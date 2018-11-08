Vài ngày sau đám cưới, chị gái Ngọc Trinh nghẹn ngào trước cách con trai đối xử với cha dượng

Hậu trường 08/11/2018 11:14

Sau hơn 1 tuần "về chung nhà", cuộc sống hôn nhân của Tiêu Quang bên chị gái Ngọc Trinh khiến công chúng không khỏi tò mò, đặc biệt là mối quan hệ giữa anh và con trai riêng của vợ.

Ngày 27/10 vừa qua, Ngọc Bích - chị gái ruột "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh vừa lên xe hoa lần hai với ca sĩ Tiêu Quang. Sau kết hôn, công chúng không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ khi cặp đôi chia sẻ cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc và lãng mạn. Đôi vợ chồng trẻ khoe bộ ảnh tình tứ hết nấc, ôm nhau táo bạo trên giường và trong phòng tắm.

Vài ngày sau đám cưới, chị gái Ngọc Trinh nghẹn ngào trước cách con trai đối xử với cha dượng - Ảnh 1
Ngọc Bích xinh đẹp rạng ngời khi lên xe hoa lần hai với chồng trẻ - Ảnh: Internet
Vài ngày sau đám cưới, chị gái Ngọc Trinh nghẹn ngào trước cách con trai đối xử với cha dượng - Ảnh 2
Cặp đôi khoe cuộc sống ngọt ngào sau đám cưới - Ảnh: FBNV

Sau đám cưới, Tiêu Quang nhắn nhủ đến vợ lời hứa hẹn về một tình yêu vĩnh cửu đến trọn đời. Trước những lời đường mật của chồng điển trai, Ngọc Bích cũng chia sẻ dòng trạng thái đậm chất ngôn tình.

“Cuộc sống của em bây giờ không còn như những cô gái bé bỏng nữa. Em luôn ở trong vòng tay anh, được anh dìu dắt, được anh ôm mỗi khi đêm lạnh, được anh cưng chiều những khi em nũng nịu.

Mỗi sáng thức dậy nằm cạnh anh, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đủ. Tất cả trong em bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của anh. Anh và em - hai con người nhưng cùng một tâm hồn, sẽ đi với nhau đến cuối con đường”, Ngọc Bích nhắn nhủ.

Vài ngày sau đám cưới, chị gái Ngọc Trinh nghẹn ngào trước cách con trai đối xử với cha dượng - Ảnh 3
Bộ ảnh tình tứ bên bà xã được Tiêu Quang khoe trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Ngọc Bích cũng tiết lộ về mối quan hệ của con trai với chồng thứ 2. Chia sẻ trên Dân Việt, chân dài này cho biết, sau đám cưới bé KaTun khiến Tiêu Quang và cô vô cùng vui mừng khi đổi cách xưng hô, gọi cha dượng là ba. Cô tâm sự thêm, cậu bé gọi Tiêu Quang là ba vì cảm động trước sự chân thành của anh.

Ngọc Bích cũng tiết lộ, Tiêu Quang có đề nghị được đưa KaTun về sống cùng để chăm sóc nhưng ba ruột của cậu bé không đồng ý và muốn duy trì như hiện tại, luân phiên 1 tuần ở với ba, 1 tuần về bên mẹ.

Vài ngày sau đám cưới, chị gái Ngọc Trinh nghẹn ngào trước cách con trai đối xử với cha dượng - Ảnh 4
Trong hôn lễ của mình, Ngọc Bích khiến nhiều người đỏ mắt ghen tỵ khi được trao nhẫn kim cương gần nửa tỷ - Ảnh: Internet
Vài ngày sau đám cưới, chị gái Ngọc Trinh nghẹn ngào trước cách con trai đối xử với cha dượng - Ảnh 5
Đôi nhẫn cưới đắt tiền của Ngọc Bích và Tiêu Quang - Ảnh: Internet
Chị gái Ngọc Trinh công khai loạt ảnh trăng mật táo bạo với chồng trẻ từ giường ngủ đến phòng tắm

Chị gái Ngọc Trinh công khai loạt ảnh trăng mật táo bạo với chồng trẻ từ giường ngủ đến phòng tắm

Sau đám cưới hôm 27/10, chị gái Ngọc Trinh đã công khai loạt ảnh trăng mật ngọt ngào bên chồng trẻ là ca sĩ Tiêu Quang (Vboy).

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