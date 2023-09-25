Châu Khải Phong chính thức lên tiếng về tin đồn hẹn hò với diễn viên Thanh Trúc

Mới đây, nam ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện tại chương trình Ca sĩ mặt nạ. Đây cũng là số ít chương trình truyền hình mà anh nhận lời tham gia. Bên cạnh sự nghiệp ghi nhiều dấu ấn, chuyện đời tư của Châu Khải Phong ở tuổi 37 vẫn nhận nhiều sự quan tâm khi liên tục vướng nghi vấn hẹn hò với diễn viên Thanh Trúc.

Châu Khải Phong không phải là cái tên xa lạ với khán giả yêu âm nhạc Việt. Trong suốt hành trình 15 năm làm nghề, nam ca sĩ đã "bỏ túi" khoảng 30 bản hit với nhiều ca khúc đạt hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube, trong đó phải kể đến Ngắm hoa lệ rơi.

Châu Khải Phong dành nhiều lời khen ngợi cho Thanh Trúc khi đây là cô bạn rất hiền lành, dễ thương, nhiệt huyết và yêu nghề. Từ thời điểm mới vào nghề, Thanh Trúc đã hỗ trợ Châu Khải Phong trong việc diễn xuất để đóng MV, giúp đỡ để anh có những bước tiến vững chắc trong các sản phẩm âm nhạc.

Tuy nhiên, trong buổi gặp gỡ truyền thông mới đây, nam ca sĩ đã lên tiếng khẳng định mình đang lẻ bóng, chỉ miệt mài chạy show, không chia sẻ nhiều về đời tư. Giọng ca "Ngắm hoa lệ rơi" cho biết, anh và diễn viên Thanh Trúc đã quen biết 8 năm và đang duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết, còn việc khán giả "đẩy thuyền" cũng là điều dễ hiểu nhưng chuyện tình cảm cần để thời gian trả lời.

"Hiện tại tôi chưa suy nghĩ được, tôi xem đây là người bạn tốt và xem đây là tình bạn đẹp, mong mọi người luôn luôn ủng hộ cho tình bạn đẹp. Nếu như mọi người mong chờ thì tôi mong thời gian sẽ trả lời sẽ tốt hơn, có mong muốn cũng không được bởi điều đó là duyên số" - Châu Khải Phong hài hước chia sẻ.

Châu Khải Phong dành nhiều lời khen ngợi cho Thanh Trúc khi đây là cô bạn rất hiền lành, dễ thương, nhiệt huyết và yêu nghề

Khi trải qua những biến cố, Châu Khải Phong cảm nhận mọi thứ bình thường, chỉ cần có người chia sẻ và hy sinh cho nhau, cùng vun đắp sự nghiệp, cuộc sống. "Hiện tại tôi thấy giữa hai người nên giữ mối quan hệ làm tri kỷ của nhau thì sẽ tốt hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ cả hai sẽ đến với nhau cả. Đây là mối quan hệ tôi nghĩ cần có nhiều thời gian hơn nữa. Vì cả 2 có nhiều thời gian để hiểu nhau, đều trong nghề, khi thân nhau quá thì để mà nói lời yêu thương thì thực sự rất khó.

Chắc có lẽ mọi người đang rất muốn vun đắp tình bạn này thành tình yêu nhưng tôi hy vọng mối quan hệ này luôn tốt đẹp, bền vững. Còn có đến được với nhau hay không thì thời gian sẽ trả lời" - Châu Khải Phong chia sẻ.

Từ thời điểm mới vào nghề, Thanh Trúc đã hỗ trợ Châu Khải Phong trong việc diễn xuất để đóng MV, giúp đỡ để anh có những bước tiến vững chắc trong các sản phẩm âm nhạc

Về phần Thanh Trúc, khoảng cuối năm 2022, diễn viên Thanh Trúc bất ngờ thông báo tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình. Không chỉ vậy, cô cũng thông báo đã đăng kí kết hôn với ông xã giấu mặt, chuyển đến Mỹ sinh sống một thời gian. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ cuộc sống sang chảnh, vui vẻ bên cạnh bạn bè thân thiết tại trời Tây. Đặc biệt, sau công bố kết hôn, Thanh Trúc không ít lần vướng nghi vấn mang thai vì để lộ vòng 2 có điểm to bất thường.

Khoảng cuối năm 2022, diễn viên Thanh Trúc bất ngờ thông báo tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình. Không chỉ vậy, cô cũng thông báo đã đăng kí kết hôn với ông xã giấu mặt, chuyển đến Mỹ sinh sống một thời gian

Không chỉ vậy, cô chỉ toàn mặc đồ rộng thùng thình. Đồng thời, các góc chụp hình của nữ diễn viên đều được canh kỹ, giấu nhẹm phần bụng. Trước tin đồn đoán này, Thanh Trúc chưa từng lên tiếng làm rõ. Thời điểm mới công khai kết hôn, người đẹp cho biết chồng lớn hơn mình 2 tuổi và là người ấm áp, biết quan tâm và có trách nhiệm. Song cả 2 vẫn chưa vội tổ chức đám cưới nên người hâm mộ đang mong chờ sớm nhận được tin "báo hỷ" của mỹ nhân 8x trong tương lai gần.