CHÍNH THỨC: Kim Duyên là đại diện Việt Nam chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế 'Miss Supranational 2022'

Thông tin Kim Duyên tiếp tục chinh chiến cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Supranational khiến dân tình không khỏi xôn xao.
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Mới đây, dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin Á hậu Kim Duyên chính thức là đại diện tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Supranational 2022. Được biết thông tin này được xác nhận trong họp báo Hoa hậu Hoàn vũ sáng 22/2. Không chỉ vậy, trên trang cá nhân, Kim Duyên cũng bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi đảm nhiệm trọng trách "đem chuông đi đánh xứ người" lần này.
Trước thông tin trên, các fan sắc đẹp Việt Nam vô cùng bất ngờ và vui mừng. Trong một lần trò chuyện với người hâm mộ, ông Trần Việt Bảo Hoàng - Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng đã bày tỏ quan điểm khi Kim Duyên tiếp tục là đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế, bản thân anh và công ty hiểu và cũng mong muốn Kim Duyên sẽ có thêm cơ hội để toả sáng trên đấu trường nhan sắc quốc tế.
Vậy là sau 2 năm, Việt Nam không cử đại diện đi thi đấu tại cuộc thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia để lại nhiều tiếc nuối thì trong năm nay, Kim Duyên sẽ nối bước Ngọc Châu lên đường sang Balan chinh chiến. Đây là có thể coi là một trường hợp chưa từng có trong lịch sử đối với nhan sắc Việt khi một cô gái từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ nay chuẩn bị chinh chiến tại Hoa hậu Siêu quốc gia.
Tại buổi họp báo khởi động cuộc thi Miss Universe Vietnam 2022, Ngọc Châu đã trao hoa cho "đàn em" để thực hiện sứ mệnh giấc mơ vương miện. Mặc dù Kim Duyên chỉ dừng chân ở Top 16 Miss Universe 2021 nhưng các fan nhan sắc vẫn háo hức chờ đợi cô nàng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 và mang về vương miện đầu tiên cho Việt Nam.