi vẫn chằng chịt băng y tế. Trước khi bắt đầu chia sẻ về lời tố cáo ngoại tình mà chồng cũ chia sẻ trong buổi phát trực tiếp tối hôm qua, cô Xuyến bật khóc và liên tục "réo" tên chồng cũ, đồng thời nhờ bạn bè, CĐM gọi Cao Xuân Thắng vào xem để thấy được hậu quả của hành vi bạo lực.

Cô Xuyến cho biết rất bức xúc và uất ức khi nghe chồng CEO nói mình ngoại tình, yêu đương với 1 người khác trong lúc cả 2 còn chung sống trên danh nghĩa vợ chồng. Nữ diễn viên còn thẳng thừng thề độc với CĐM: "Tôi mà có quan hệ ngoài luồng, yêu đương với 1 người đàn ông khác trong lúc làm vợ nó thì trời tru đất diệt, tôi ra đường xe đâm tôi chết. Mọi người nghĩ xem 1 người nhỏ bé như tôi khi làm vợ nó có dám yêu người nào khác không?". Liên quan đến lời tố vợ cũ theo trai trẻ khi chồng ngồi tù 18 tháng, nữ diễn viên uất ức khẳng định: "Ngày anh đi tù, tôi đã lấy anh đâu. Tôi đã làm vợ của anh đâu. Trong lúc anh đi tù, tôi ở nhà khổ sở nhưng tôi vẫn lo lắng, chăm sóc 1 người đi tù như anh. Tôi phải xin xỏ để được vào tù gặp anh".

Trong livestream tối qua 26/6, Cao Thắng tố vợ cũ ngoại tình trong lúc anh ngồi tù - Ảnh chụp màn hình Cho rằng chồng cũ đang dựng chuyện để bôi nhọ mình, cô Xuyến ấm ức: "Anh dựng chuyện bôi xấu tôi thì anh được gì? Nếu tôi có xấu như thế thật thì là 1 người đàn ông anh có nên nói ra như vậy không? Huống hồ là anh dựng chuyện cho tôi". Nữ diễn viên khẳng định sau khi chứng kiến buổi livestream của chồng cũ, cô liên tục khóc vì uất ức và hối hận khi từng yêu và lấy 1 người đàn ông như vậy. Bà mẹ 3 con liên tục khóc vì đau thể xác và tâm hồn sau sự việc - Ảnh chụp màn hình Cũng trong buổi phát trực tiếp, Hoàng Yến nhắn nhủ đến những người nghe Cao Xuân Thắng tố cô ngoại tình, bỏ chồng rằng: "Tôi cảm thấy không hợp nhau, không mang hạnh phúc cho nhau thì tôi chia tay, tôi có lỗi gì với các bạn đâu. Tôi có ngoại tình với người này để bỏ chồng đi lấy người khác đâu mà các bạn ý kiến vậy". Hiện tại sau những ồn ào với người chồng cũ, nữ diễn viên cho hay vẫn chưa thể ổn định tâm lý và liên tục khóc vì nỗi đau về thể xác và cả tâm hồn.

Hoàng Yến tung tin nhắn của chồng cũ sau vụ hành hung, nội dung 'thủ đoạn, chiêu trò, hết giá trị rồi vứt bỏ' gây hoang mang dư luận Mới đây, vụ ồn ào liên quan đến việc diễn viên Hoàng Yến tố chồng cũ bạo hành, đấm vào mặt khiến xương mũi bị gãy gây xôn xao dư luận. Chiều nay, nữ diễn viên đã xuất hiện và chia sẻ về vấn đề này, đồng thời tiết lộ đoạn tin nhắn với người chồng CEO.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-xuyen-livestream-xac-nhan-vu-dau-to-ngoai-tinh-khoc-loc-reo-ten-cao-thang-410309.html