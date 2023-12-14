Chị gái Đặng Thu Thảo lại có động thái mới về ồn ào nợ 1,5 tỷ đồng của Thùy Tiên, tuyên bố 'thua 2 trận không hẳn là thua'

Hậu trường 14/12/2023 08:36

Chia sẻ của chị gái Đặng Thu Thảo về vụ kiện với hoa hậu Thùy Tiên đang gây chú ý.

Theo thông tin từ VnExpress, chiều 14/11, trong phiên tòa phúc thẩm, TAND TP.HCM tuyên bác đơn kháng cáo của bà Trang về việc yêu cầu Hoa hậu Hòa Bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả 1,5 tỷ đồng tiền nợ và buộc bồi thường danh dự.

Chị gái Đặng Thu Thảo lại có động thái mới về ồn ào nợ 1,5 tỷ đồng của Thùy Tiên, tuyên bố 'thua 2 trận không hẳn là thua' - Ảnh 1
Chiều 14/11, TAND TP.HCM tuyên bác đơn kháng cáo của bà Trang về việc yêu cầu Hoa hậu Hòa Bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả 1,5 tỷ đồng tiền nợ và buộc bồi thường danh dự

Sau khi thua vụ kiện lần 2, mới đây, tối ngày 13/12, trên trang cá nhân, bà Đặng Thùy Trang tiếp tục có chia sẻ đáng chú ý về ồn ào nợ nần trên. Kèm theo, bà Trang còn đăng tải hình ảnh xác nhận là nàng Hậu có ký vào Biên bản thỏa thuận mượn nợ. Tuy nhiên, theo lời Thùy Tiên chia sẻ, cô không nhận được tiền từ Đặng Thùy Trang.

Chị gái Đặng Thu Thảo lại có động thái mới về ồn ào nợ 1,5 tỷ đồng của Thùy Tiên, tuyên bố 'thua 2 trận không hẳn là thua' - Ảnh 2
Sau khi thua vụ kiện lần 2, mới đây, tối ngày 13/12, trên trang cá nhân, bà Đặng Thùy Trang tiếp tục có chia sẻ đáng chú ý về ồn ào nợ nần trên

Qua đó, chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo nhận định: "Bản án đã nói lên tất cả. Các bạn cứ đọc thật kỹ. Tại sao Trang phải làm tới cùng? Sự Thật là Tiền có vay phải trả. Không có gì bằng SỰ THẬT".

Chị gái Đặng Thu Thảo lại có động thái mới về ồn ào nợ 1,5 tỷ đồng của Thùy Tiên, tuyên bố 'thua 2 trận không hẳn là thua' - Ảnh 3
Kèm theo, bà Trang còn đăng tải hình ảnh xác nhận là nàng Hậu có ký vào Biên bản thỏa thuận mượn nợ

Bên dưới bình luận khi nhận được câu hỏi về việc có thưa kiện tiếp hay không, bà Đặng Thùy Trang khẳng định: "Thua 2 trận không hẳn là thua". Hiện tại, loạt ồn ào này vẫn đang được diễn ra và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Chị gái Đặng Thu Thảo lại có động thái mới về ồn ào nợ 1,5 tỷ đồng của Thùy Tiên, tuyên bố 'thua 2 trận không hẳn là thua' - Ảnh 4
Bên dưới bình luận khi nhận được câu hỏi về việc có thưa kiện tiếp hay không, bà Đặng Thùy Trang khẳng định: "Thua 2 trận không hẳn là thua"

Trước đó, khi nhận được kết quả thắng kiện, Thùy Tiên xúc động chia sẻ cảm xúc của bản thân: "Sau bao ngày chờ đợi, sự vụ của Tiên cuối cùng cũng đã được sáng tỏ. Thời gian qua là thời gian vô cùng khó khăn của Tiên, bản thân luôn cố gắng vui vẻ, lạc quan để những người yêu thương mình không phải lo lắng. Vì Tiên biết được rằng, mình không được phép gục ngã dù bất cứ lý do gì. Sau tất cả, Tiên mong rằng những bạn trẻ ngoài kia sẽ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, phải luôn tỉnh táo trước mọi sự việc để không bị lừa giống Tiên. Ngày hôm nay Tiên có thể an toàn, nhưng với các cô gái khác thì không thể biết được.

Thuỳ Tiên chân thành cảm ơn gia đình, ekip đã luôn động viên, sát cánh cùng Tiên ngay cả khi biết được những điều không may có thể sẽ đến. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật và công lý sẽ chiến thắng"

Chị gái Đặng Thu Thảo lại có động thái mới về ồn ào nợ 1,5 tỷ đồng của Thùy Tiên, tuyên bố 'thua 2 trận không hẳn là thua' - Ảnh 5
Khi nhận được kết quả thắng kiện, Thùy Tiên xúc động chia sẻ cảm xúc của bản thân: "Sau bao ngày chờ đợi, sự vụ của Tiên cuối cùng cũng đã được sáng tỏ

Ngay lập tức, bà Đặng Thuỳ Trang cũng đáp trả: "Còn chơi với nhau tiếp mấy bạn ạ. Chưa kết thúc được. Còn tiếp và tới cùng nhé. Trang chơi tới cùng nha. Có 2 cái “sự“ để lựa chọn nhé!".

Chưa thể tuyên án phúc thẩm vụ hoa hậu Thùy Tiên bị kiện, bà Thùy Trang khẳng định trực tiếp trao tay 1,5 tỷ đồng

Chưa thể tuyên án phúc thẩm vụ hoa hậu Thùy Tiên bị kiện, bà Thùy Trang khẳng định trực tiếp trao tay 1,5 tỷ đồng

Bà Đặng Thùy Trang đã nộp đơn kiện đòi hoa hậu Thùy Tiên số tiền 1,5 tỷ đồng. TAND quận Gò Vấp đã tuyên án sơ thẩm, qua đó bác yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần với số tiền là 14,9 triệu đồng của bà Trang đối với Thùy Tiên; đình chỉ yêu cầu của bà Trang về việc đòi Thùy Tiên bồi thường thiệt hại số tiền 932 triệu đồng.

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