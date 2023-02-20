Có 2 con cùng Kim Lý, Hồ Ngọc Hà hé lộ lý do vẫn không làm đám cưới dù ông xã hối thúc

Mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ có những chia sẻ về bí mật hôn nhân mà nhiều khán giả thắc mắc. Cụ thể, trong một đêm diễn tại Đà Lạt, người đẹp sinh năm 1984 đã chia sẻ với khán giả quan điểm về tình yêu của mình. Theo đó, chủ nhân bản hit Tìm Lại Giấc Mơ không ngại tiết lộ bản thân từng rất sợ hôn nhân.

Hồ Ngọc Hà là một trong những ngôi sao lớn có sự nghiệp và đời tư đáng ngưỡng mộ của Vbiz. Trong đó, giọng ca gốc Quảng Bình khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi có được người chồng điển trai, cưng chiều hết mực.

Cô bộc bạch: "Trước đây Hà sợ hôn nhân vô cùng, cũng không dám nói điều gì trước, ngay cả bây giờ cũng vậy. Hà nhận ra một điều, nếu như cứ lo sợ thì sự lo sợ sẽ ám ảnh mình nên mình hãy luôn nghĩ những điều tích cực, tươi đẹp".

Nói thêm về chuyện làm đám cưới với Kim Lý trong tương lai, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Nếu sau này, Lisa và Leon đề nghị ba mẹ làm đám cưới, đó là lúc tôi sẽ tổ chức đám cưới cùng với chồng mình, Kim Lý. Bây giờ cũng không biết phải làm đám cưới như thế nào.

Làm một cái đám cưới nhỏ thì không ổn mà làm to thì cũng không xong. Đó là lý do dù Kim Lý đã nhiều lần hối thúc tổ chức một tiệc đám cưới nhưng tôi vẫn còn đang lưỡng lự".

Những chia sẻ của Hồ Ngọc Hà nhận được sự đồng cảm từ khán giả, nhiều người đều biết về cuộc tình không trọn vẹn giữa cô và đại gia Cường Đôla.

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, cả hai đã có cuộc sống riêng và nữ ca sĩ cũng đang hạnh phúc bên Kim Lý, nữ ca sĩ đã thoải mái đón nhận những điều lạc quan hơn. Mỗi khi Hồ Ngọc Hà xuất hiện ở đâu, khán giả dễ dàng thấy Kim Lý thường xuyên kề vai sát cánh bên cạnh Hồ Ngọc Hà tại tất cả các sự kiện quan trọng hay lớn nhỏ đủ cho thấy sự tinh tế và ân cần. Chẳng những vậy, khi về nhà, nam người mẫu còn nấu cơm, phụ vợ làm việc nhà.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là cặp đôi đẹp đôi nhất nhì showbiz Việt.

Kim Lý trở thành hậu phương vững chắc, hỗ trợ quán xuyến việc nhà cho vợ yên tâm hoạt động nghệ thuật.

Sau 5 năm bên nhau, Hà Hồ và Kim Lý đã xây dựng một mái ấm gia đình vô cùng hạnh phúc. Cặp đôi có với nhau cặp song sinh Lisa và Leon vô cùng kháu khỉnh đáng yêu. Hồ Ngọc Hà sau thời gian sinh nở đã tất bật hơn với những hoạt động showbiz của mình. Cô ra mắt MV âm nhạc và được khán giả đón nhận, thế nhưng phần lớn thời gian Hồ Ngọc Hà vẫn dành cho gia đình và công việc kinh doanh, chăm sóc các con.

Cô cho biết khi nào con yêu cầu, cô mới làm đám cưới.

Bên cạnh đó, Kim Lý cũng được nhiều khán giả khen ngợi ki dành tình yêu thương vô điều kiện cho con riêng của vợ. Anh luôn thể hiện tình cảm, cử chỉ quan tâm dành cho bé Subeo. Nam người mẫu khẳng định cậu bé là con ruột và đối xử công bằng với hai nhóc tì còn lại.

Kim Lý rất thương con riêng của vợ.

Theo thông tin từ bạn bè thân thiết, cả hai đã đăng ký kết hôn từ năm 2020 và nhiều lần sang Thụy Điển thăm bố mẹ của nam diễn viên Việt kiều.