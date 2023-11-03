Chồng cũ Nhật Kim Anh chính thức công khai danh tính bạn gái mới là người nổi tiếng, còn chuẩn bị tổ chức lễ cưới?

Sau 5 năm đổ vỡ hôn nhân với Nhật Kim Anh, doanh nhân Bửu Lộc giờ đây hạnh phúc bên tình yêu mới.

Thời gian qua, thông tin doanh nhân Bửu Lộc - chồng cũ Nhật Kim Anh có bạn gái mới thu hút nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân cũng không ngần ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên bạn gái. Không chỉ vậy, anh còn đưa cả con trai đi cùng trong những chuyến du lịch với người này. Đáng chú ý, danh tính bạn gái mới của nam doanh nhân được dự đoán chính là Bella Mai - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ thế giới, đồng thời cũng là diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt. Thời gian qua, thông tin doanh nhân Bửu Lộc - chồng cũ Nhật Kim Anh có bạn gái mới thu hút nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân cũng không ngần ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên bạn gái Mới đây, tối muộn ngày 2/11, doanh nhân Bửu Lộc đăng tải hình ảnh cùng bạn gái hẹn hò lãng mạn cùng bạn gái tại một nhà hàng có view cực đẹp. Cặp đôi tao cho nhau ánh mắt ngập tràn tình yêu. Điều đặc biệt là Bửu Lộc lần đầu "khẳng định chủ quyền" bằng việc tag thẳng tên bạn gái chính là diễn viên Bella Mai kèm lời chúc: "Mừng sinh nhật Em".

Bửu Lộc lần đầu "khẳng định chủ quyền" bằng việc tag thẳng tên bạn gái chính là diễn viên Bella Mai kèm lời chúc: "Mừng sinh nhật Em" Động thái này như lời ngầm công khai danh tính "nửa kia" sau nhiều đồn đoán. Người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Trong số đó, khi trả lời bình luận bạn bè thân thiết, Bửu Lộc gây chú ý khi nhắc đến việc nhờ người làm rể phụ, bê tráp... Điều này khiến dân tình đặt nghi vấn doanh nhân Bửu Lộc và diễn viên Bella Mai đã có kế hoạch tổ chức đám cưới. Khi trả lời bình luận bạn bè thân thiết, Bửu Lộc gây chú ý khi nhắc đến việc nhờ người làm rể phụ, bê tráp... Điều này khiến dân tình đặt nghi vấn doanh nhân Bửu Lộc và diễn viên Bella Mai đã có kế hoạch tổ chức đám cưới Trước đó, khi được hỏi về nghi vấn đang hẹn hò với chồng cũ Nhật Kim Anh, Bella Mai cho biết: "Tôi hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư của bản thân mình. Đến một thời điểm thích hợp, mọi thứ tốt đẹp tôi sẽ thông báo đến quý khán giả".

Bella Mai từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như: Trà táo đỏ, Nước mắt loài cỏ dại, Mật mã hoa hồng vàng,... Bella Mai tên thật là Mai Thị Hồng Dung, sinh năm 1993, từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ 2017. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như: Trà táo đỏ, Nước mắt loài cỏ dại, Mật mã hoa hồng vàng,... Bella Mai gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp dịu dàng, thân hình mảnh mai. Trong khi chồng cũ đã tìm được hạnh phúc mới, diễn viên Nhật Kim Anh đến nay vẫn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nhật Kim Anh tập trung phần lớn thời gian cho kinh doanh, hoạt động nghệ thuật và quây quần bên con trai Trong khi chồng cũ đã tìm được hạnh phúc mới, diễn viên Nhật Kim Anh đến nay vẫn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Khi được hỏi về việc tìm bạn đời, cô dí dỏm tiết lộ hiện có rất nhiều "vệ tinh" xung quanh nhưng vẫn chưa ưng một ai. Nhật Kim Anh tập trung phần lớn thời gian cho kinh doanh, hoạt động nghệ thuật và quây quần bên con trai. Bé Bửu Long là chỗ dựa tinh thần giúp nữ diễn viên vượt qua cú sốc hôn nhân.

Chồng cũ Nhật Kim Anh có động thái khẳng định 'chủ quyền' với bạn gái mới, lộ chi tiết thể hiện rõ mối quan hệ với con riêng! Hình ảnh chụp chung với bạn gái mới được chồng cũ Nhật Kim Anh chia sẻ trên trang cá nhân trong chuyến du lịch hè cùng với con trai thu hút sự chú ý.

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