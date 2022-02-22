CHÍNH THỨC: Kim Duyên là đại diện Việt Nam chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế 'Miss Supranational 2022'

Mới đây, dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin Á hậu Kim Duyên chính thức là đại diện tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Supranational 2022. Được biết thông tin này được xác nhận trong họp báo Hoa hậu Hoàn vũ sáng 22/2. Không chỉ vậy, trên trang cá nhân, Kim Duyên cũng bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi đảm nhiệm trọng trách "đem chuông đi đánh xứ người" lần này.

Trước thông tin trên, các fan sắc đẹp Việt Nam vô cùng bất ngờ và vui mừng. Trong một lần trò chuyện với người hâm mộ, ông Trần Việt Bảo Hoàng - Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng đã bày tỏ quan điểm khi Kim Duyên tiếp tục là đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế, bản thân anh và công ty hiểu và cũng mong muốn Kim Duyên sẽ có thêm cơ hội để toả sáng trên đấu trường nhan sắc quốc tế.