Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ 6 điều tuyệt vời mà 'người đàn ông đặc biệt' đã dành tặng cho cuộc đời của mình

Nhân ngày sinh nhật của nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng đã tiết lộ 6 điều đặc biệt trong cuộc đời mà anh được nhận từ nam danh hài.
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Cách đây vài giờ, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ những hình ảnh thân thiết giữa anh và NSƯT Hoài Linh từ xưa cho đến nay, cũng như dành những lời chúc mừng sinh nhật đặc biệt theo phong cách riêng của mình đến nam danh hài.
Cụ thể, "Ông hoàng nhạc Việt" không ngần ngại gọi Hoài Linh là "người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời" khiến nhiều khán giả thích thú. Tiếp đó, nam ca sĩ liệt kê 6 điều tuyệt vời mà người anh thân thiết đã dành cho mình trong cuộc đời này.
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Anh đã CHO em một cơ hội để thay đổi số phận của Em và cả gia đình em. Anh đã CHO em một chữ ĐÀM vô giá. Anh đã CHO em những tháng ngày 'được yêu thương' đúng nghĩa nhất trong đời em. Anh đã CHO em sự cưng chiều và sự hãnh diện to lớn ngay từ khi em chưa là gì... Anh đã CHO em những bài học về Nhân,Trí, Nghĩa,Tín... Dĩ nhiên là cũng có 'môn học' em đã từng 'không thể vượt qua'. Anh đã CHO em được là 1 thành viên của gia đình Bố Tòa, Mẹ Phương".
Đàm Vĩnh Hưng xúc động cho biết, Hoài Linh dù đã giúp đỡ và cho anh rất nhiều thứ; tuy nhiên, nam danh hài lại không bao giờ nhận bất kỳ sự trả ơn nào.
"Anh chưa bao giờ và cũng không bao giờ NHẬN lại một sự trả ơn nào từ nơi em. Từ ngày đầu đến tận kiếp sau em vẫn mong Anh thật nhiều sức khoẻ, mãi mãi vẫn là Đệ Nhất Danh Hài trong tất cả trái tim những người yêu thương Anh", nam ca sĩ bộc bạch.