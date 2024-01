'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' Trang Pháp gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình 'căng đét' ở tuổi ngoài 30

Từ những ngày đầu Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng được công bố, cái tên Trang Pháp vốn không được nhiều người dành sự chú ý bởi lẽ cô đã lui về hậu trường, không nhận show đi diễn trong suốt 4 năm. Thế nhưng, ở tập solo Trang Pháp nhận số điểm ngang hàng với 4 "chị đại" Lệ Quyên, Thu Minh, Mỹ Linh và Hồng Nhung bởi màn biểu diễn remake Chỉ Là - Down Bad For You thể hiện được các kỹ năng sáng tác, chơi nhạc cụ, hát, nhảy...

Đặc biệt, Trang Pháp là người dẫn đầu bảng tín nhiệm khi nhận được tổng số 27/30 phiếu bầu từ các "chị đẹp" để làm trưởng nhóm. Với màn "chào sân" cực xịn này, Trang Pháp bất ngờ trở thành "chị đẹp" được chú ý, mỗi lần ra sân khấu đều thu hút spotlight.