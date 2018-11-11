Chị gái Ngọc Trinh hở bạo tình tứ bên chồng sau vài tuần kết hôn

Chị gái Ngọc Trinh diện bộ trang phục gợi cảm khoe cuộc sống hôn nhân toàn màu hồng sau hơn 1 tuần đám cưới.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, chị gái Ngọc Trinh quyết định đi thêm bước nữa với hotboy Tiêu Quang (thành viên cũ của nhóm nhạc Vboy năm nào). Hôn lễ hoành tráng của cặp đôi được tổ chức hôm 27/10 tại một bãi biển của thành phố Nha Trang thơ mộng.

Sau đám cưới, Ngọc Bích nhiều lần hé lộ cuộc sống hôn nhân đầy màu hồng khiến nhiều người ghen tỵ. Mới đây, người đẹp đã tung lên trang cá nhân loạt ảnh selfie tình tứ với chồng trẻ với tâm trạng vô cùng háo hức như ngầm khoe cuộc sống hạnh phúc.

Trong ảnh, chị gái Ngọc Trinh diện đồ khá sexy khoe vòng 1 căng tròn đầy quyến rũ. Ngồi bên cạnh là ông xã kém 2 tuổi liên tục dành tặng vợ những cái ôm tính tứ hay những cái hôn ngọt ngào. Ai cũng biết, trước khi đến với Tiêu Quang, Ngọc Bích từng có một đời chồng và một con riêng. Nhiều người mong, lần này người đẹp đã tìm được bến đỗ bình yên thật sự và không còn phải khổ vì tình.

Chị gái Ngọc Trinh khoe cuộc sống hôn nhân màu hồng bên chồng trẻ - Ảnh: FBNV

Ngọc Bích diện đồ hở bạo khoe vòng 1 lấp ló sau vài tuần kết hôn - Ảnh: FBNV

Nhan sắc của chị gái Ngọc Bích có nhiều thay đổi so với lúc làm cô dâu ở Nha Trang - Ảnh: FBNV

Ngọc Bích sở hữu làn da trắng sứ, vóc dáng 'nóng bỏng' không thua gì cô em gái nổi tiếng - Ảnh: FBNV

Vài ngày sau đám cưới, chị gái Ngọc Trinh nghẹn ngào trước cách con trai đối xử với cha dượng Sau hơn 1 tuần "về chung nhà", cuộc sống hôn nhân của Tiêu Quang bên chị gái Ngọc Trinh khiến công chúng không khỏi tò mò, đặc biệt là mối quan hệ giữa anh và con trai riêng của vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-gai-ngoc-trinh-ho-bao-tinh-tu-ben-chong-sau-vai-tuan-ket-hon-303624.html