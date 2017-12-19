Chi tiền khủng mua đồ trang trí Noel từ khắp thế giới, Đàm Vĩnh Hưng biến biệt thự thành lâu đài ánh sáng

Đàm Vĩnh Hưng đã hoàn tất công việc trang trí nhà cửa với hàng trăm phụ kiện Giáng sinh đắt tiền mua từ nhiều nơi trên thế giới và sẵn sàng chào đón người hâm mộ đến chụp hình.
Noel năm nay, Đàm Vĩnh Hưng tất bật trang hoàng căn biệt thự triệu đô của mình với hàng trăm phụ kiện Giáng sinh được mua từ khắp nơi trên thế giới. Sau vài ngày bận rộn và tự tay trang trí, căn biệt thự tại quận 10 (TP.HCM) của "
ông hoàng nhạc Việt" đã biến thành một tòa lâu đài ánh sáng với đủ sắc màu lung linh.
Căn biệt thự triệu đô của nam ca sĩ sáng rực cả một góc phố - Ảnh: Ngoisao.net
Mr Đàm để hẳn một chiếc xe tuần lộc ở bên ngoài căn nhà, thu hút sự chú ý của nhiều người qua lại - Ảnh: Internet
Bước chân vào khu vườn của Đàm Vĩnh Hưng, mọi người cứ ngỡ như lạc ở xứ sở thần tiên trong truyện cổ tích - Ảnh: Internet
Nam ca sĩ cho biết những món đồ trang trí đều do chính tay anh mua trong những lần đi lưu diễn nước ngoài - Ảnh: Internet
Trong những lần đi diễn ở nước ngoài, anh thường không đi chơi khi có thời gian rảnh mà dành thời gian "săn lùng" những món đồ độc lạ - Ảnh: Internet
Mr Đàm chia sẻ, bản thân không thích rượu chè, bài bạc, hút thuốc, dùng chất kích thích... Nam ca sĩ tự hào khi có một lối sống hoàn toàn "sạch" - Ảnh: Internet
Tuy nhiên, "ông hoàng nhạc Việt" thừa nhận bản thân có một "căn bệnh" là thích mua sắm cho mình và người thân, đặc biệt anh bị "cuồng" sắm sửa và trang trí nhà cửa - Ảnh: Internet
Năm nay, Đàm Vĩnh Hưng đầu tư trang trí cho căn nhà hoành tráng và đặc biệt hơn mọi năm. Bởi năm ngoái, vì chuyện gia đình mà anh đã không còn tâm trạng cho việc trang trí nhà cửa - Ảnh: Internet
Ngoài ra, năm 2017 đã mang lại nhiều thành công cũng như niềm vui cho "ông hoàng nhạc Việt" nên anh quyết định đón Noel năm nay thật đặc biệt theo cách của mình - Ảnh: Internet
Không chỉ mời bạn bè, người thân đến tham quan, Đàm Vĩnh Hưng còn vui vẻ mở cửa cho người hâm mộ đến chụp hình căn nhà tràn ngập không khí Giáng sinh của mình. Thậm chí, nếu có mặt ở nhà, Mr Đàm sẽ không ngần ngại cùng chụp hình với khán giả - Ảnh: Internet
Chuẩn bị đón Noel, Đàm Vĩnh Hưng đã tự tay trang trí cho căn biệt thự triệu đô bằng những món đồ đắt tiền được mua từ khắp nơi trên thế giới.
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