Chiều chuộng gọi Hà Thanh Xuân là 'thần tượng', 'Vua cá Koi' Thắng Ngô còn làm điều đặc biệt này dành cho vợ

Cuộc sống hôn nhân của "Vua cá Koi" Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, "vua cá Koi" Thắng Ngô đã đăng tải một bức ảnh tình cảm bên vợ kèm dòng trạng thái: "Theo idol ghi hình cả ngày, chẳng được cho đồng nào, chỉ lời mỗi tình cảm". Ngay sau đó, không ít người đã dành nhiều lời khen ngợi cho sự quan tâm chu đáo và chiều chuộng vợ hết mực của Thắng Ngô. Thắng Ngô hộ tống vợ đi diễn cả một ngày dài - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, không chỉ yêu chiều gọi vợ là "idol" (thần tượng), vị đại gia còn sẵn sàng gác lại nhiều công việc để đưa bà xã đi diễn. Dù việc làm này mất nhiều thời gian và ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động kiếm tiền của "Vua cá Koi", nhưng với mong muốn vun vén hạnh phúc gia đình, Thắng Ngô cũng không ngại đợi chờ vợ cả ngày.

Thắng Ngô liên tục thể hiện tình cảm ngọt ngào với Hà Thanh Xuân - Ảnh: FBNV Sau đám cưới vào đầu tháng 5, vợ chồng Thắng Ngô - Hà Thanh Xuân đã dành thời gian đi du lịch ở các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đó, nữ ca sĩ đã quay lại Mỹ để bắt đầu các hoạt động nghệ thuật. Vì còn dang dở công việc kinh doanh ở Việt Nam nên doanh nhân Thắng Ngô chưa thể sang Mỹ thăm vợ ngay lập tức. Khi sắp xếp được thời gian sang Mỹ thăm vợ, Thắng Ngô thường xuyên tháp tùng Hà Thanh Xuân đến các sự kiện, hoạt động nghệ thuật. Không những vậy, ở nhà anh thường xuyên vào bếp, làm vườn cho bà xã, thể hiện bản thân chuẩn một người đàn ông của gia đình. Cuộc sống hôn nhân của "Vua cá Koi" Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-chuong-goi-ha-thanh-xuan-la-than-tuong-vua-ca-koi-thang-ngo-con-lam-dieu-dac-biet-nay-danh-cho-vo-516548.html