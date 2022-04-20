Chỉ sau 1 tuần ly hôn với chồng Tây, xem lại điều này khiến MC Hoàng Oanh xúc động đến bật khóc!

Hậu trường 20/04/2022 14:30

Mới đây nhất, trên mạng xã hội, nữ MC bất ngờ chia sẻ lại đoạn clip gây nhiều sự chú ý.

Tuần qua, thông tin MC Hoàng Oanh đang hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng Tây khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Sau 2 năm gắn bó, cả 2 có với nhau một cậu quý tử. Hiện tại, nữ MC xinh đẹp tập trung 100% sức lực vào công việc và chăm sóc cậu con trai nhỏ.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội, nữ MC bất ngờ chia sẻ lại đoạn clip những khoảnh khắc hai mẹ con chơi đùa cùng nhau gây nhiều sự chú ý. Kèm theo đoạn clip này, Hoàng Oanh tâm sự rằng cảm thấy xúc động đến bật khóc khi xem lại những thước phim cùng con trai.

Chỉ sau 1 tuần ly hôn với chồng Tây, xem lại điều này khiến MC Hoàng Oanh xúc động đến bật khóc! - Ảnh 1
Hoàng Oanh cảm động bật khóc khi xem clip chơi đùa cùng con trai - Ảnh: Chụp màn hình

Qua đoạn video chia sẻ, có thể thấy rõ, bé Max càng lớn càng điển trai với làn da trắng trẻo. Sau ly hôn, nữ MC tài năng cũng tâm sự xúc động thông qua tâm thư: "Trước giờ Oanh đã cố gắng hết lòng, hết sức mình có thể rồi nên giờ có thể bước tiếp. Bé Max là sức mạnh và hạnh phúc lớn nhất đời này của Oanh! Oanh sẽ dành tất cả tình yêu thương để chăm sóc con, cho con được sống bình an và khôn lớn nên người. Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khoẻ mạnh, hạnh phúc".

Chỉ sau 1 tuần ly hôn với chồng Tây, xem lại điều này khiến MC Hoàng Oanh xúc động đến bật khóc! - Ảnh 2
Hoàng Oanh xác nhận ly hôn chồng Tây khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Jack - chồng cũ Hoàng Oanh cũng chia sẻ đôi lời trên mạng xã hội: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khỏe mạnh".

Sau tan vỡ hôn nhân, Á hậu Hoàng Oanh thay đổi rõ rệt qua chi tiết này

Sau tan vỡ hôn nhân, Á hậu Hoàng Oanh thay đổi rõ rệt qua chi tiết này

Hậu ly hôn, Hoàng Oanh dường như đã cân bằng lại cuộc sống, giữ tinh thần lạc quan, biết ơn vì còn nhiều yêu thương và hạnh phúc ở bên.

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