Chẳng cần khoe da thịt, những mỹ nhân Vbiz này vẫn thật 'chói chang' hút hồn người hâm mộ

Hậu trường 26/10/2017 21:05

Bên cạnh những mỹ nhân luôn khuấy động giới showbiz Việt với những scandal ăn mặc hở hang, khoe da thịt phản cảm thì cũng có không ít những người đẹp tạo thiện cảm với công chúng bằng hình ảnh trong sạch của mình.

Những mỹ nhân Việt dưới đây một lần nữa lại chứng minh cho việc "đâu phải hở hang mới được quyền chói chang".

Ca sĩ Mỹ Tâm

Mỹ Tâm - ngôi sao đình đám, quyền lực của làng giải trí Việt được biết đến với những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Vào showbiz đã lâu nhưng ca sĩ sinh năm 1981 này vẫn luôn giành được sự quan tâm, yêu quý từ phía khán giả thuộc mọi lứa tuổi.

Chẳng cần khoe da thịt, những mỹ nhân Vbiz này vẫn thật 'chói chang' hút hồn người hâm mộ - Ảnh 1
Ca sĩ Mỹ Tâm với phong cách ăn mặc sang trọng - Ảnh: Internet

Sự nổi tiếng và thành công của Mỹ Tâm không phải đến từ những tai tiếng trong nghề nghiệp hay những scandal tình cảm, càng không phải chuyện hở bạo, khoe da thịt... Cô chinh phục người hâm mộ bằng chính giọng hát, tính cách và tấm lòng nhân hậu.

Chẳng cần khoe da thịt, những mỹ nhân Vbiz này vẫn thật 'chói chang' hút hồn người hâm mộ - Ảnh 2
Cô được biết đến là người có tấm lòng nhân hậu - Ảnh: Internet

Mặc dù ngày càng đa dạng hơn trong phong cách ăn mặc, thường xuyên diện những bộ đầm gợi cảm nhưng Mỹ Tâm luôn biết cách tiết chế để không phản cảm mà vẫn thể hiện được sự sang trọng, quý phái. Đã U40 nhưng Mỹ Tâm vẫn trẻ trung như ngày nào, cô thường xuyên được người hâm mộ dành tặng những lời khen có cánh về nhan sắc mặn mà của mình.

Chẳng cần khoe da thịt, những mỹ nhân Vbiz này vẫn thật 'chói chang' hút hồn người hâm mộ - Ảnh 3
Mỹ Tâm vẫn trẻ trung ở độ tuổi U40 - Ảnh: Internet

Mới đây, "Họa mi tóc nâu" vừa cho ra lò MV ca nhạc mang tên "Đừng hỏi em" gây sốt cộng đồng. Một lần nữa cô lại khẳng định vị trí "nữ hoàng" của mình trong giới showbiz cũng như trong lòng công chúng.

Chẳng cần khoe da thịt, những mỹ nhân Vbiz này vẫn thật 'chói chang' hút hồn người hâm mộ - Ảnh 4
Cô luôn khẳng định vị trí của mình với những tác phẩm âm nhạc chất lượng - Ảnh: Internet

Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Thu Thảo được đánh giá là một trong những hoa hậu đẹp nhất trong nhiều năm qua. Thậm chí cô còn được người hâm mộ ưu cái gọi với cái tên "thần tiên tỷ tỷ" bởi nhan sắc thanh tao hiếm thấy.

Chẳng cần khoe da thịt, những mỹ nhân Vbiz này vẫn thật 'chói chang' hút hồn người hâm mộ - Ảnh 5
Mỗi lần nhắc đến Đặng Thu Thảo chúng ta lại nhớ đến gương mặt phúc hậu, đằm thắm của người con gái miền Tây sông nước - Ảnh: Internet

Là mỹ nhân nổi tiếng của giới giải trí Việt, Thu Thảo là một trong số ít hoa hậu có hình ảnh sạch đẹp trong mắt công chúng, nói không với scandal. Cô theo đuổi phong cách ăn mặc "kín cổng cao tường" nhưng mỗi bộ cánh mặc lên người, "nàng hậu" của chúng ta vẫn toát lên vẻ đẹp long lanh, quyến rũ.

