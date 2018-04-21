Cháu gái Lam Trường gây sốc với bộ đồ phản cảm, 'mặc như không mặc' trên thảm đỏ

Tiêu Châu Như Quỳnh khiến nhiều người đỏ mặt khi diện bộ đồ quá phản cảm đến tham dự Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2018.
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Tối 20/4, đêm diễn thứ 2 Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Trên thảm đỏ, các người đẹp đình đám của showbiz đều ăn mặc lộng lẫy để mong tỏa sáng nhất có thể.
Tuy nhiên, dường như ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh lại muốn trở thành thảm họa thời trang trong năm 2018. Cô nàng mặc một bộ đồ khá phản cảm với áo trong suốt và quần sort, được phối theo phong cách không không ai. Không ít người cho rằng, Như Quỳnh vơ vội bộ quần áo cũ, phối qua loa đại khái để dự sự kiện. "Rõ ràng là không có sự đầu tư nào cả, bộ đồ của cô ấy chỉ hợp để trình diễn trên sân khấu, còn đi dự kiện thế này thì đúng là quá thảm họa", một cư dân mạng bình luận.