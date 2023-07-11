Chồng Việt Hương khoe ảnh tình tứ kỷ niệm gần 2 thập kỉ bên nhau, còn gọi vợ bằng 1 danh xưng khiến dân tình thích thú

Bài đăng mới đây của Hoài Phương - chồng của Việt Hương đang nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nghệ sĩ Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương được biết đến là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng của làng giải trí Việt. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật thành công, cả hai còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Mới đây, trên trang cá nhân ông xã Việt Hương xả kho loạt ảnh "tình bể bình" bên bà xã kỉ niệm 17 năm bên nhau khiến dân tình rần rần. Vợ chồng Việt Hương khiến dân tình ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân viên mãn Cụ thể, Hoài Phương viết: "11/7 kỷ niệm ngày cưới. Mong em nắm tay anh mãi nhé bé yêu". Ông xã Việt Hương hài hước trêu đùa vợ: "Bả nắm tay chặt vậy để nhắc chưa mua chiếc nhẫn năm nay đấy". Đối với Hoài Phương, bà xã là điều tuyệt vời trong cuộc sống của anh và con gái. Anh không ngại dành cho "nóc nhà" những lời "có cánh" : “Sống ở trên đời em dường như chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại. Em lo cho người khác nhiều hơn bản thân mình. Em đã hi sinh rất nhiều cho anh và gia đình anh. Có lẽ anh chẳng bao giờ đền đáp nổi những gì em đã cho anh".

Bài đăng của Hoài Phương trên trang cá nhân Ngay khi bài đăng của Hoài Phương được chia sẻ đã nhận nhiều lượt tương tác và bình luận chúc mừng từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự yêu thương dành cho cặp đôi, đồng thời vẫn không quên khen ngợi nhan sắc ấn tượng của Việt Hương. Nhiều năm qua, vợ chồng Việt Hương luôn được biết đến là cặp đôi bền chặt đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Mối lương duyên của họ bắt đầu từ 15 năm trước, khi cả hai tình cờ gặp nhau trong một chuyến lưu diễn vào năm 2005. Một số bình luận của cư dân mạng Được biết, nhạc sĩ Hoài Phương bén duyên cùng danh hài Việt Hương năm 2005 khi cô qua Mỹ lưu diễn. Hồi ấy, Việt Hương còn ngỡ Hoài Phương là người châu Mỹ vì ông xã quá cao to và đẹp trai. Sau ‘một lần đò’ lỡ dở, Việt Hương quyết định lập gia đình với nhạc sĩ Hoài Phương năm 2007. Việt Hương bỏ lại sự nghiệp đang kỳ nở rộ tại quê nhà để sang Mỹ cùng chồng vun vén hạnh phúc. Hoài Phương khi ấy đang dạy học tại tiểu bang Utah cũng ngừng hẳn để về ‘xây tổ ấm’ cùng vợ.

Nhạc sĩ Hoài Phương bén duyên cùng danh hài Việt Hương năm 2005 khi cô qua Mỹ lưu diễn Chia sẻ về ông xã và cuộc hôn nhân viên mãn của mình, Việt Hương thổ lộ: "Vì tôn trọng nhau nên vợ chồng tôi ít gây lộn lắm. Khi có chuyện gì giận nhau, thì tôi sẽ nói là: em không nói nữa, hoặc chồng nói là: anh không nói nữa. Vài ngày sau, bình tĩnh lại, chúng tôi mới nói chuyện lại với nhau, giải thích cho nhau là vì sao hôm trước lại như vậy. Tính tôi rất nóng, nhưng khi sống chung thời gian dài, tôi biết lúc nào cần nói, lúc nào cần đi chỗ khác. Không biết sau này ra sao, nhưng hiện tại tôi thấy hai vợ chồng hợp nhau về nhiều mặt". Từ giữa năm 2021, sau thời gian dài định cư ở Mỹ, ông xã Việt Hương quyết định đưa con gái về Việt Nam sinh sống, đoàn tụ với vợ. Sau 2 năm nghiêm túc tìm hiểu, Việt Hương và Hoài Phương quyết định tiến đến hôn nhân Trong làng giải trí, Việt Hương - Hoài Phương nổi tiếng là cặp đôi giàu có. Được biết, ngoài biệt thự vừa tậu ở Việt Nam, vợ chồng Việt Hương còn sở hữu cơ ngơi rộng lớn ở Mỹ. Bên cạnh đó, cặp đôi nắm giữ nhiều bất động sản, xế hộp, một nhà hàng mang tên mình tại Mỹ cùng thương hiệu mỹ phẩm ngày càng "ăn nên làm ra". Tuy nhiên, khi nói về những gì mình đang có, Việt Hương lại khá khiêm tốn. Cô chia sẻ: "Tôi bắt đầu con đường nghệ thuật khá sớm, năm 15 tuổi bắt đầu đi hát, đến khi 21 tuổi đã tự mua được xe riêng cho mình. 5 năm sau, khi tên tuổi đã được biết đến rộng rãi hơn, tôi bắt đầu để dành tiền làm kinh doanh, đầu tư bất động sản. Nhiều người nhìn cho rằng tôi là đại gia, nhưng tôi nghĩ là mọi người yêu quý mình nên nói vậy thôi, chứ tôi không phải đại gia ngầm đâu". Dù có cuộc sống đủ đầy, nhưng vợ chồng Việt Hương không quên san sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Họ thường xuyên dùng tiền của mình làm thiện nguyện

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