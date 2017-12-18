Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ 6 điều tuyệt vời mà 'người đàn ông đặc biệt' đã dành tặng cho cuộc đời của mình

Cách đây vài giờ, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ những hình ảnh thân thiết giữa anh và NSƯT Hoài Linh từ xưa cho đến nay, cũng như dành những lời chúc mừng sinh nhật đặc biệt theo phong cách riêng của mình đến nam danh hài.

Cụ thể, "Ông hoàng nhạc Việt" không ngần ngại gọi Hoài Linh là "người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời" khiến nhiều khán giả thích thú. Tiếp đó, nam ca sĩ liệt kê 6 điều tuyệt vời mà người anh thân thiết đã dành cho mình trong cuộc đời này.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Anh đã CHO em một cơ hội để thay đổi số phận của Em và cả gia đình em. Anh đã CHO em một chữ ĐÀM vô giá. Anh đã CHO em những tháng ngày 'được yêu thương' đúng nghĩa nhất trong đời em. Anh đã CHO em sự cưng chiều và sự hãnh diện to lớn ngay từ khi em chưa là gì... Anh đã CHO em những bài học về Nhân,Trí, Nghĩa,Tín... Dĩ nhiên là cũng có 'môn học' em đã từng 'không thể vượt qua'. Anh đã CHO em được là 1 thành viên của gia đình Bố Tòa, Mẹ Phương".