Chẳng cần khoe da thịt, những mỹ nhân Vbiz này vẫn thật 'chói chang' hút hồn người hâm mộ - Ảnh 6
Thu Thảo khoe vẻ đẹp dịu dàng trong bộ áo dài - Ảnh: Internet

Đặng Thu Thảo chọn cho mình lối sống giản dị. Dù giàu có và nổi tiếng nhưng cô không bao giờ khoe hàng hiệu, túi xách đắt tiền hay siêu xe như bao mỹ nhân Việt khác. Trong chuyện tình cảm với chồng đại gia mới cưới, hoa hậu 2012 cũng khá im hơi lặng tiếng để hạn chế những tai tiếng không đáng có.

Chẳng cần khoe da thịt, những mỹ nhân Vbiz này vẫn thật 'chói chang' hút hồn người hâm mộ - Ảnh 7
Mỗi lần Thu Thảo xuất hiện là gây sự chú ý tới công chúng cũng như giới truyền thông - Ảnh: Internet

Chẳng cần khoe da thịt, những mỹ nhân Vbiz này vẫn thật 'chói chang' hút hồn người hâm mộ - Ảnh 8
Hoa hậu 2012 rất được lòng khán giả bởi hình ảnh sạch, đẹp của mình - Ảnh: Internet

Diễn viên Tăng Thanh Hà

Nhắc đến Tăng Thanh Hà là công chúng lại nghĩ ngay tới danh hiệu "Ngọc nữ" màn ảnh Việt. Được biết đến từ một vai phụ trong phim “Dốc tình”, Tăng Thanh Hà ngày càng được nhiều đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” cho các vai diễn lớn.

Chẳng cần khoe da thịt, những mỹ nhân Vbiz này vẫn thật 'chói chang' hút hồn người hâm mộ - Ảnh 9
Tăng Thanh Hà với hình ảnh "Ngọc nữ" màn ảnh Việt - Ảnh: Internet

Với nụ cười tỏa nắng và lối diễn xuất tự nhiên, Hà Tăng đã tạo được những dấu ấn đặc biệt trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Đặc biệt, sau bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc" với vai trò nữ chính, Tăng Thanh Hà một bước lên hàng sao.

Chẳng cần khoe da thịt, những mỹ nhân Vbiz này vẫn thật 'chói chang' hút hồn người hâm mộ - Ảnh 10
Ngôi sao nổi tiếng màn ảnh Việt một thời - Ảnh: Internet

Có trong tay thành công lớn trong sự nghiệp lại sở hữu nhan sắc tuyệt vời nhưng Tăng Thanh Hà lại luôn hướng tới hình ảnh thanh lịch, nói không với scandal. Sau khi kết hôn, cô tạm dừng mọi hoạt động giải trí để lui về giúp chồng kinh doanh cũng như chăm sóc gia đình. 

Chẳng cần khoe da thịt, những mỹ nhân Vbiz này vẫn thật 'chói chang' hút hồn người hâm mộ - Ảnh 11
Hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng rất xứng với danh hiệu "Ngọc nữ" - Ảnh: Internet

Có cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thành công hơn người, Tăng Thanh Hà ngày càng khiến nhiều người ghen tỵ khi lúc nào cũng sở hữu vẻ đẹp đỉnh cao.

Chẳng cần khoe da thịt, những mỹ nhân Vbiz này vẫn thật 'chói chang' hút hồn người hâm mộ - Ảnh 12
Đâu cần hở bạo, Tăng Thanh Hà vẫn gây chú ý với nhan sắc tỏa nắng - Ảnh: Internet

Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất?

Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất?

Đều nổi tiếng với thân hình quyến rũ nhưng trong ba hoa hậu đình đám: Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên, ai mới thực sự là người đẹp diện bikini nóng bỏng nhất?

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Từ khóa:   mỹ nhân Việt Mỹ Tâm Tăng Thanh Hà Đặng Thu Thảo

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