Cụ thể, khuya hôm qua, trên trang cá nhân của mình, anh Cao Thắng - chồng cũ Hoàng Yến đã phát sóng trực tiếp với mục đích xin lỗi và nêu lý do mình đã hành hung vợ cũ. Tiêu đề của buổi stream là: "Gửi lời xin lỗi tới cô Xuyến (nhân vật của Hoàng Yến trong phim Về nhà đi con) vì sự nóng giận. Dù nguyên nhân thế nào thì tôi vẫn là người không tốt. Nếu có bất cứ sự trừng phạt nào thì tôi xin chịu hết".

Diễn viên Hoàng Yến sau khi bị chồng cũ hành hung đã có một cuộc gặp gỡ báo chí vào trưa 25/6 để thông tin chi tiết vụ việc. Đáp lại hành động trên, chồng cũ của cô vào đêm hôm qua đã có một buổi livestream nóng để "kể hết".

"Yến đi làm răng, yêu luôn người làm răng. Đêm đêm khi hai vợ chồng nằm với nhau tôi có thấy cô ấy nhắn tin với người đó, vừa nhắn vừa cười, đến khi tôi xem thì xóa hết, tôi lúc đó gào lên vì rất bực. Trong một lần nọ, Yến dùng tài khoản facebook của Yến nhắn tin cho một người bạn, nói là nhớ nhung các thứ. Tôi với Yến sau đó có cãi nhau. Khi làm ầm lên thì Yến bảo không ở được thì bỏ" - Cao Thắng kể.

Qua đó, Cao Thắng gửi lời xin lỗi đến Hoàng Yến và cam đoan sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bên cạnh đó, anh tiết lộ việc Hoàng Yến từng ngoại tình sau lưng anh khi cả 2 vẫn còn mặn nồng.

Khi vừa phát hiện ra sự việc, anh Thắng cho biết bản thân rất buồn và bị sốc. Nhiều lần khi còn chung sống với Hoàng Yến, anh ra Hồ Tây vào buổi đêm ngồi một mình như bóng ma vậy. Anh cũng cam đoan từ khi vợ cũ sinh con, anh đã thề không có bất kỳ hành động nào bạo lực với cô và việc hành hung Hoàng Yến tại quán ăn vào vài ngày trước là lần đầu kể từ khi ấy.

"Cảm giác của một người đàn ông khi bắt gặp vợ mình nhắn tin với người đàn ông khác, nói là nhớ nhớ thương thương, cảm giác lâng lâng này nọ thì mọi người cũng biết sẽ như thế nào mà".

Hoàng Yến và Cao Thắng trong thời gian kết hôn đã có với nhau 1 con gái - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Cao Thắng cũng cho biết mình và Hoàng Yến vẫn chưa thực sự ly hôn vì anh chỉ mới ký vào đơn chứ chưa dự bất kỳ một phiên tòa hòa giải nào. Đồng thời, anh khá bức xúc vì cả 2 đã có chung 1 con gái nhưng lại bị đơn phương ly hôn mà còn bị cấm không cho gặp con.

"Cách đây không lâu, tôi có gặp Yến đi cùng một người, tôi chặn xe lại và hỏi người yêu hả. Yến mới bảo là ừ, người yêu. Thật sự như thế là quá đáng vì trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là vợ chồng. Yến mới bảo là có quyết định ly hôn của tòa án rồi nhưng nói thật tới giờ tôi vẫn chưa nhận được quyết định nào cả", Cao Thắng thêm một lẫn nữa khẳng định cả hai vẫn chưa ly hôn, đồng thời nêu ra các bằng chứng. Không chỉ vậy, anh còn chia sẻ lý do tại sao lại có hành động vũ phu trong clip được lan truyền trên mạng.

"Nhiều người cũng biết có nhiều đêm tôi đi tìm con. Tôi gọi điện cho chị Yến và tôi cũng chỉ mong được nói chuyện với con qua Zalo thôi. Tôi cũng không đi tìm chị ý làm gì cả vì tôi biết chị ý ở đâu. Không như những gì chị ý nói là tôi đi tìm, tôi dọa giết với cả tôi phải trốn. Tôi nói thực sự, trời biết đất biết, tôi không bao giờ làm chuyện gì để tổn hại, nguy hiểm đến tính mạng mẹ của con mình.

Còn hành vi tôi đánh chị Yến trên mạng vừa rồi thì đúng, tôi rất bức xúc, tôi không kiềm chế được. Nhưng dù gì tôi cũng là người sai, tôi cũng đã kìm nén hết ngày này đến ngày khác.

Tôi cũng muốn gửi đến chị Yến lời xin lỗi, bởi hành vi đó dù nguyên nhân như thế nào thì người sai vẫn là tôi. Để tôi mất bình tĩnh đến độ mà ngay lúc đó có cả con của tôi ở đó, thì đó cũng là điều rất tồi tệ đối với tôi.

Khi tôi quay lại mà các bạn nhìn thấy hành vi cầm dao, thực ra tôi đã đi về rồi, thì chị ý gọi điện nói chuyện với tôi và chửi, thách thức tôi. Chị ý bảo: 'Mày thích thế *** nào cũng được, mày nghĩ tao sợ mày à...'.

Lúc quay lại tôi cũng nóng, tuy cầm dao nhưng cũng chỉ nói như thế thôi. Còn nói thật, nếu tôi hành động theo kiểu côn đồ hung hãn thì chẳng có ai can được việc đó. Nói thật không thanh minh, tôi không bao giờ cầm dao để chém thật người phụ nữ mà tôi từng yêu thương, không bao giờ làm điều đó với mẹ của con tôi.

Còn cú đấm trước đó là tôi quá bức xúc, và xong thì tôi cũng dừng lại ngay chứ không phải cố tình lao vào đánh đập hay tiếp tục không buông tha cho Yến".